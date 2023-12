Thị trường bất động sản Châu Đốc hưởng lợi từ phát triển hạ tầng

Hạ tầng giao thông là điều kiện quan trọng hơn hết trong sự phát triển kinh tế, đời sống xã hội. Những năm gần đây TP Châu Đốc đã được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng giao thông. Từ đó, thúc đẩy quá quá trình phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa, các dự án giao thông trọng điểm như:

Dự án Cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng có tổng chiều dài 188km, với vốn đầu tư 44.306 tỉ đồng, đã khởi công tháng 6-2023, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Dự án đi qua 4 tỉnh thành là An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, có điểm đầu là Quốc lộ 91 Châu Đốc và điểm cuối đến cảng Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

Cầu Châu Đốc là dự án giúp kết nối Châu Đốc với Thị xã Tân Châu. Dự án có chiều dài 3,26km bao gồm đường dẫn, rộng 14m với vốn đầu tư 2.100 tỉ đồng. Hiện cầu Châu Đốc đã chuẩn bị vào giai đoạn hợp long trong tháng 12-2023 và dự kiến tháng 10-2024 sẽ hoàn thành. Cầu Châu Đốc đi vào hoạt động sẽ góp phần thông tuyến quốc lộ N1 kết nối theo trục ngang của các tỉnh Tây Nam Bộ nằm trên trục hành lang biên giới (Long An - Đồng Tháp - An Giang - Kiên Giang) và hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng.

Tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dài 188km được khởi công vào tháng 6/2023 dự kiến hoàn thành vào năm 2025

Dự án Tuyến đường N1 có tổng chiều dài khoảng 140km, đi qua các tỉnh Long An, Đồng Tháp, An Giang, và Kiên Giang, với tổng mức đầu tư 4.500 tỉ đồng.

Dự án Tuyến tránh Long Xuyên nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP Long Xuyên, đi qua địa phận tỉnh An Giang và TP Cần Thơ, có tổng chiều dài trên 17,3km, với mức đầu tư hơn 2.100 tỉ đồng. Dự án sẽ được đi vào khai thác trong năm nay.



Có thể nói Châu Đốc có thế mạnh rất lớn bất động sản nhờ quỹ đất còn nhiều, những năm gần đây nhờ sự phát triển mạnh của hạ tầng giao thông đã hâm nóng thị trường bất động sản nơi đây hơn bao giờ hết.



Sự phát triển của ngành du lịch và hạ tầng một số "ông lớn" đã nhanh chóng tìm về Châu Đốc để phát triển những dự án quy mô tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, hiện đại, đáng sống.



Hướng đến kiến tạo không gian sống hạnh phúc, đáp ứng an cư và đầu tư tại TP Châu Đốc, khu đô thị Phúc An Asuka tọa lạc tại trung tâm TP Châu Đốc với quy mô 107ha do Tran Anh Group phát triển được xem là khu đô thị hiện đại, đáng sống bậc nhất tại Châu Đốc nói riêng và miền Tây nói chung.

Khu đô thị Phúc An Asuka tại trung tâm TP. Châu Đốc do Tran Anh Group phát triển

Hiện tại về tình hình thị trường bất động sản Châu Đốc, đại diện Tran Anh Group cho biết: "Thị trường bất động sản Châu Đốc đang dần có nhiều giao dịch trở lại. Dù chưa đến mức sôi động nhưng vẫn có những tín hiệu tích cực đáng quan tâm, nhất là các loại hình nhà ở với không gian sống xanh và tiện ích nổi bật. Với hàng loạt các hạ tầng giao thông được triển khai, thì trong thời gian tới thị trường bất động sản Châu Đốc sẽ sôi động hơn".

Phúc An Asuka được định hướng quy hoạch thành khu đô thị "all – in – one" hiện đại và khép kín. Khu đô thị xây dựng hẳn một hệ sinh thái tiện ích từ công viên cây xanh đến khu chơi giải trí. Khi trở thanh cư dân của khu đô thi sẽ được đặc quyền sử dụng các dịch vụ sẵn có như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, hệ thống các công viên phong cách Nhật… Ngoài ra, cư dân cũng an tâm về vận hành, an ninh đảm bảo tại khu đô thị.