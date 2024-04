SCG nằm trong top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Lễ trao giải Rồng Vàng 2023-2024

Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực và thành tựu ấn tượng của tập đoàn khi kiên định theo đuổi chiến lược ESG 4 Plus, nhấn mạnh vào các mục tiêu: Hướng đến phát thải ròng bằng không (Set Net Zero) - Phát triển xanh (Go Green) - Giảm bất bình đẳng (Reduce Inequality) - Thúc đẩy sự hợp tác (Embrace Collaboration) và Công bằng (Fairness), Minh bạch (Transparency) trong tất cả các hoạt động. Không chỉ đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình phát triển bền vững, cột mốc này còn khẳng định vị thế của SCG là một đơn vị tiên phong thực hành đổi mới ESG tại Việt Nam.

Khởi xướng từ năm 2001, Giải thưởng Rồng Vàng (Golden Dragon Awards - GDA) là chương trình giải thưởng lớn nhất do báo Vietnam Economic Times tổ chức, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp FIEs uy tín tại Việt Nam. Với chủ đề "Việt Nam hướng tới nền kinh tế xanh, bền vững", giải thưởng năm nay vinh danh 50 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu tại Việt Nam trong năm 2023-2024, với hoạt động kinh doanh hiệu quả, đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển cộng đồng.

SCG Việt Nam được vinh danh Top 10 doanh nghiệp FIEs tại Giải thưởng Rồng Vàng 2023-2024

"SCG rất vinh dự khi được vinh danh 3 năm liên tiếp tại Giải thưởng Rồng Vàng," ông Praween Wirotpan, Phó Giám đốc quốc gia Việt Nam, SCG cho biết. "Sự hiện diện của tập đoàn trong danh sách Top 10 doanh nghiệp FIEs tiêu biểu năm nay là thành quả của việc áp dụng chiến lược ESG 4 Plus nhằm duy trì khả năng phục hồi trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức, đồng thời tạo ra những tác động tích cực đối với môi trường."

Cùng theo đuổi chiến lược này, phần lớn các công ty thành viên của SCG đã lắp đặt hệ thống thu hồi nhiệt thải tại các nhà máy để giảm phát thải carbon và tạo ra năng lượng thay thế. Cụ thể, Công ty TNHH Giấy Kraft Vina, công ty thành viên thuộc ngành bao bì SCGP của tập đoàn tại Việt Nam, đã khai thác sử dụng hệ thống điện mặt trời nhằm cung cấp nguồn năng lượng tái tạo sạch, góp phần giảm thải lượng khí nhà kính. Ngoài ra, Công ty CP Prime Group đã đầu tư mạnh mẽ vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển để sản xuất các sản phẩm gạch "xanh", tiêu biểu như gạch mỏng Slim Tile, dự kiến sẽ giảm 40% nguyên liệu thô và 30% lượng khí thải nhà kính. Một trong những dự án trọng điểm quốc gia của tập đoàn là dự án Hóa dầu Long Sơn, của Công ty TNHH Hóa Dầu Long Sơn (LSP) thuộc ngành hóa dầu SCGC, đã áp dụng các công nghệ tiến tiến, thân thiện với môi trường trong tất cả các khâu hoạt động, từ xây dựng đến vận hành khu phức hợp để sản xuất đa dạng các sản phẩm hóa dầu, giúp giảm thiểu lượng khí thải ra môi trường.

Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái nhà xưởng

Bên cạnh đó, những nỗ lực phát triển cộng đồng cũng là yếu tố làm nên thành tích của SCG tại giải thưởng Rồng Vàng năm nay. Đơn cử là dự án Học bổng SCG Sharing the Dream đã hỗ trợ hàng ngàn sinh viên Việt Nam hiện thực hóa ước mơ học tập trong suốt 17 năm qua, không chỉ hỗ trợ tài chính cho sinh viên mà còn trang bị và đào tạo cho các bạn kỹ năng và phát triển tư duy thực hành ESG trong thực tiễn. Đây là dự án trọng điểm giúp SCG tái khẳng định cam kết của mình trong việc phát triển thế hệ nhân lực tiên phong và công dân tương lai của xã hội Net Zero.

"Hành trình thúc đẩy nền kinh tế xanh và bền vững nhằm tạo động lực mới và năng lực cạnh tranh mới cho quốc gia, không thể thiếu sự nỗ lực chung tay từ các doanh nghiệp. Chúng tôi rất cảm kích SCG cũng như tất cả các bên hữu quan của khối tư nhân, đã đồng hành đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế "nâu" sang nền kinh tế "xanh", hướng tới thực hiện thành công cam kết Net-Zero vào năm 2050. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, họ sẽ là những đối tác ESG đáng tin cậy trong việc đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của Việt Nam trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn." Ông Đào Quang Bính - Tổng thư ký Tạp chí Kinh tế Việt Nam, đại diện của ban tổ chức chia sẻ

SCG thúc đẩy định hướng “Nhiệt huyết vì sự tăng trưởng xanh toàn diện” nhằm kiến tạo Xã hội Phát thải ròng bằng không (Net Zero) hướng đến sự phát triển bền vững thông qua các sáng kiến xanh.

Khi tính bền vững trở thành nhu cầu tất yếu, SCG cam kết góp phần xây dựng một cuộc sống phát triển và thịnh vượng cho thế hệ hiện tại và tương lai. Giải thưởng Rồng Vàng, cùng với định hướng "Nhiệt huyết vì sự tăng trưởng xanh toàn diện" của tập đoàn, là động lực cho SCG trong việc chinh phục những tầm cao mới, cũng như cùng tạo dựng một xã hội Net Zero và phát triển bền vững.