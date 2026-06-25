SAMCO GROWIN 2026 – Bước đột phá trong phân khúc xe khách 29 ghế ngồi cao cấp

Không chỉ thay đổi về kiểu dáng, GROWIN 2026 còn là bước tiến toàn diện về công nghệ vận hành, tiện nghi và hiệu quả kinh tế.

Thiết kế hiện đại – Phong cách Hàn Quốc tinh tế

Lấy cảm hứng từ phong cách thiết kế Hàn Quốc, SAMCO GROWIN 2026 sở hữu những đường nét sắc sảo, hài hòa và mạnh mẽ. Các chi tiết ngoại thất được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên tổng thể sang trọng, chuyên nghiệp và dễ dàng tạo ấn tượng với khách hàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Khung gầm Body On Frame kết hợp hệ thống treo 6 bầu hơi hoàn toàn

Khung gầm Samco Growin 2026 thiết kế theo kiểu khung gầm Body On Frame kết cấu vững chắc ổn định giúp tăng khả năng chịu toàn bộ trọng lượng xe kết hợp hệ thống treo 6 bầu hơi (2 bầu hơi trước + 4 bầu hơi sau) với thanh dẫn rộng giúp xe vận hành êm ái trên mọi cung đường.

Hệ thống treo bầu hơi hoàn toàn – Vận hành êm ái vượt trội

Khác biệt lớn nhất của GROWIN 2026 so với các dòng xe khách trước đây chính là việc trang bị hệ thống treo bầu hơi hoàn toàn. Công nghệ này giúp xe vận hành êm ái, giảm rung lắc, tăng độ ổn định thân xe và nâng cao mức độ an toàn khi di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình. Nhờ đó, hành khách luôn cảm nhận được sự thoải mái tối đa trên mọi hành trình.

Không gian nội thất rộng rãi – Tiện nghi tối ưu

Samco Growin phiên bản mới 2026 được nâng cấp toàn diện về thiết kế và tiện nghi, mang đến trải nghiệm thoải mái cho cả tài xế lẫn hành khách. Khoang lái rộng rãi, hiện đại với ghế cân bằng hơi và dây đai an toàn 3 điểm. Cần số được bố trí trên taplo, giúp tối ưu không gian và tăng sự thuận tiện khi điều khiển.

Khoang hành khách được thiết kế khoa học với khoảng cách ghế hợp lý, mỗi ghế đều trang bị gác chân, tạo cảm giác thoải mái trên những hành trình dài. Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED chạy dọc trần xe mang đến hiệu ứng ánh sáng nổi bật, tăng tính thẩm mỹ cho không gian nội thất.

Phiên bản Samco Growin 2026 còn được trang bị nhiều công nghệ và tính năng hiện đại như bảng đồng hồ taplo điện tử với màn hình đa thông tin, cung cấp đầy đủ dữ liệu cần thiết trong quá trình vận hành; lốp Bridgestone 245/70R19.5 cho khả năng bám đường ổn định, hiệu suất vượt trội và tăng cường an toàn; cùng các hệ thống hỗ trợ lái và giám sát hành trình, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và sự an tâm trên mỗi chuyến đi.

Nội thất Samco Growin bầu hơi 2026

Động cơ Isuzu 4HK1-TCG60: Mạnh mẽ, tiết kiệm, thân thiện môi trường

Samco Growin 2026 được nâng cấp với động cơ tiêu chuẩn Euro V, đáp ứng xu hướng toàn cầu về bảo vệ môi trường. Động cơ ISUZU 4HK1-TCG60 giúp tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu, giảm thiểu khí thải độc hại, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường sống.

Với sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng, công nghệ vận hành tiên tiến và hiệu quả kinh tế vượt trội, SAMCO GROWIN 2026 chính là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp vận tải hành khách, du lịch và đưa rước công nhân.