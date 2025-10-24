Giáo dục - Cộng đồng
24/10/2025 11:02

Sự đồng kiến tạo của phụ huynh trong hành trình phát triển của học sinh tại Wellspring Saigon

In bài viết

Trong giáo dục hiện đại, thành công của một đứa trẻ không bao giờ chỉ đến từ nỗ lực của mỗi nhà trường.

Gia đình, đặc biệt là ba mẹ, chính là những "người thầy đầu tiên", đồng hành và góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách, trí tuệ và tâm hồn của con. Tại Wellspring Saigon, triết lý này được thể hiện rõ rệt qua sự gắn kết chặt chẽ giữa Nhà trường và Phụ huynh, một hành trình đồng kiến tạo để nuôi dưỡng thế hệ học sinh toàn diện, hạnh phúc và sẵn sàng hội nhập.

Ngay từ những ngày đầu nhập học, hình ảnh phụ huynh luôn hiện diện trong mọi cột mốc quan trọng của học sinh Wellspring Saigon. Đó có thể là ánh mắt tự hào trên khán đài cổ vũ một trận bóng rổ, là sự ủng hộ âm thầm trong những buổi biểu diễn nghệ thuật, hay đơn giản chỉ là lời động viên dịu dàng trước giờ con bước vào kỳ thi. Giữa nhịp sống bận rộn, đôi khi một buổi sáng cùng con đến trường hay một lời chúc ngắn ngủi cũng đủ mang lại cho các em cảm giác an toàn, yêu thương và tự tin.

Không chỉ dừng ở vai trò hỗ trợ, phụ huynh Wellspring Saigon còn trở thành một phần trong quá trình kiến tạo môi trường học tập

Khi tiếng nói phụ huynh được lắng nghe

Thông qua hội phụ huynh, với gần 10 buổi họp định kỳ và đột xuất xuyên suốt trong năm, Nhà trường luôn sẵn sàng lắng nghe và đón nhận những góp ý quan trọng từ phụ huynh nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ và giảng dạy để đem đến một trải nghiệm học tập tốt nhất có thể cho học sinh. Những buổi hội thảo định kỳ, tọa đàm giáo dục hay các chương trình kết nối luôn có sự tham gia của phụ huynh, không chỉ góp phần định hình phương hướng phát triển của các hoạt động học tập ngoại khóa mà còn trực tiếp kiến tạo một cộng đồng học đường gắn kết, nơi học sinh cảm nhận được sự đồng lòng của cả nhà trường lẫn gia đình.

Tiêu biểu, trong năm học 2024-2025, Wellspring Saigon đã kết nối cùng các phụ huynh để triển khai chuỗi hoạt động "Jobs shadowing", tạo cơ hội trải nghiệm thực tế về những ngành nghề khác nhau tại các doanh nghiệp lớn cho các bạn học sinh, một bước tiến quan trọng trên hành trình định hướng nghề nghiệp tương lai. Cùng với đó là chuỗi hội thảo về dinh dưỡng, được dẫn dắt trực tiếp bởi một phụ huynh của nhà trường, cũng là một bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng tại TP HCM, với mục tiêu giúp học sinh hiểu rõ hơn về lối sống khỏe mạnh và chế độ ăn uống hợp lý.

Đặc biệt, khi nhắc đến các sự kiện lớn của nhà trường, từ các sự kiện mang tính vui chơi, làn tỏa tinh thần tích cực như Ngày Hội Gia đình, Greatest Show, Happy Run… đến các lễ hội truyền thống như Hội Xuân, Trung thu… hay các hoạt động thiện nguyện như trao tặng sữa và xe lăn cho các bệnh nhân tại Bệnh viện ung bướu…, sự đồng hành và tiếng nói của phụ huynh luôn mang đến những dấu ấn đặc biệt, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho cộng đồng Wellspring Saigon. Điển hình như đường chạy Happy Run 2022 và 2025, khi phụ huynh không chỉ chạy cùng con, mà còn đồng hành cùng nhà trường trong công tác tổ chức, hoạt động từ thiện và lan truyền thông điệp sống khỏe đến cộng đồng.

Các buổi hội thảo định kỳ, chương trình kết nối luôn có một lượng lớn sự tham gia từ phụ huynh

Định hướng Well-being - Nền tảng của sự gắn kết

Từ năm học 2024–2025, Wellspring Saigon đã chính thức đưa định hướng "Well-being" vào chiến lược phát triển. Không chỉ tập trung vào kết quả học tập, Nhà trường đặc biệt chú trọng đến sức khỏe tinh thần, cảm xúc và sự cân bằng của học sinh. Mạng lưới hỗ trợ tâm lý học đường được thiết lập, các hội thảo phụ huynh với sự tham gia của chuyên gia giáo dục tâm lý uy tín được tổ chức đều đặn. Mục tiêu không chỉ là cung cấp kiến thức, mà còn trao cho ba mẹ công cụ để thấu hiểu con, đóng vai trò một "người thầy đồng hành" trong từng giai đoạn phát triển.

Bước sang năm học 2025–2026, Wellspring Saigon tiếp tục hành trình "Well-being" với chủ đề "Happy WISers: Being Well - Being Me". Đây không chỉ là khẩu hiệu mà là định hướng chiến lược, nhấn mạnh đến hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của mỗi học sinh. Trong đó, vai trò của phụ huynh được đặt ở vị trí trung tâm, đồng hành chặt chẽ cùng con trong từng bước trưởng thành. Tiếng nói phụ huynh không chỉ góp phần phản ánh mong muốn của gia đình mà còn trở thành yếu tố quan trọng trong việc kiến tạo trải nghiệm học tập và phát triển toàn diện Thân - Tâm - Trí của học sinh.

Gia nhập Cộng đồng Hạnh phúc tại Wellspring ngay hôm nay!

Tìm hiểu về Wellspring Saigon: TẠI ĐÂY

Thông tin liên hệ: Phòng Tuyển sinh - Wellspring Saigon

Địa chỉ: số 1 đường D4, Sài Gòn Pearl, 92 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM

Email: admissions@wellspringsaigon.edu.vn.

Hotline: 0937 099 229 | (028) 3840 9292.

H.Lê
từ khóa :
Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025

Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025

Văn hóa – Giải trí 15:16

Mỗi nghệ sĩ là một sắc thái riêng biệt, cùng thắp sáng bầu trời mùa đông bằng thanh âm độc bản, tạo nên một dải ngân hà cảm xúc đa tầng.

Khui “sít rịt” những “tấm vé vàng” của 8Wonder Winter 2025

Khui “sít rịt” những “tấm vé vàng” của 8Wonder Winter 2025

Văn hóa – Giải trí 15:04

8Wonder Winter 2025 - Symphony of Stars sẽ thắp sáng bầu trời Hà Nội vào đêm 6-12, mở ra một đại tiệc âm nhạc rực rỡ và thăng hoa chưa từng có

Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới “chống cô đơn” cho người cao tuổi

Dịch vụ dưỡng lão bán trú tại Vin New Horizon: Giải pháp mới “chống cô đơn” cho người cao tuổi

Dinh dưỡng – Sức khỏe 15:03

Từ thể chất, tinh thần, kết nối xã hội đến bảo đảm tài chính, Vin New Horizon kiến tạo một vòng tròn sống trọn vẹn cho thế hệ tuổi vàng.

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao tuyển dụng viên chức năm 2025

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao tuyển dụng viên chức năm 2025

Nhịp sống 11:15

Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao cần tuyển dụng 1 chuyên viên làm việc tại Vườn ươm năm 2025

Show diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc thường bán vé ở đâu?

Show diễn của các nghệ sĩ Hàn Quốc thường bán vé ở đâu?

Văn hóa – Giải trí 10:39

Từ Tour diễn toàn cầu G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank đã xuất hiện cái tên chú ý trong ngành bán vé trực tuyến – CTicket.

Năm 2026: Thêm quyền lợi cho người lao động hưởng thất nghiệp

Năm 2026: Thêm quyền lợi cho người lao động hưởng thất nghiệp

Nhịp sống 07:27

Ngoài những quyền lợi bổ sung cho doanh nghiệp và người lao động, luật mới còn cập nhật dữ liệu liên thông toàn quốc dành cho người lao động

Techcombank đưa “White Night - Đêm hòa nhạc đẳng cấp Hoàng gia Nga” về Việt Nam

Techcombank đưa “White Night - Đêm hòa nhạc đẳng cấp Hoàng gia Nga” về Việt Nam

Văn hóa – Giải trí 16:17

Buổi hòa nhạc lấy cảm hứng từ hiện tượng "Đêm Trắng - White Night" nơi bầu trời St. Petersburg vẫn bừng sáng giữa đêm hè.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn