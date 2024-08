Quỹ Nam Phương: Khởi động “Kiến tạo nhịp cầu” mùa 10 tại Hậu Giang và Bạc Liêu

Hai cây cầu mới chính thức được khởi công tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) và xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long (Bạc Liêu). Dự kiến, sau 3 tháng xây dựng sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Chung tay kết nối cùng mùa 10 tiếp tục là những nhà tài trợ lâu năm như ông Trương Quốc Danh, Công ty CP Sản xuất Thép Vina One, anh Nguyễn Minh Triết, cô Liêu Huệ Phương…, đồng thời, chương trình cũng được đông đảo bạn trẻ quan tâm, mong muốn đóng góp cho cộng đồng như Content Creator Phạm Thoại, Ca sĩ Đỗ Phú Quí, Diễn viên Hữu Đằng, Rapper Yuno Bigboi, Ca sĩ Thái Bảo Trâm…

San sẻ nỗi lo cùng bà con Hậu Giang

Thị trấn Cái Tắc là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc người Khmer sinh sống, đời sống nơi đây vốn còn khó khăn. Từ nhiều năm nay, người dân luôn phải đối mặt với nỗi lo "cầu tạm xuống cấp" khi không có đủ kinh phí để sửa chữa. Những chiếc cầu ọp ẹp, đi lại khó khăn ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt cũng như điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt khi mùa mưa tới. Cầu Kênh Thủy Lợi Giữa là một trong những cây cầu "già" như thế.

Xây dựng từ năm 2004, nằm tại khu vực có đông dân cư đi lại, cây cầu là con đường mưu sinh, đến trường chính của học sinh, người dân địa phương mỗi ngày. Theo thời gian, đến nay, cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu bị hư hỏng nặng, trụ cầu rung lắc khi xe chạy, có nguy cơ gãy đổ bất kỳ lúc nào.

Cầu Kênh Thủy Lợi Giữa đã xuống cấp sau hơn 20 năm xây dựng

Sáng ngày 3-8, thấu hiểu và san sẻ nỗi lo của bà con thị trấn Cái Tắc, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng Content Creator Phạm Thoại, anh Nguyễn Minh Triết, cô Liêu Huệ Phương, cùng Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang, UBND huyện Châu Thành A, chính thức tiến hành Lễ Khởi công xây dựng cây cầu mới mang tên Khang Đức (tên cũ: cầu Kênh Thủy Lợi Giữa). Với tổng chi phí xây dựng là 1.025.000.000 VND (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, địa chất, chi phí thiết kế cầu và thuê tư vấn giám sát), trong đó, Quỹ Nam Phương và các nhà hảo tâm tài trợ 926.000.000 VND, địa phương đóng góp 99.000.000 VND còn lại, cầu Khang Đức có kích thước 30,2m x 3m, trọng tải 2,5T. Được biết, đây là cây cầu thứ 8 của Quỹ Nam Phương tại tỉnh Hậu Giang.

Tiếp sức góp thêm niềm vui trong hành trình "Kiến tạo nhịp cầu" mùa 10 tại Hậu Giang lần này còn có sự chung tay đóng góp bền vững của nhiều đơn vị, cá nhân khác như Công ty CP Sản xuất Thép Vina One, Công ty TNHH Minh Long 1, Anh Ngọc Chinh & các bạn.

Các nhà hảo tâm, mạnh thường quân của Quỹ Nam Phương gửi quà tặng cho các em học sinh tại thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) nhân dịp đầu năm học mới

"Hành trình 10 năm Kiến tạo nhịp cầu là một chặng đường đầy ý nghĩa, Công ty CP Sản xuất Thép Vina One rất hân hạnh được tài trợ và đồng hành cùng Quỹ Nam Phương. Được nhìn thấy bà con đi lại dễ dàng, trẻ em đến trường an toàn, chính là nguồn động lực giúp chúng tôi tiếp tục chung tay cùng Quỹ", đại diện Công ty CP Sản xuất Thép Vina One xúc động chia sẻ về lý do đồng hành với Quỹ Nam Phương trong nhiều năm qua.

Quỹ Nam Phương tiến hành khởi công cầu Khang Đức (Hậu Giang)

Không chỉ là địa chỉ đáng tin cậy cho những tấm lòng vàng kể trên, Quỹ Nam Phương còn kết nối thêm những người trẻ muốn đóng góp cho cộng đồng. Lần đầu đến với Quỹ Nam Phương, Content Creator Phạm Thoại cho biết "Đi lên từ gian khó, hơn ai hết, Phạm Thoại hiểu rằng sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng chính là điều giúp Phạm Thoại tiếp cận nhiều cơ hội và phát triển mạnh mẽ như ngày hôm nay... Phạm Thoại hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm niềm tin vào Quỹ Nam Phương với hành trình hơn 10 năm "Kiến tạo nhịp cầu", tạo điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con vùng nông thôn. Hy vọng cầu Khang Đức sẽ sớm được hoàn thành để phát huy tốt nhất vai trò của cây cầu tại địa phương này".

Quỹ Nam Phương mang "Kiến tạo nhịp cầu" đến với Bạc Liêu

Sáng ngày 4-8, trong sự tham dự chứng kiến của chính quyền địa phương, bao gồm: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Bạc Liêu, Ban liên lạc Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau, Ủy ban Nhân dân huyện Phước Long, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phú Đông, đông đảo bà con và các nghệ sĩ, Quỹ Nam Phương phối hợp cùng ông Trương Quốc Danh – một mạnh thường quân gắn bó lâu năm với Quỹ, tiến hành khởi công cây cầu mới mang tên Khang Phú (tên cũ: cầu Ông Việt). Cây cầu có kích thước 21,2m x 2,5m, trọng tải 1 tấn, tổng kinh phí xây dựng được đóng góp 100% bởi ông Trương Quốc Danh là 816.656.000 đồng (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, tư vấn giám sát, chi phí quản lý dự án).



"Cầu Khang Phú (Bạc Liêu) để lại cho Quỹ thật nhiều trăn trở khi chúng tôi xuống tiền trạm. Cầu đã bị hư hỏng nặng, trụ cầu bong tróc bê tông và xuống cấp nghiêm trọng, mặt cầu bể thành từng mảng lớn, có chỗ còn gia cố bằng ván tạp… người dân có thể bị té ngã xuống sông bất cứ lúc nào. Bởi vậy, Quỹ Nam Phương nhanh chóng tổ chức khảo sát địa chất và tiến hành khởi công ngay lập tức" – Chị Đinh Thị Nam Phương – Nhà sáng lập Quỹ chia sẻ.

Tại Lễ Khởi công, các nghệ sĩ: Ca sĩ Đỗ Phú Quí, Diễn viên Hữu Đằng, Rapper Yuno Bigboi, Ca sĩ Thái Bảo Trâm, Content Creator Phạm Thoại và đội ngũ tình nguyện viên của DatVietVAC Group Holdings, bằng tấm lòng thiện nguyện mang tới những món quà tinh thần ý nghĩa, những tiết mục văn nghệ vui tươi, tiếp thêm hy vọng và năng lượng tích cực tới bà con.

Các nghệ sĩ mang tới cho bà con những món quà tinh thần ý nghĩa

Lần thứ hai được cùng Quỹ Nam Phương đến thăm bà con, Rapper Yuno Bigboi hào hứng: "Lần nữa được đồng hành cùng Quỹ Nam Phương khiến Yuno rất vui. Thật sự, càng đi, Yuno càng thấy xung quanh mình có nhiều bà con đang rất cần được giúp đỡ. Việc làm của Quỹ Nam Phương rất ý nghĩa và thiết thực, Yuno mong muốn tiếp tục được đồng hành cùng Quỹ trong những chuyến đi sau để góp phần lan tỏa hoạt động này. Chúc Quỹ ngày phát triển lớn và lớn hơn nữa trên chặng đường sắp tới".

Nhân đôi niềm vui cho bà con địa phương, trong 2 buổi lễ khởi công, Quỹ Nam Phương cùng các nhà hảo tâm khác như Công Ty TNHH Minh Long 1, Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân của Quỹ Nam Phương đã trao tặng 40 phần quà bao gồm tập vở, bút viết, hiện kim cho các học sinh vượt khó học giỏi nhân dịp đầu năm học mới và 100 phần quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Những món quà thiết thực được gửi trao đến bà con nhân dịp Lễ Khởi công cầu Khang Phú (Bạc Liêu)

Chương mới của hành trình Kiến tạo nhịp cầu luôn cần sự chung tay của mọi người. Bạn đọc có thể đồng hành cùng Quỹ Nam Phương bằng cách đóng góp thông qua: - CÁCH 1: Đóng góp tiền mặt tại văn phòng của Quỹ Nam Phương: 222 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - CÁCH 2: CHUYỂN KHOẢN - Tên TK: Quỹ Nam Phương • Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh • Số tài khoản: 200014851212025 (VND) 200014851214447 (USD) - SWIFT code: EBVIVNVX - CÁCH 3. VÍ ĐIỆN TỬ - Đóng góp qua MoMo của Nam Phuong Foundation tại SĐT 0961-057-525 - CÁCH 4: Đóng góp trực tuyến tại http://namphuongfoundation.org/donate/ - CÁCH 5. Đóng góp thông qua GiveAsia https://give.asia/charity/nam-phuong-foundation