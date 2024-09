SASCO nâng tầm dịch vụ, khơi nguồn cảm hứng từ trái tim

Nụ cười tươi tắn và sự ân cần, chuyên nghiệp của nhân viên SASCO làm ấm lòng hành khách

Nụ cười - Ngôn ngữ của trái tim

Chọn thời điểm những chuyến bay nhộn nhịp kỳ Lễ, hành khách tấp nập nhất trong năm, SASCO khởi động chương trình "Dịch vụ từ trái tim" với điệu chào thống nhất trên toàn hệ thống nhằm làm mới hình ảnh thương hiệu và mang đến khách hàng trải nghiệm hài lòng nhất trong từng dịch vụ.

Nhân viên SASCO Shop chào khách

Hành khách Thu Thủy, TP.HCM cho biết cảm thấy vui, ấn tượng với hình ảnh đẹp và sự chào đón thân thiện, tư vấn nhiệt tình của nhân viên SASCO. "Tôi cần món quà thật đặc biệt tặng sinh nhật con gái tuổi teen. Các bạn đã tư vấn, giúp tôi chọn thú bông chuột lang Capybara đeo balo rùa và gói quà đẹp mắt. Vừa nghe tên Capybara con gái tôi đã thích thú hét lên: "Sao mẹ biết đến món hot trend này". "Dịch vụ sân bay là phải vậy, tôi rất hài lòng" chị Thu Thủy chia sẻ.



Ông Seung-ho, du khách Hàn Quốc chia sẻ đây là lần đầu ông đến Việt Nam nhưng vừa đáp sân bay Tân Sơn Nhất đã có cảm giác gần gũi, thoải mái nhờ nụ cười chào dễ thương trong trang phục rạng rỡ sắc cờ Việt Nam của nhân viên tại sân bay.

Sự khác biệt, sáng tạo làm nên thành công

Chương trình "Dịch vụ từ trái tim" là một phần văn hóa doanh nghiệp SASCO: kiến tạo nội lực bền vững từ môi trường làm việc hạnh phúc, chuyên nghiệp. Song song với các chương trình phát triển kinh doanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ, SASCO đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực.

Khóa đào tạo Tinh thần hiếu khách được SASCO kết hợp cùng Trung tâm đào tạo Wings Academy

Đáp ứng nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn, SASCO liên tục cập nhật các chương trình đào tạo hiện đại, toàn diện. Nhân viên được huấn luyện kiến thức sản phẩm, kỹ năng mềm, sự nhiệt huyết, nâng cao kỹ năng đa ngôn ngữ của các nước thị trường mục tiêu: Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc … Trung Nhật, Nhân viên Phòng chờ Thương gia SASCO cho biết các khóa học kiến thức sản phẩm chuyên sâu, kỹ năng giao tiếp đa ngôn ngữ và tinh thần hiếu khách giúp anh và đồng nghiệp tự tin, sẵn sàng chinh phục những thử thách mới để mang đến trải nghiệm hài lòng hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng hàng quốc tế.

Mang lại cảm giác thoải mái, vui vẻ, tạo môi trường phát triển đam mê, tài năng trẻ, SASCO đã xây dựng các sân chơi "bắt trend": câu lạc thể thao Fit & Health, câu lạc bộ tài năng và các hoạt động trách nhiệm xã hội ý nghĩa: trồng cây xanh, ngày hội tái chế…

Nhân viên trồng rừng ngập mặn trong dự án "Chồi Xanh Hạnh Phúc"của SASCO

Đặc biệt, cuộc thi nội bộ "Voice of the Pioneers" khuyến khích nhân viên tự do sáng tạo, đóng góp ý tưởng, sáng kiến từ vị trí làm việc góp phần cải tiến sản phẩm, dịch vụ và mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng.

Điệu chào "Dịch vụ từ trái tim" hiện thực hóa ý tưởng của chị Linh Nhi, Nhân viên phòng Kinh doanh SASCO Duty Free trong cuộc thi "Voice of the Pioneers" (Ảnh minh họa)

Chị Linh Nhi, "tác giả" của Điệu chào dịch vụ từ trái tim chia sẻ: "Hôm nay, SASCO triển khai điệu chào mới trên toàn hệ thống dịch vụ. Còn gì hạnh phúc hơn khi ý tưởng của mình được đưa vào hiện thực, như được gửi gắm tình cảm, trái tim đến khách hàng yêu mến. Tôi cảm thấy tự hào vì ý tưởng của mình được công ty ghi nhận và cảm thấy yêu công việc hơn, mỗi ngày đi làm của mình trở nên có nghĩa hơn".

Tạo dựng một môi trường làm việc hạnh phúc với những nhân lực hạnh phúc chính là gốc rễ sâu bồi đắp sự hài lòng của khách hàng và xây dựng một thương hiệu SASCO ngày càng được yêu mến, vươn cao sánh cùng các doanh nghiệp hàng không trên đà phát triển mạnh mẽ đón chào vận hội mới, tương lai SASCO với khát vọng vươn tầm