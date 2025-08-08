Dự án mới
08/08/2025 16:59

Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia sắp đón nhận 2 kỷ lục Việt Nam

Hai hạng mục điểm nhấn tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia (xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh) vừa chính thức xác lập kỷ lục quốc gia.

Theo đó, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vừa chính thức công nhận tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình thiên niên kỷ là Tuyến phố đi bộ trong khuôn viên Khu đô thị có các trạm dừng trải nghiệm đa dạng chủ đề nhất, lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo.

Trong khi đó, hạng mục Light River - Dòng sông Ánh sáng xác lập kỷ lục là Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất.

Tuyến phố đi bộ Millennia Journey

Lấy cảm hứng từ hành trình khám phá phương Đông của nhà thám hiểm vĩ đại Marco Polo vào thế kỷ XIII, tuyến phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ được kiến tạo như một bản đồ sống động về di sản nhân loại - nơi mỗi bước chân là một lần du hành qua thời gian, văn hóa và cảm xúc. 

8 trạm chủ đề nối tiếp sẽ đưa du khách "lạc" vào những miền không gian độc đáo khác nhau. Trạm Khởi hành tái hiện hình ảnh con thuyền của Marco Polo chuẩn bị rẽ sóng ra khơi, mở ra hành trình tìm đến phương Đông đã được lưu danh trong sử sách. Tiếp đó, trạm Địa Trung Hải hiện lên đầy mê hoặc với giấc mộng Ba Tư trên thảm bay và chiếc đèn thần Hologram bí ẩn.

Toàn cảnh Phố đi bộ Millennia Journey - Hành trình Thiên niên kỷ nhìn từ trên cao

Trạm Con đường Tơ lụa mang đến cảm giác rộn ràng của hoạt động giao thương kinh tế - văn hóa của những thương lái Á-Âu cổ xưa. Trạm Myanmar - Tây Tạng thanh tịnh trong ánh sáng Phạn cổ với những vòng kinh luân huyền ảo. Trong khi đó, trạm Đông Nam Á - Việt Nam mở ra không gian quen thuộc với hơi thở sông nước, miệt vườn miền Nam. Trạm cuối cùng - Mảnh đất Chín Rồng sẽ bừng sáng với nghệ thuật trình diễn ánh sáng kết hợp công nghệ cao, như biểu tượng cho tương lai rực rỡ đang dần hiện hình trên vùng đất Tây Ninh mới.

Dòng sông Ánh sáng tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia vừa được chính thức công nhận là Tuyến đường thủy trong khuôn viên Khu đô thị tích hợp hệ thống phun sương và công nghệ trình chiếu âm thanh, ánh sáng dài nhất

Lấy ý tưởng từ dòng Venice mộng mơ, Dòng sông Ánh sáng trong lòng thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tạo dựng nên một không gian cảnh quan kỳ ảo với điểm nhấn là sự kết hợp giữa hệ thống phun sương, laser kết hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc chưa từng xuất hiện tại Việt Nam trước đó.

Với hệ thống phun sương được lắp đặt dọc hai bên bờ cùng dàn laser hiện đại, khi vận hành, dòng sông Ánh sáng dài 2 km sẽ hóa thành dòng chảy đặc biệt của nghệ thuật, ánh sáng và cảm xúc. Ngồi trên thuyền, du khách như lạc vào một miền cổ tích huyền ảo với hơi sương mát lạnh bồng bềnh xung quanh. Giữa lòng Thành phố Thiên niên kỷ, một Venice thu nhỏ được tái hiện với những cây cầu đi bộ thơ mộng, tượng điêu khắc mang vẻ đẹp thời gian, chòi nghỉ cổ điển giữa khung cảnh ven sông yên bình. 

Giữa thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia, một Venice thu nhỏ đã được tái hiện với những hạng mục ấn tượng

Trong hành trình viễn du trên Dòng sông của ánh sáng và công nghệ ấy, du khách còn được thưởng thức những bản hòa âm đa phong cách vang lên trong không gian tĩnh lặng xung quanh…

Đặc biệt, tác phẩm viết Kịch bản Dòng sông ánh sángtác phẩm kiến trúc Không gian Dòng sông Ánh sáng cũng vinh dự nhận được Giấy chứng nhận đăng ký công bố sáng tạo của Hiệp hội Sáng tạo và bản quyền tác giả Việt Nam.

Vẻ đẹp huyền ảo trên Dòng sông Ánh sáng tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia

Lễ trao các chứng nhận sẽ chính thức diễn ra trong khuôn khổ đại nhạc hội chủ đề Khơi mạch nguồn Di sản - Vững bước Kỷ nguyên mới được Tập đoàn T&T Group tổ chức tại Thành phố Thiên niên kỷ T&T City Millennia tối 9-8 tới đây. 

Không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, T&T City Millennia của Tập đoàn T&T Group đang dần được định vị trở thành thành phố lễ hội, mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo trong lịch sử, nơi con người vượt qua ranh giới địa lý để kết nối các nền văn minh, thắp sáng tinh thần khám phá và giao thoa văn hóa. Lấy cảm hứng từ tinh thần đó, dự án cũng là một bản tuyên ngôn cho tầm nhìn dài hạn và triết lý phát triển bền vững của T&T Group tại vùng đất Tây Ninh.

Không chỉ là một khu đô thị đơn thuần, T&T City Millennia của Tập đoàn T&T Group đang dần được định vị trở thành thành phố lễ hội, mang trong mình khát vọng tiên phong khai mở như hành trình vĩ đại của nhà du hành Marco Polo

Với vai trò là đối tác tài chính của dự án, SHB đồng hành cùng khách hàng hiện thực hóa giấc mơ sở hữu tổ ấm tại T&T City Millennia thông qua gói vay mua nhà ưu đãi, lãi suất chỉ từ 3,99%/năm, hạn mức hỗ trợ lên tới 90% giá trị tài sản và thời gian vay linh hoạt đến 35 năm - mang đến giải pháp tài chính tối ưu, phù hợp với nhu cầu và khả năng của từng người mua.

Minh Quân
từ khóa : tỉnh Tây Ninh, kỷ lục Việt Nam, khu đô thị
