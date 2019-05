Bất động sản Long Thành: “Tâm điểm” thu hút đầu tư năm 2019

Vậy điều gì khiến BĐS Long Thành trở nên hấp dẫn đầu tư trong năm 2019?

"Thành phố sân bay" tương lai

Tại hội nghị phát triển vùng trọng điểm kinh tế phía Nam (6-5-2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng để khởi công dự án sân bay Long Thành vào năm 2020. Đây chính là điều các nhà đầu tư BĐS mong đợi nhất trong thời gian qua.

Là dự án hiếm hoi có suối tự nhiên len lõi trong khu đô thị

Bởi từ khi công bố quy hoạch dự án sân bay Long Thành, nơi đây trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư BĐS. Theo quy hoạch, khu vực xung quanh sân bay Long Thành sẽ trở thành một "thành phố sân bay" và là đô thị vệ tinh hiện đại của TP HCM.



Các chuyên gia BĐS nhận định, khi sân bay Long Thành khởi công, thị trường BĐS Long Thành chắc chắn sẽ bùng nổ. Tương tự như Phú Quốc, trước khi có sân bay giá BĐS 12 triệu đồng/m2 sau khi có sân bay giá đất lên 120 triệu đồng/m2. Cam Ranh từ 8 triệu đồng/m2 lên 45 triệu đồng/m2. Vân Đồn từ 15 triệu đồng/m2 lên 80 triệu đồng/m2. Điều đó cho thấy BĐS Long Thành đầy tiềm năng sinh lợi cho các nhà đầu tư trong tương lai.

Cơ sở hạ tầng tỉ đô

Ngoài sân bay, Long Thành đã và đang xúc tiến đầu tư hàng loạt dự án phát triển hạ tầng như: tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Biên Hòa - Vũng Tàu, Dầu Giây - Liên Khương, Dầu Giây - Phan Thiết, các tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, Thủ Thiêm - Long Thành.

Đặc biệt các tuyến đường vành đai 3, vành đai 4 và hệ thống cảng biển Cát Lái, Cái Mép - Thị Vải… kết hợp thành một đầu mối giao thông cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và hàng không trị giá hàng tỉ đô la Mỹ, làm động lực đưa nền kinh tế cất cánh.

Với hệ thống hạ tầng giao thông phát triển đồng bộ, thị trường BĐS Đồng Nai nói chung và Long Thành nói riêng được giới chuyên gia dự báo sẽ càng tăng nhiệt trong năm 2019, đặc biệt là phân khúc đất nền.

Tâm điểm thu hút đầu tư nước ngoài

Theo Sở Kế hoạch - Đầu tư trong 2 tháng đầu năm 2019, Long Thành thu hút đầu tư nước ngoài đạt 186,4 triệu USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 1.898 dự án với tổng vốn đầu tư 33,9 tỉ USD. Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản... Nhờ đó, Long Thành thu hút nguồn lao động lớn từ khắp nơi, đặc biệt là các chuyên gia từ nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Airport New Center sở hữu vị trí độc tôn tại Long Thành

Trong buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về công tác quản lý và triển khai dự án sân bay Long Thành, ông Đỗ Tất Bình - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (ACV) nhận định khi giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành đưa vào khai thác sẽ cần khoảng 10.000 lao động làm việc. Riêng quá trình triển khai dự án sẽ cần khoảng 2.500-3.000 lao động. Cho thấy nhu cầu nhà ở nơi đây sẽ không ngừng tăng cao trong tương lai.



Từ đầu năm 2018, giá BĐS Long Thành liên tục tăng. Theo anh Nguyễn Minh Đức nhân viên kinh doanh BĐS, giá đất nền tại Long Thành hiện nay đã tăng, phổ biến ở mức 12-20 triệu đồng/m2. Những dự án nằm gần các tuyến đường lớn, thuận tiện khai thác kinh doanh có thể đạt bình quân 25-30 triệu đồng/m2.



Đầu năm 2019, tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định quy định hệ số giá đất mới cho các khu vực trên địa bàn. Theo đó, giá đất nhiều khu vực tăng từ 2-3 lần so với trước đây: Biên Hòa tăng 1-2 lần, Nhơn Trạch, Long Khánh tăng từ 2-2,5 lần. Đặc biệt Long Thành tăng từ 2,5-3 lần. Nhận định về vấn đề này, các chuyên gia BĐS cho rằng mặt bằng giá đất khu vực này sẽ còn tiếp tục thiết lập đỉnh mới.

Airport New Center: Sở hữu vị trí độc tôn tại Long Thành

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng cũng như tiềm năng phát triển của BĐS Long Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư BĐS An Trường Đạt đã ra mắt dự án Airport New Center với 1.000 nền đất nhà phố. Đây là dự án hiếm hoi tại Long Thành hướng đến khu đô thị hiện đại mang phong cách: Incheon Town, China Town, Changi Town, Osaka Town, Sydney Town…cho từng khu phố.

Phối cảnh toàn dự án Airport New Center

Airport New Center có giá bán từ 12 triệu đồng/m2, thấp hơn nhiều so với giá đất của khu dân cư hiện hữu liền kề và mặt bằng chung của khu vực. Đặc biệt, khách hàng chỉ cần bỏ ra 200 triệu đồng sẽ sở hữu ngay một nền đất giàu tiềm năng sinh lợi, phần còn lại được thanh toán linh hoạt trong nhiều đợt. Nhờ đó, áp lực tài chính được giảm đáng kể.



Dự án có pháp lý hoàn chỉnh, khách hàng được xây dựng tự do theo sở thích của mình. Dự án đồng thời được quy hoạch bài bản với nhiều tiện ích như: trung tâm thương mại, hồ bơi, nhà hàng café, gym - spa, khu vui chơi trẻ em, trường mầm non đạt chuẩn quốc tế, phòng khám hiện đại, hệ thống ngân hàng, đài phun nước lạ mắt… Cổng chào dự án được lấy ý tưởng từ kiến trúc sân bay Long Thành kết hợp với ý tưởng xây dựng khu đô thị hội tụ tinh hoa từ bốn bể năm châu tạo nên một Airport New Center riêng biệt, độc đáo. Nổi bật là phố đi bộ lần đầu tiên xuất hiện ở Long Thành, cùng 4 cây cầu bắt ngang dòng suối tự nhiên và toàn bộ không gian sống được bao phủ bởi năm công viên cây xanh, mang đến không khí trong lành, đắc thủy vượng tài cho cư dân. Ngoài ra, các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao được thiết kế hiện đại mang đến một cuộc sống đẳng cấp tại Airport New Center.

Vị trí đắc địa, tiềm năng sinh lời cao, mức đầu tư hợp lý, tiện ích nội ngoại khu hoàn hảo… giúp Airport New Center trở thành tâm điểm thu hút đầu tư tại "thành phố sân bay" tương lai.

