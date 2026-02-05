Techcom Life tiên phong ứng dụng công nghệ nâng tầm trải nghiệm khách hàng bảo hiểm

Trong bối cảnh kỳ vọng khách hàng ngày càng cao, Techcombank cùng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) không ngừng nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm theo hướng cá nhân hoá, dựa trên dữ liệu và công nghệ. Cách tiếp cận này giúp các giải pháp bảo hiểm được thiết kế phù hợp hơn với nhu cầu riêng của từng khách hàng và trở thành người bạn đồng hành thiết thực trong hành trình tài chính - sức khỏe.

Theo nghiên cứu của McKinsey & Company, 71% người tiêu dùng mong muốn các doanh nghiệp mang đến những tương tác được cá nhân hóa sâu sắc, phù hợp với nhu cầu và bối cảnh riêng của từng cá nhân; 76% người tiêu dùng cảm thấy hoàn toàn thất vọng nếu mong muốn này của họ không được đáp ứng. Cá nhân hóa vì thế không còn là lựa chọn, mà đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong trải nghiệm khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - bảo hiểm, nơi mỗi quyết định đều gắn liền với sức khỏe và tương lai dài hạn của mỗi người.

Với Techcom Life, cá nhân hóa trong bảo hiểm bắt đầu từ việc am hiểu từng khách hàng như một cá nhân riêng biệt. Mỗi người có tình trạng sức khỏe, nhu cầu và bối cảnh sống khác nhau, do đó việc tư vấn và hỗ trợ cũng cần được điều chỉnh linh hoạt để phù hợp.

Trên nền tảng dữ liệu và công nghệ trong hệ sinh thái Techcombank, các ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ Techcom Life phân tích và cập nhật hồ sơ riêng của từng khách hàng, giúp quá trình tư vấn và phục vụ trở nên chính xác hơn, kịp thời hơn và sát với nhu cầu thực tế. Đồng thời, cách tiếp cận này còn góp phần nâng cao chất lượng thẩm định, hỗ trợ đưa ra các quyết định phù hợp hơn, đơn giản hóa quy trình và mang đến trải nghiệm tham gia bảo hiểm mượt mà, thuận tiện hơn cho khách hàng.

Chuỗi sự kiện "Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày" do Techcom Life triển khai tại các chi nhánh thí điểm của ngân hàng Techcombank trên địa bàn Hà Nội từ ngày 2 tới ngày 10 tháng 2 năm 2026 là ví dụ điển hình cho hướng tiếp cận trên.

Nổi bật trong sự kiện là hoạt động kiểm tra sức khỏe ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Thông qua nền tảng công nghệ tiên tiến, khách hàng có thể nhanh chóng đánh giá các chỉ số sức khỏe cơ bản, nhận diện sớm những nguy cơ tiềm ẩn và hiểu rõ hơn tình trạng hiện tại của bản thân.

Bên cạnh đó, khách hàng được tư vấn sức khỏe 1-1 cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, giúp làm rõ các chỉ số sức khỏe, lối sống và những khuyến nghị phù hợp. Trên nền tảng sức khỏe cá nhân, khách hàng tiếp tục được tư vấn tài chính cùng các chuyên gia, qua đó hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc chủ động trong quá trình lên kế hoạch bảo vệ sức khỏe, tài chính và nâng cao chất lượng sống thông qua các giải pháp bảo hiểm nhân thọ.

Toàn bộ các hoạt động kể trên được kết nối trong một hành trình thống nhất, giúp khách hàng trải nghiệm liền mạch, không gián đoạn và cảm nhận rõ giá trị thiết thực ngay trong thời gian ngắn tham gia sự kiện.

Ông Mukesh Pilania, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Techcom Life cho biết:

"Với Techcom Life, tầm nhìn "Tái kiến thiết ngành bảo hiểm - Trao quyền tự chủ tương lai" không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, mà còn là cách chúng tôi tái thiết kế toàn bộ hành trình trải nghiệm của khách hàng từ tiếp cận, tư vấn đến bồi thường và chăm sóc sau bán. Bằng việc ứng dụng dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tận dụng sức mạnh từ hệ sinh thái Techcombank, Techcom Life hướng tới những trải nghiệm bảo hiểm đơn giản hơn, nhanh hơn và cá nhân hóa hơn.

Chuỗi sự kiện "Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày" là một phần trong chiến lược dài hạn của Techcom Life, nơi công nghệ, chuyên môn y khoa và tư vấn tài chính được kết nối trong một hệ sinh thái thống nhất, mang đến trải nghiệm nhanh, liền mạch và cá nhân hóa cho khách hàng", ông Mukesh chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Thu Diệp, một khách hàng tham gia trải nghiệm tại sự kiện, chia sẻ:"Tôi khá bất ngờ vì chỉ trong khoảng 20 phút, mình có thể làm được nhiều việc đến vậy: từ kiểm tra sức khỏe, trao đổi với bác sĩ, cho đến hiểu thêm về các giải pháp tài chính và bảo hiểm phù hợp. Mọi thứ được hướng dẫn rất rõ ràng và thuận tiện"

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe và an toàn tài chính ngày càng gắn bó chặt chẽ, Techcom Life xác định vai trò không chỉ là đơn vị cung cấp các giải pháp bảo hiểm, mà còn là người đồng hành cùng khách hàng trên "Hành trình sống trọn vẹn mỗi ngày".

Thông qua việc định hình trải nghiệm bảo hiểm theo hướng cá nhân hóa, minh bạch và thuận tiện, Techcom Life hướng tới trao quyền để mỗi cá nhân và gia đình chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe, hoạch định tài chính và nâng cao chất lượng sống. Đây cũng chính là cách Techcom Life hiện thực hóa sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển bền vững, giúp khách hàng an tâm tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.

THÔNG TIN VỀ TECHCOM LIFE Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) được thành lập bởi Techcombank, là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho cá nhân và gia đình Việt Nam. Techcom Life hướng đến xây dựng một thế hệ giải pháp bảo hiểm nhân thọ hiện đại, minh bạch và gần gũi với khách hàng. Công ty hoạt động với tầm nhìn "Tái kiến tạo ngành bảo hiểm, Trao quyền tự chủ tương lai" và sứ mệnh "Định hình trải nghiệm bảo hiểm, tạo đà thúc đẩy mỗi cá nhân, gia đình, và doanh nghiệp không ngừng phát triển và sống trọn từng phút giây cuộc sống." Techcom Life tập trung phát triển các giải pháp bảo hiểm đáp ứng ba nhu cầu thiết yếu: bảo vệ sức khỏe, tài chính vững vàng và nâng cao chất lượng sống, qua đó góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam và mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt.