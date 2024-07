Khác với những dự án chỉ tài trợ máy lọc nước thông thường, PVCFC đã có một dự án đặc biệt và được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt gần một năm để mang lại nhiều ý nghĩa nhất cho các em học sinh.

Không chỉ trao tặng máy lọc nước, trao tặng sức khỏe

"Điều mà chúng tôi muốn là các em có được nguồn nước sạch và tốt cho sức khỏe để sử dụng mỗi ngày chứ không chỉ đơn giản là trao tặng máy lọc nước" là tinh thần mà ban lãnh đạo PVCFC đã chủ trương ngay từ những ngày đầu dự án.

Máy lọc nước là một tên gọi không chính xác để chỉ cho những hệ thống lọc nước được sản xuất theo những giải pháp được thiết kế sẵn. Chất lượng nước lọc phụ thuộc rất nhiều vào sự phù hợp giữa giải pháp lọc nước và tình trạng ô nhiễm của nguồn nước. Ngoài ra, để đảm bảo chất lượng nước lọc, thì vật liệu để chế tạo các thiết bị, phụ tùng của giải pháp lọc nước phải là vật liệu bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; việc lắp đặt các hệ thống lọc nước phải tuân thủ đúng theo các quy định của nhà sản xuất, và đúng theo điều kiện lắp đặt hệ thống lọc nước. Việc tài trợ và lắp đặt các máy lọc nước mà không đảm bảo các điều kiện nói trên có thể dẫn tới việc cung cấp nguồn nước chất lượng kém, uống vào có thể gây bệnh.

Bản đồ 11 điểm trường tại Phú Riềng nhận tài trợ giải pháp lọc nước từ PVCFC

Khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác phù hợp

Không chỉ xác định đúng mục đích tài trợ, PVCFC còn xác định chính xác rằng: việc lựa chọn đúng đối tác cung cấp giải pháp lọc nước đóng vai trò quyết định đối với sự thành công của dự án tài trợ này. Bởi vì ngoài yêu cầu về năng lực, thì còn đòi hỏi đơn vị cung cấp giải pháp lọc nước cũng có cùng cái tâm và sự tận tụy vì sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy, mặc dù có rất nhiều đối tác liên hệ để cung cấp máy lọc nước nhưng PVCFC và quỹ FYE đã không lựa chọn vì chưa phù hợp.

Khó khăn trong việc đi tìm kiếm đối tác chỉ được tháo gỡ khi Quỹ FYE tìm đến Công ty cổ phần Koro. Đây là một đơn vị nổi tiếng về sự khó khăn trong việc cung cấp máy lọc nước. Để sử dụng được máy lọc nước của Koro, người mua phải trải qua rất nhiều bước tư vấn cũng như nhiều thủ tục để đảm bảo chắc chắn có nguồn nước sạch và tốt cho sức khỏe.

Những chia sẻ của bà Minh Đăng - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Koro về tâm huyết của mình trong việc chuyển đổi sản phẩm máy lọc nước từ lĩnh vực gia dụng sang lĩnh vực sức khỏe đã giúp đại diện quỹ FYE nhìn thấy được đằng sau sự khó khăn đó là cả một tấm lòng của Koro đối với khách hàng của mình. Điều này cũng rất phù hợp với định hướng mà dự án mong đợi.

Bà Nguyễn Thị Minh Đăng cùng Máy lọc nước từ trường hoàn nguyên Koro lắp tại các trường học

Cách làm trách nhiệm xã hội ý nghĩa và khác biệt

Công việc đầu tiên của dự án là đi khảo sát các điểm trường có nhu cầu nhận tài trợ theo sự giới thiệu của Phòng Giáo dục huyện. Tại mỗi điểm trường, sau khi tiến hành khảo sát kiểm tra điều kiện lắp đặt máy lọc nước, còn phải lấy mẫu nước để mang tới Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (QUATEST 3) để xét nghiệm nước nhằm đánh giá mức độ ô nhiễm nguồn nước. Điều này giúp hiểu rõ hơn về tình trạng nước tại điểm trường và xác định các chất ô nhiễm cần được xử lý. Đây là căn cứ quan trọng nhất để đề xuất giải pháp lọc nước phù hợp cho điểm trường đó.

Dựa trên kết quả xét nghiệm nước do QUATEST 3 cung cấp, Koro đã thiết kế các giải pháp lọc nước phù hợp với từng điểm trường và tiến hành triển khai việc cung cấp thiết bị, lắp đặt máy lọc nước đồng loạt tại 11 điểm trường để kịp thời gian bàn giao cho các trường.

Các đại biểu từ PVCFC và các thầy cô cùng uống nước từ Máy lọc nước từ trường hoàn nguyên Koro

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, sau khi lắp máy xong, Koro còn tiến hành lấy mẫu nước lọc để bên trường niêm phong lại và mang đi xét nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước uống đóng chai tại QUATEST 3. Các máy lọc nước chỉ được đưa vào sử dụng sau khi đã có kết quả xét nghiệm nước, các chỉ tiêu được xét nghiệm đạt chuẩn nước uống đóng chai QCVN 6-1:2010/BYT do QUATEST 3 cung cấp.

Ông Nguyễn Văn Chúc - Trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Phú Riềng

Ông Nguyễn Văn Chúc, Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phú Riềng, sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình triển khai dự án, đã chia sẻ "Lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ rằng nhà tài trợ chỉ về lắp đặt máy cho các đơn vị, nhưng qua thực tế thì cách làm của nhà tài trợ là rất khác biệt. Chúng tôi thấy thấy rất là yên tâm về cách làm của nhà tài trợ cũng như của nhà cung cấp"

Dự án này thực sự thể hiện tâm huyết trong việc chăm sóc sức khỏe và sự cam kết của PVCFC trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và môi trường học tập tại huyện Phú Riềng, Bình Phước.