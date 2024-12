Tạm xa giá lạnh miền Bắc, khám phá Giáng sinh miền biển độc lạ

Đà Nẵng - Giáng sinh kỳ ảo… trên mây

Du khách thích thú check-in với cây thông khổng lồ tại khu du lịch

Đà Nẵng hội tụ đủ những trải nghiệm Giáng sinh thú vị từ biển lên đến núi. Ngay tại trung tâm thành phố, Da Nang Downtown năm nay nằm trong "Wishlist" mà bạn không thể bỏ qua, khi mang đến một không gian lễ hội rực rỡ và sôi động. Điểm nhấn đầu tiên chính là cây thông khổng lồ cao 11m, được trang trí bằng hàng ngàn ánh đèn lấp lánh và những quả châu rực rỡ, đang là điểm check-in gây sốt của giới trẻ Đà thành. Con đường Ánh sáng cũng được dự đoán sẽ là điểm đến không thể bỏ lỡ cho những tín đồ yêu thích chụp ảnh khi mở ra một thế giới thần tiên với những mái vòm đèn lấp lánh, từng góc nhỏ tại đây đều toát lên vẻ lãng mạn và cuốn hút.

Không khí lễ hội tại Da Nang Downtown hứa hẹn bùng nổ vào đúng ngày Giáng sinh, khi ông già Noel bí ẩn sẽ xuất hiện để mang đến những màn trình diễn hoạt náo đặc sắc và những món quà bí mật đầy bất ngờ.

Lễ hội Mùa đông đang diễn ra rộn ràng tại Sun World Ba Na Hills

Nếu muốn tận hưởng mùa lễ trong không khí se lạnh hơn, du khách có thể tìm đến đỉnh Bà Nà với Lễ hội Mùa đông đang diễn ra vô cùng rộn ràng. Không gian Sun World Ba Na Hills dịp này đậm chất châu Âu với cổng thành là cây thông Noel khổng lồ lung linh, quả cầu tuyết khổng lồ đặt tại trung tâm tại Quảng trường Hội tụ, những quả cầu mơ ước đa sắc màu tại khu vực Beer Plaza, hay cây bia Giáng sinh được kết tạo bằng vỏ lon đặc biệt tại xưởng bia thủ công Ba Na Brew House...

Không chỉ thỏa mãn thị giác, mà vị giác của du khách cũng sẽ được khu du lịch "chiều chuộng" bằng hàng loạt những món ăn Giáng sinh trứ danh của ẩm thực châu Âu như: GingerBread, Stollen (Đức), Panettone (Ý), Bûche de Noël (Bỉ) hay các combo Giáng sinh hấp dẫn.

Du khách đến Bà Nà mùa lễ hội còn được tận hưởng trọn vẹn niềm vui với những minigame thú vị và có cơ hội nhận những phần quà may mắn cho năm mới hay tận hưởng những giai điệu rộn rã ,những điệu nhảy tươi vui, tưng bừng của mùa lễ hội. Kể từ ngày 24-12, combo Ba Na By Night cũng có nhiều đổi mới để đưa du khách chìm đắm vào không khí Giáng sinh rộn rã.

Phú Quốc - Thắp sáng mùa Lễ hội với chuỗi trải nghiệm đỉnh cao

Phú Quốc đang trong mùa đẹp nhất của năm, với nắng ngập tràn và những bãi biển xanh trong thấu đáy. Đến đây đúng dịp Giáng sinh, du khách có thể lựa chọn Nam đảo - nơi hiện diện cả một thị trấn Sunset Town mang vẻ đẹp sống động của thị trấn Amalfi nước Ý, phục vụ du khách từ ngày đến đêm.

Sự kiện thắp sáng Cây thông Mặt trời mở màn mùa lễ hội rực rỡ tại Phú Quốc

Tại Quảng trường Galaxy, Thị trấn Hoàng hôn, sự kiện thắp sáng Cây thông Mặt Trời cao 21m đã mở màn mùa lễ hội trong không khí ấm áp và náo nhiệt. Cây thông trở thành tâm điểm của mùa lễ hội năm nay tại Phú Quốc, thu hút du khách bởi sự kỳ công trong khâu tạo dựng với hàng nghìn bóng đèn lấp lánh, mang đến không gian huyền ảo cho du khách check-in. Xung quanh cây thông khổng lồ là những màn trình diễn trống malambo rộn rã, những bản nhạc Giáng sinh bất hủ vang lên, xen lẫn là tiếng cười giòn tan của hàng nghìn du khách, tất cả hòa quyện đã tạo nên những khoảnh khắc mở màn mùa Lễ hội đáng nhớ.

Nhịp sôi động mùa lễ hội không ngừng chuyển động tại Phú Quốc với hàng loạt các show diễn đỉnh cao: show Awaken Sea rực rỡ sắc màu vào 17:00 mỗi ngày, đến từ dàn vận động viên quốc tế hàng đầu thế giới được trang bị những thiết bị Jetski và Flyboard tối tân; hai show diễn có màn pháo hoa suốt 365 ngày trong năm là Bản giao hưởng đại dương - Symphony of the Sea - bữa tiệc âm thanh, ánh sáng, pháo hoa, pháo nước kết hợp với thể thao mạo hiểm diễn ra vào 19:45-20:10; nối tiếp vào 21:00 - 21:30 là show Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea - show nghệ thuật đa phương tiện quy mô lớn hàng đầu thế giới.

Không cần đợi đến đêm Giao thừa, ngay tại dịp Giáng sinh này du khách cũng đã có thể chiêm ngưỡng một "ngân hà" pháo hoa rực rỡ và đem về những bức hình check-in đẹp lung linh. Tất cả các show diễn đều đặc biệt khiến du khách mê đắm hơn khi ngắm nhìn từ Cầu Hôn. Dạo bước trên cây cầu của tình yêu, ôm trọn người yêu thương vào lòng, tay như chạm vào dải ngân hà ánh sáng được vẽ bởi pháo hoa, chắc chắn là trải nghiệm lãng mạn mùa Giáng sinh đáng nhớ.

Sun Bavaria GastroPub với những đặc quyền riêng có dành cho du khách

Không chỉ mãn nhãn với các show diễn, du khách còn được "đánh thức" vị giác tại Sun Bavaria GastroPub – nhà hàng bia thủ công đầu tiên tại Phú Quốc, nơi đang trở thành tâm điểm thưởng thức ẩm thực và giải trí mới. Nhà hàng không chỉ sở hữu hương vị bia thủ công mang thương hiệu Sun KraftBeer - kết tinh của nghệ thuật chế tác bia truyền thống vùng Bavaria mà còn mang đến những đặc quyền có 1-0-2 tại Phú Quốc khi du khách vừa thưởng thức bia ngon, những món ăn độc đáo chỉ nơi đây mới có, vừa có "chiếc view triệu đô" để thưởng ngoạn các show diễn nghệ thuật đẳng cấp thế giới.

Sunset Town dịp Giáng sinh dẫn dắt du khách đến loạt trải nghiệm bất tận với niềm vui không ngừng và những trái tim như được xích lại gần nhau hơn.