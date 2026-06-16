Thị trường bất động sản 5 năm tới sẽ tích cực hơn, nguồn cung được cải thiện mạnh mẽ

Tại hội thảo "Kiến tạo giá trị bền vững cho thị trường bất động sản" diễn ra ngày 30-5-2026 do hệ sinh thái truyền thông Người Quan Sát tổ chức, TS. Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về triển vọng thị trường trong giai đoạn 5 năm tới.

Theo ông Đính, xét trên tổng thể các yếu tố nền tảng, thị trường bất động sản đang sở hữu nhiều động lực tích cực hơn so với giai đoạn trước. Từ chính sách điều hành, hệ thống pháp luật, công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng cho đến triển vọng tăng trưởng kinh tế đều đang tạo ra những điều kiện thuận lợi để thị trường phát triển theo hướng ổn định và bền vững hơn.

Thị trường bất động sản sẽ tích cực hơn trong thời gian tới (Ảnh minh họa)

Nguồn cung được khơi thông, thị trường từng bước tháo gỡ các điểm nghẽn

Một trong những thay đổi quan trọng nhất hiện nay là quyết tâm của Chính phủ trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, thời gian qua, nhiều dự án từng rơi vào tình trạng đình trệ, chậm triển khai hoặc "đắp chiếu" do vướng mắc pháp lý đang được các cơ quan quản lý tập trung rà soát và tìm giải pháp xử lý. Đây không chỉ là câu chuyện giải cứu các dự án riêng lẻ mà còn nhằm tránh lãng phí nguồn lực xã hội, đồng thời tạo điều kiện để hiện thực hóa các quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt.

"Khi các dự án được tháo gỡ và đưa trở lại thị trường, nguồn cung sẽ gia tăng đáng kể. Không chỉ số lượng mà chất lượng nguồn cung cũng được cải thiện nhờ hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và các tiêu chuẩn phát triển dự án ngày càng chặt chẽ hơn", ông Đính nhận định.

Theo vị chuyên gia, trong những năm tới, thị trường sẽ không còn đối mặt với tình trạng khan hiếm nguồn cung kéo dài như giai đoạn trước. Việc các địa phương đẩy mạnh triển khai quy hoạch, phát triển hạ tầng và hoàn thiện thủ tục đầu tư sẽ giúp thị trường có thêm nhiều dự án mới, đa dạng hơn về loại hình và phân khúc sản phẩm.

Đặc biệt, cùng với quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng không gian phát triển và đầu tư mạnh vào hạ tầng giao thông liên vùng, nhiều khu vực sẽ có cơ hội bứt phá, tạo ra các cực tăng trưởng mới cho thị trường bất động sản.

Thị trường hướng mạnh về nhu cầu thực, cạnh tranh thay thế đầu cơ

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, triển vọng tích cực của thị trường trong 5 năm tới không chỉ đến từ phía nguồn cung mà còn được hỗ trợ bởi nền tảng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Khi kinh tế tiếp tục phát triển, thu nhập được cải thiện và quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhu cầu về nhà ở, mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ sẽ tiếp tục gia tăng. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy cầu thị trường trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, khác với những chu kỳ tăng trưởng trước đây, sự gia tăng nhu cầu được dự báo sẽ đi cùng với mức độ cạnh tranh ngày càng cao trên thị trường. Nguồn cung được cải thiện sẽ tạo ra nhiều lựa chọn hơn cho khách hàng, qua đó hạn chế tình trạng khan hiếm giả tạo và giảm nguy cơ tăng giá bất thường.

Theo ông Đính, trong bối cảnh mới, yếu tố quyết định thành công của dự án không còn là khả năng tạo sóng hay kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, mà là giá trị sử dụng thực tế, khả năng khai thác hiệu quả và mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân.

Giá trị sử dụng thực tế, khả năng khai thác hiệu quả và mức độ đáp ứng nhu cầu của người dân mới là yếu tố quyết định thành công của dự án bất động sản (Ảnh minh họa)

Xu hướng này sẽ thúc đẩy thị trường chuyển dịch mạnh hơn sang mô hình phát triển lấy người dân làm trung tâm. Các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và chất lượng sống tốt sẽ trở thành động lực tăng trưởng chính của thị trường.

"Tôi cho rằng trong khoảng 5 năm tới, bức tranh thị trường bất động sản sẽ tích cực hơn rất nhiều. Các điểm nghẽn về cung - cầu từng bước được tháo gỡ, nguồn cung được cải thiện, nhu cầu thực được đặt ở vị trí trung tâm và thị trường sẽ có cơ hội tạo ra những bước đột phá mới", TS. Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh.

Theo vị chuyên gia, khi hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện, dữ liệu thị trường minh bạch hơn và hoạt động quản lý được số hóa mạnh mẽ, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước sang giai đoạn phát triển chất lượng hơn, bền vững hơn. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để thị trường tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở và đầu tư của người dân trong những năm tới.