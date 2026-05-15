Điểm đến hấp dẫn
15/05/2026 17:09

Sun Group tài trợ bắn pháo hoa mỗi cuối tuần đến hết dịp Quốc khánh 2-9 tại Hà Nam

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Từ nay đến hết Quốc khánh 2-9, bầu trời Hà Nam sẽ rực sáng với chuỗi pháo hoa cuối tuần tại Quảng trường Thời Đại, thuộc khu đô thị Sun Urban City (Ninh Bình).

Sau hai đêm pháo hoa mãn nhãn dịp lễ 30-4 và 1-5, Tập đoàn Sun Group tiếp tục mang tới chuỗi trình diễn pháo hoa định kỳ diễn ra vào lúc 21h30 mỗi tối thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần. Mỗi màn trình diễn kéo dài khoảng 5 phút nhưng đủ để tạo nên những khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc cho người dân địa phương và du khách giữa không gian lễ hội sôi động phía Nam của Thủ đô.

Từ nay đến hết Quốc khánh 2-9, bầu trời Hà Nam sẽ liên tục rực sáng với chuỗi trình diễn pháo hoa cuối tuần tại Quảng trường Thời Đại.

Không chỉ có pháo hoa, Quảng trường Thời Đại còn là tâm điểm giải trí về đêm với show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam diễn ra mỗi tối. Trục đại lộ lễ hội dài 1,6km dọc Kênh Vua Lê trở thành sân khấu trình diễn những "vũ điệu" ánh sáng, âm nhạc và nước quy mô lớn giữa lòng đô thị.

Hệ thống nhạc nước gây ấn tượng với 5.280 vòi phun, hơn 3.000 đèn LED tạo nên những "bản hòa tấu" ánh sáng và chuyển động mãn nhãn. Cùng biểu tượng Trống Đọi Tam cao 32m lấy cảm hứng từ di sản văn hóa Hà Nam, khu vực này đã trở thành tâm điểm giải trí mới mẻ và hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần của người dân địa phương và du khách đến từ các khu vực lân cận.

Show nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam diễn ra mỗi tối tại Sun Urban City.

Bên cạnh chuỗi hoạt động về đêm, ban ngày du khách có thể khám phá Sun World Ha Nam - công viên nước đầu tiên tại Việt Nam lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước truyền thống. Không gian rộng 10ha tái hiện màu sắc văn hóa dân gian Bắc Bộ thông qua kiến trúc, cảnh quan và hệ thống 14 tổ hợp trò chơi, hơn 40 đường trượt nước hiện đại.

Điểm nhấn nổi bật của công viên là trò chơi "Song làn siêu tốc" - làn trượt ống đua song song đầu tiên tại Đông Nam Á. Bên cạnh đó là hàng loạt tổ hợp trò chơi cảm giác mạnh, bể tạo sóng khổng lồ, dòng sông lười và khu vui chơi trẻ em phù hợp cho nhiều độ tuổi. Không chỉ là nơi giải nhiệt mùa hè, Sun World Ha Nam còn trở thành "thiên đường check-in" mới nhờ không gian lễ hội sôi động và thiết kế đậm bản sắc Việt.

Sun World Ha Nam cũng triển khai ưu đãi sinh nhật 1 tuổi với giá vé đồng giá chỉ 150.000 đồng từ ngày 9/5 đến 22/5/2026.

Cùng với những màn pháo hoa cuối tuần, dịp này, Công viên nước Sun World Ha Nam cũng triển khai chương trình ưu đãi mừng sinh nhật tròn 1 tuổi với giá vé đồng giá chỉ 150.000 đồng từ ngày 9-5 đến 22-5-2026. Ngoài vé ưu đãi, công viên còn giới thiệu nhiều combo dành cho gia đình và nhóm bạn, giúp du khách dễ dàng tận hưởng "đại tiệc giải nhiệt" mùa hè với chi phí hợp lý.

Du khách đến Ninh Bình dịp này sẽ được thưởng lãm những màn trình diễn pháo hoa mãn nhãn, đẹp mắt.

Với lợi thế chỉ cách Hà Nội hơn một giờ di chuyển theo cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình, Hà Nam đang trở thành lựa chọn cuối tuần hấp dẫn cho các gia đình và giới trẻ miền Bắc. Du khách có thể tận hưởng hành trình "đa trải nghiệm" với công viên nước vào ban ngày, sau đó tiếp tục dạo Quảng trường Thời Đại, xem nhạc nước và thưởng thức pháo hoa miễn phí vào buổi tối. Xu hướng du lịch gần, linh hoạt và tối ưu chi phí cũng góp phần giúp Hà Nam trở thành điểm đến hút khách trong mùa hè này.

Chỉ hơn một giờ di chuyển từ Hà Nội, Hà Nam đang dần hình thành diện mạo của một điểm đến đa trải nghiệm mới ở miền Bắc, nơi hội tụ vui chơi, giải trí, lễ hội và các hoạt động cộng đồng trong cùng một hành trình ngắn ngày.

Mai Anh
từ khóa : trình diễn pháo hoa, Sun Group, quảng trường Thời Đại, bắn pháo hoa
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