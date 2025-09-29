Văn hóa – Giải trí
29/09/2025 15:34

Săn vé Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 siêu dễ cùng TPBank

Chỉ vài thao tác trên App TPBank – mở tài khoản, mở thẻ, thực hiện giao dịch, khách hàng đã có cơ hội sở hữu tấm vé “thông hành” tới Em Xinh “Say Hi” Concert.

Sau đêm diễn bùng nổ tại TP HCM, Em Xinh "Say Hi" Concert sẽ "hạ cánh" tại Hà Nội với Đêm 2 vào ngày 11-10-2025, hứa hẹn biến Thủ đô thành tâm điểm của âm nhạc và thời trang. Đồng hành cùng sự kiện, Nhà tài trợ Kim cương TPBank tiếp tục mang đến loạt ưu đãi cực đỉnh, trao tặng Xinhiu cơ hội sở hữu vé concert chỉ bằng việc trải nghiệm những tiện ích ngân hàng số hiện đại.

Săn vé Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 siêu dễ cùng TPBank- Ảnh 1.

TPBank là Nhà tài trợ Kim cương của Em Xinh "Say Hi" Concert Đêm 2 vào ngày 11-10-2025, tại Hà Nội.

App TPBank: Thao tác dễ dàng, săn vé cực đỉnh

Để tri ân các Xinhiu đã đồng hành cùng TPBank – Nhà tài trợ Chính của Em Xinh "Say Hi", đồng thời là Nhà tài trợ Kim cương của concert Em Xinh "Say Hi", ngân hàng tím mang đến 35.000 phần quà hấp dẫn, mời fan trải nghiệm những tiện ích đỉnh ngay trên App TPBank.

Từ nay đến hết ngày 6-10-2025, chỉ cần tải App TPBank, đăng ký tài khoản mới và nhập mã giới thiệu A13092025, khách hàng sẽ được tặng ngay 50.000 đồng vào tài khoản. Khi nạp thêm từ 50.000 đồng và duy trì số dư đến cuối đợt xét thưởng, cơ hội trúng vé Em Xinh "Say Hi" Concert Đêm 2 càng rộng mở. Trường hợp có nhiều người đạt cùng điều kiện, TPBank sẽ ưu tiên những khách hàng sở hữu số dư cao hơn – số dư càng lớn, cơ hội trúng vé càng cao!

Săn vé Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 siêu dễ cùng TPBank- Ảnh 2.

Xinhiu vừa trải nghiệm tiện ích đỉnh ngay trên App TPBank, vừa có cơ hội trúng vé Em Xinh "Say Hi" Concert.

Với những ai đã có tài khoản, hành trình săn vé càng đơn giản hơn khi chỉ cần giao dịch với App TPBank hoặc chi tiêu qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ TPBank, khách hàng sẽ tích thêm lượt tham gia "Vòng quay may mắn" ngay trên App TPBank. Từ thanh toán hóa đơn, mua bảo hiểm, đặt phòng khách sạn, chi tiêu thẻ từ 200.000 đồng... cho đến bật tính năng sinh lời kép và duy trì số dư sinh lời cho tài khoản, tất cả đều có thể đổi thành lượt quay. TPBank đã khéo léo biến những thói quen tài chính hằng ngày thành cơ hội săn vé concert chưa bao giờ dễ dàng đến thế.

Đặc biệt, vào mỗi thứ Ba và thứ Sáu từ nay đến ngày 3-10-2025, TPBank còn liên tục tổ chức các buổi livestream "Lễ hội thả quà" vào khung giờ từ 19h–21h. Đây là dịp công bố danh sách trúng giải, đồng thời tung thêm nhiều vé và quà tặng bất ngờ dành cho cộng đồng Xinhiu.

Mở thẻ TPBank Mastercard FEST – Mở trải nghiệm săn vé concert đỉnh cao

Săn vé Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 siêu dễ cùng TPBank- Ảnh 3.

TPBank Mastercard FEST chính là "đường tắt" đưa Xinhiu thẳng tới Em Xinh "Say Hi" Concert.

Nếu nói đến "đường tắt" dẫn thẳng đến concert, thì chắc chắn đó là chiếc thẻ tín dụng TPBank Mastercard FEST. Từ nay đến ngày 30-9-2025, TPBank tặng vé tham dự Em Xinh "Say Hi" Concert Đêm 2 cho khách hàng mở mới thành công thẻ TPBank Mastercard FEST. Nếu số lượng người mở thẻ nhiều hơn số quà công bố, TPBank sẽ ưu tiên các chủ thẻ chi tiêu đạt mốc 3 triệu đồng sớm nhất. Mở thẻ và chi tiêu càng sớm, bạn sẽ càng có lợi thế!

Các ưu đãi của TPBank Mastercard FEST- chiếc thẻ dành riêng cho tín đồ concert - không chỉ dừng lại ở Em Xinh "Say Hi" Concert Đêm 2. Chiếc thẻ này thực sự là "tấm vé thông hành" cho hội fan yêu âm nhạc, bởi liên tục mang đến ưu đãi xuyên suốt. Ngoài cơ hội nhận vé miễn phí khi mở thẻ, hoặc giảm tới 50% (tối đa 300.000đ) cho lần mua vé đầu tiên và 15% (tối đa 200.000đ) cho các giao dịch tiếp theo trên Ticketbox, thẻ còn có ưu đãi mua 2 vé xem phim với giá 95.000đ và hoàn tới 20% (tối đa 200.000đ) khi chi tiêu trên các nền tảng nghe nhạc số, xem phim online… Nghĩa là, ngay cả khi lỡ hẹn với các Em Xinh, chủ thẻ FEST vẫn giữ trong tay "chiếc chìa khóa" mở cánh cửa đến những show diễn đình đám khác. Với hội mê concert, đây đích thực là một chiếc thẻ must-have, để vừa mua vé hời vé, vừa mở ra cả hành trình trải nghiệm âm nhạc chuẩn chất "sống đỉnh".

Săn vé Em Xinh “Say Hi” Concert Đêm 2 siêu dễ cùng TPBank- Ảnh 4.

Xinhiu đang đếm ngược từng ngày để chờ khoảnh khắc cháy hết mình tại Em Xinh "Say Hi" Concert Đêm 2.

Hà Nội đếm ngược, Xinhiu sẵn sàng

Hà Nội đang đếm ngược từng ngày để chào đón Em Xinh "Say Hi" Concert Đêm 2, và hàng ngàn Xinhiu cũng đang đếm ngược để chờ khoảnh khắc cháy hết mình cùng thần tượng. Nếu bạn vẫn chưa có vé, cơ hội vẫn ngay trong tầm tay: chỉ cần trải nghiệm các tiện ích số của TPBank, và biến những giao dịch hàng ngày thành cơ hội rinh tấm vé bước vào bữa tiệc âm nhạc "xinh" nhất mùa thu này.

Mai Anh
từ khóa : thẻ tín dụng, mở tài khoản, TPBank, ngân hàng số, Em Xinh “Say Hi”
