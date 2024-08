Táo Rockit™ minisize chinh phục thị trường Việt Nam

Cho đến nay, Rockit là táo loại nhỏ đầu tiên trên thế giới được công nhận bởi Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu*.

Táo Rockit™ là giống táo lai được phát triển tại New Zealand, nổi tiếng với kích thước nhỏ gọn, vỏ mỏng, màu sắc bắt mắt được các bà mẹ và trẻ em cực kỳ ưa chuộng. Với kích thước nhỏ gọn vừa lòng bàn tay trẻ, táo Rockit™ không chỉ dễ cầm nắm mà còn mang đến hương vị ngọt ngào, giòn tự nhiên, kích thích vị giác của trẻ.

Được trồng trong điều kiện khí hậu lý tưởng và quy trình sản xuất nghiêm ngặt, táo Rockit™ mang đến chất lượng vượt trội và hương vị thơm ngon khó cưỡng.

Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ táo Rockit™ tại Việt Nam ngày càng tăng, các nhà nhập khẩu đã quyết định tăng cường nguồn cung, mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. Mùa vụ năm nay, lượng táo Rockit™ nhập khẩu về Việt Nam đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường. Điều này cho thấy sự thành công của táo Rockit™ trong việc chinh phục khẩu vị người Việt.

Từ những vườn cây xanh mướt, táo Rockit™ được hái thủ công vào đúng thời điểm chín mọng. Sau đó, chúng được đưa về nhà máy để phân loại, làm sạch và đóng gói một cách cẩn thận. Quy trình sản xuất hiện đại và khép kín đảm bảo từng quả táo Rockit™ đều đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trước khi đến tay người tiêu dùng.

Lựa chọn táo Rockit™ là bí quyết cho một cuộc sống khỏe mạnh

Trong những năm qua, táo Rockit™ được trồng tại những vườn cây ăn trái trù phú ở Heretaunga, New Zealand - nơi được mệnh danh là "làng trùm trái cây" của đất nước này. Nhờ khí hậu ôn hòa, đất đai màu mỡ và nguồn nước trong lành, những quả táo Rockit™ được nuôi dưỡng và chăm sóc tỉ mỉ, mang đến chất lượng vượt trội.

Không chỉ thơm ngon, táo Rockit™ còn rất bổ dưỡng. Mỗi quả táo chứa vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng. Kali có trong táo Rockit™ còn giúp điều hòa huyết áp, tốt cho tim mạch. Chất xơ dồi dào trong táo cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, ngăn ngừa táo bón và các vấn đề về đường ruột.

Với cách đóng gói nhỏ gọn và minisize, các mẹ có thể dễ dàng chuẩn bị cho trẻ mang theo táo Rockit™ khi đi chơi, đi học hay trong những chuyến đi xa, giúp bé luôn được cung cấp đầy đủ năng lượng. Đặc biệt, với bao bì chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm thì táo Rockit™ trở thành sự lựa chọn tuyệt vời để làm quà tặng cho tất cả mọi người.

Đôi nét về Rockit™ Apple



Hành trình của Rockit bắt đầu từ một ý tưởng nhỏ bé cách đây 20 năm. Từ một giống táo lai tạo đặc biệt, Rockit™ đã tạo ra những quả táo nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng chứa đựng nguồn năng lượng dồi dào. Ngày nay, táo Rockit™ đã có mặt trên bàn ăn của hàng triệu gia đình trên khắp thế giới. Với mỗi quả táo Rockit™, chúng tôi mong muốn mang đến cho bạn và gia đình những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời và một cuộc sống khỏe mạnh hơn!





Năm 2024, Tony Fruit tự hào là đơn vị phân phối trái cây nhập khẩu giàu dinh dưỡng, mang Rockit Apple đến tay hàng nghìn gia đình Việt. Với hơn 15 năm đồng hành cùng trái cây, Tony Fruit hiểu rằng mỗi trái cây đều mang trong mình một câu chuyện. Chúng tôi đã đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm những trái cây tươi ngon nhất, với mong muốn mang đến cho bạn những trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời. Từ những vườn cây trứ danh, trái cây được lựa chọn kỹ càng, đóng gói cẩn thận và vận chuyển trong điều kiện tốt nhất để đảm bảo chất lượng. Chúng tôi tin rằng, mỗi trái cây đều là một món quà sức khỏe, và Tony Fruit chính là cầu nối để bạn tận hưởng những món quà ấy!

Với những lợi ích sức khỏe tuyệt vời, táo Rockit là món quà ý nghĩa dành tặng cho gia đình. Hãy làm đa dạng bữa ăn với táo Rockit™, đảm bảo dinh dưỡng lại và mang đến những trải nghiệm ẩm thực thú vị. Tìm mua ngay táo Rockit™ tại Tony Fruit để không bỏ lỡ!

*The world’s first miniature apple as recognised by United Nations Economic Commission For Europe.