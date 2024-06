Từ những kết quả trên, người ta cho rằng việc uống nước từ trường hoàn nguyên trong thời gian dài hơn 8 tuần có thể có lợi trong cả việc phòng ngừa và điều trị các biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường. Kết quả nghiên cứu của họ đã được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu và Thực hành Dinh dưỡng Hàn Quốc (NRP), số ra tháng 2-2013, với tựa đề "Ảnh hưởng của việc uống nước từ trường hoàn nguyên đối với đường huyết, tổn thương DNA của tế bào lympho, tình trạng chống oxy hóa và hồ sơ lipid ở chuột do STZ gây ra". Bài báo này sau đó đã được đăng tải lại trên trang Thư Viện Quốc Gia Y Khoa Hoa Kỳ và nhiều tạp chí khoa học có uy tín khác trên thế giới.

Nước từ trường từ trường hoàn nguyên có cấu trúc lục giác dễ thẩm thấu vào bên trong tế bào và được biết tới như là một loại nước được các tế bào ưa thích

Mục đích nghiên cứu

Theo các tác giả, nước từ trường hoàn nguyên là nước có cấu trúc hình lục giác giống như nước nguyên thuỷ trong tự nhiên. Hai nhà khoa học nói trên đã thực hiện nghiên cứu để điều tra tác động của nước từ trường hoàn nguyên được sử dụng trong một khoảng thời gian đối với lượng đường trong máu, tổn thương DNA của tế bào lympho, tình trạng chống oxy hóa và hồ sơ lipid ở chuột mắc bệnh tiểu đường do streptozotocin gây ra.

Phương pháp nghiên cứu

24 con chuột Sprague-Dawley đực, 4 tuần tuổi, được mua từ Central Lab, Animal Inc. (Hàn Quốc) và được nuôi trong phòng thí nghiệm động vật có kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tự động. Mỗi con được nhốt trong lồng với nước và thức ăn tự do trong 1 tuần để thích nghi trước khi thí nghiệm. Tám con được chỉ định vào nhóm đối chứng (C) và mười sáu con được chỉ định vào nhóm bị bệnh tiểu đường. Để gây bệnh tiểu đường, 50 mg/kg streptozotocin (STZ) hòa tan trong dung dịch muối NaCl 0,9% được tiêm qua tĩnh mạch đuôi. Sau 3-4 ngày, những con chuột có mức đường huyết lúc đói trên 200 mg/dl được chọn và phân thành hai nhóm: nhóm bệnh tiểu đường (6 con chuột, bị bệnh tiểu đường do STZ, DC) và nhóm bệnh tiểu đường được uống nước từ trường hoàn nguyên (5 con chuột).

Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu cho thấy sau 4 tuần uống nước từ trường hoàn nguyên, lượng đường trong máu ở động vật được điều trị bằng STZ đã giảm đáng kể so với nhóm mắc bệnh tiểu đường (Hình 1). Mức độ glycated hemoglobin, phản ánh mức đường huyết trung bình trong thời gian dài, cũng giảm sau 8 tuần uống nước từ trường hoàn nguyên.

Ngoài ra khi bệnh tiểu đường phát triển, quá trình chuyển hóa lipid bị ảnh hưởng bất thường và tăng peroxit lipid và lipid máu quá mức. Trong tác dụng của nước từ trường hoàn nguyên đối với cấu hình lipid, mức độ chất béo trung tính trong máu đã giảm đáng kể ở nhóm được uống nước từ trường hoàn nguyên so với nhóm bệnh tiểu đường mà không được uống nước từ trường hoàn nguyên. Kết quả này có thể là một bằng chứng bổ sung cho thấy việc uống nước từ trường hoàn nguyên có thể được sử dụng trong phòng ngừa và điều trị các biến chứng tiểu đường, bên cạnh tác dụng hạ đường huyết ở bệnh tiểu đường.

Tóm lại từ những kết quả này, người ta cho rằng việc uống nước từ trường hoàn nguyên trong thời gian dài (hơn 8 tuần) có thể có lợi trong cả việc phòng ngừa và điều trị các biến chứng ở bệnh nhân tiểu đường.

Các nghiên cứu khác

Trước đó, năm 2010, nhóm các nhà nghiên cứu nói trên đã tiến hành một nghiên cứu để kiểm tra xem việc sử dụng nước từ trường hoàn nguyên trong thời gian dài có thể cải thiện mức độ tổn thương DNA ở chuột được sử dụng DEN như một chất gây ung thư hay không? và liệu sự khác nhau có phụ thuộc vào thời gian sử dụng nước từ trường hoàn nguyên hay không?

Kết quả của nghiên cứu cho thấy nước từ trường hoàn nguyên có thể giúp ức chế sự tổn thương của DNA trong tế bào lympho do các chất gây ung thư từ bên ngoài gây ra. Báo cáo đã được đăng tải trên Tạp chí Dinh dưỡng và Sức khỏe ( J Nutr Health; JNH ), số ra ngày 31/12/2010, với tiêu đề: "Effect of the Magnetized Water Supplementation on Lymphocyte DNA Damage in Mice Treated with Diethylnitrosamine" (Tác dụng của việc bổ sung nước từ trường hoàn nguyên đối với tổn thương DNA của tế bào bạch huyết ở chuột được điều trị bằng Diethylnitrosamine)

Đây là những báo cáo đầu tiên chứng minh rằng nước từ trường hoàn nguyên có thể giúp hỗ trợ điều trị bệnh ung thư, tiểu đường. Chúng mở ra triển vọng cho các nghiên cứu tiếp theo về tác động của nước từ trường hoàn nguyên đối với bệnh ung thư, tiểu đường trên động vật và con người.

Tác giả: Nguyễn Thị Minh Đăng - Chủ tịch Chi hội Nam Y tỉnh Đồng Nai