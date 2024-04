Theo thống kê mới nhất của Booking.com, Đà Lạt (Lâm Đồng) là điểm đến trong nước được yêu thích và tìm kiếm nhiều nhất cho các chuyến đi dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5. Nhận định rằng, nhiều du khách lựa chọn nơi đây cho chuyến đi sắp đến bởi yếu tố thuận tiện di chuyển, khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên đẹp và cùng những điểm đến du lịch nổi tiếng... Nằm trong số đó, phải kể đến khu du lịch Samten Hills Dalat.

Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat nhìn từ trên cao

Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat được biết đến là nơi có Đại bảo tháp kinh luân, bánh xe cầu nguyện lớn nhất thế giới được xác lập bởi tổ chức Guinness World Records. Bên cạnh đó, quần thể kiến trúc được UNESCO công nhận góp thêm phần thiêng liêng bằng những công trình văn hóa tâm linh Phật Giáo Kim Cương Thừa. Những di sản vật thể và phi vật thể được tái hiện rõ nét, tiếp nối đưa dòng chảy Phật Giáo Kim Cương Thừa từ Ấn Độ đến với Việt Nam. Chính vì thế, Samten Hills Dalat đã nối dài thêm những chuyến du lịch hành hương và thu hút dòng khách quốc tế từ khắp nơi trên thế giới đến với Lâm Đồng. Đặc biệt, Samten Hills Dalat còn là nơi diễn ra hàng loạt sự kiện giao lưu văn hoá, thúc đẩy kinh tế du lịch, giới thiệu Việt Nam với du khách khắp năm châu.

Samten Hills Dalat - Hơn cả một điểm đến

Điều tạo nên điểm khác biệt cho Samten Hills Dalat chính là sự dẫn dắt và kiến tạo bởi Đại Lão Hòa thượng Drubwang Sonam jorphel Rinpoche và các vị tu sĩ đáng kính đến từ quê hương của Đức Phật. Không chỉ là quần thể kiến trúc đậm nét nghệ thuật Phật Giáo Kim Cương Thừa, nơi đây còn được bao bọc bởi nguồn năng lượng bình an đến từ những lời nguyện cầu hạnh phúc, bình an và hỷ lạc.

Tôn tượng Đức Phật Di Lặc tại Samten Hills Dalat

Khi đến đây, du khách hãy nhất tâm cùng xoay bánh xe cầu nguyện, Đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới nặng 200 tấn, được làm bằng đồng tinh khiết và dát vàng. Bên trong bánh xe cầu nguyện chứa 1 tỷ câu thần chú cát tường được in trên giấy lụa, nhận sự gia trì của các vị tôn sư cao quý với ước nguyện mang đến bình an, may mắn và hạnh phúc cho tất cả chúng ta.

Samten Hills Dalat là Miền trở về của tất cả mọi người. Samten Hills Dalat sẽ đưa du khách trở về với chính mình bằng một không gian tâm linh thuần tịnh. Nơi có những công trình tâm linh vĩ đại. Nơi có những lời nguyện cầu sẽ mang đến hạnh phúc và bình an cho tất cả chúng ta. Nơi tình yêu thương đã thấm đẫm trong từng gốc cây, ngọn cỏ, hiện lên trên những nụ cười hiếu khách, niềm vui phục vụ du khách của người địa phương.

Trở về kết nối và tìm thấy bình an nội tại

Samten Hills Dalat còn được yêu thích bởi thiên nhiên trong lành và bầu không khí nơi đây. Toạ lạc tại vùng núi cao tỉnh Lâm Đồng, khu du lịch trải dài trên 3 ngọn đồi với khí hậu ôn hòa trên quang cảnh đại ngàn hùng vĩ. Ở đây, du khách sẽ tận hưởng được không khí của bốn mùa trong cùng một ngày.

Một không gian lý tưởng, cùng với những điều kiện tự nhiên thuận lợi để du khách có thể thư giãn cơ thể, trở về kết nối với thiên nhiên, với tâm trí tĩnh tại, với nguồn năng lượng hỷ lạc của vùng đất lành.

Khi đến với Samten Hills Dalat, hãy chọn cho mình một không gian yên tĩnh để lắng đọng tâm trí hay tham gia vào các hoạt động văn hóa tâm linh như dâng khăn khata, treo cờ lungta, dâng đèn, dâng khói và gửi vào vũ trụ những lời nguyện cầu tốt đẹp. Hoặc dành thời gian đi kora (thiền hành) hay đi bộ bằng những bước chân chánh niệm. Những trải nghiệm cùng thiên nhiên và thực hành kết nối sâu sắc với chính mình sẽ cho du khách sự bình an, được trở về, kết nối với nội tại.

Du khách nên mặc trang phục trang nhã, kín đáo, giày đi bộ, chú ý không mặc quần, váy ngắn để thoải mái khám phá trọn vẹn Samten Hills Dalat.

Khu du lịch văn hóa tâm linh Samten Hills Dalat Địa chỉ: huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Website www.samtenhills.vn Hotline 19007071.