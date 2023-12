PVOIL và Công an TP HCM tăng cường phối hợp trong công tác an ninh

Tham dự Lễ ký kết, về phía lãnh đạo Công an TP HCM có Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Phước Thường - Trưởng phòng An ninh kinh tế, cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng chức năng CATP, Công an các quận/huyện.



Về phía PVOIL có ông Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Đoàn Văn Nhuộm - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng các ông/bà trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các ban/văn phòng, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên có hoạt động trên địa bàn TP HCM.

Trong những năm qua, hoạt động của PVOIL trên địa bàn TP HCM đã có những đóng góp quan trọng cho ngân sách Nhà nước nói chung, ngân sách của TP HCM nói riêng; góp phần giải quyết việc làm cho người lao động; có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm của đại dịch Covid-19, PVOIL đã phối hợp với MTTQ TP HCM thực hiện hỗ trợ xăng dầu miễn phí cho các xe cứu thương, xe phục vụ công tác chống dịch. Thời điểm xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu tại các tỉnh, thành phố trong cả nước, PVOIL đã thể hiện vai trò tích cực trong việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như cung cấp nhiên liệu cho hoạt động sản xuất, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cả nước và TP HCM.

Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP yêu cầu lực lượng Công an Thành phố chủ động nắm tình hình tội phạm liên quan lĩnh vực xăng dầu; phối hợp với PVOIL và các đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án bảo vệ bí mật nội bộ để tạo thế vững chắc từ bên trong; đồng thời, làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, nhất là tại các nơi có cơ sở hoạt động kinh doanh, tồn chứa xăng dầu. Giám đốc CATP cũng đề nghị PVOIL đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong toàn thể cán bộ nhân viên; phối hợp tốt với lực lượng Công an trong cung cấp thông tin để chủ động, đấu tranh từ sớm, từ xa với các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế nói chung và lĩnh vực xăng dầu nói riêng.

Bà Lê Thị Thu Hương - Phó Tổng Giám đốc PVOIL (bên trái) và Đại tá Nguyễn Phước Thường - Trưởng phòng An ninh kinh tế (bên phải) đại diện hai đơn vị ký kết Kế hoạch phối hợp

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam cũng như ngành Dầu khí chứa đựng nhiều tài liệu thuộc bí mật kinh doanh, bí mật Nhà nước nên đòi hỏi phải làm tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; đảm bảo an toàn thông tin; bảo vệ các công trình quan trọng, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an ninh, an toàn như hệ thống kho chứa xăng dầu, các cửa hàng xăng dầu...



Do đó, việc ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị và huy động toàn bộ sức mạnh tổng hợp của các lực lượng có liên quan trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trụ sở làm việc cùng hệ thống sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty Dầu Việt Nam, góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM.

Ông Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVOIL phát biểu tại Lễ ký kết

Thay mặt Ban Lãnh đạo PVOIL, ông Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thông tin đến Lãnh đạo Công an Thành phố về đặc điểm, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của PVOIL; trong đó, nêu bật những thành tựu mà tập thể cán bộ công nhân viên PVOIL đã nỗ lực đạt được qua hơn 15 năm hình thành và phát triển; đặc biệt là sự gia tăng về sản lượng kinh doanh và phát triển hệ thống bán lẻ.

Ông Cao Hoài Dương nhấn mạnh, trong những năm qua, với sự xử lý quyết liệt của Công an và các cơ quan chức năng, triệt phá thành công nhiều vụ án lớn liên quan đến tội phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đã tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho PVOIL và các doanh nghiệp kinh doanh chân chính được mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh; từ đó, đóng góp nhiều hơn vào doanh thu và ngân sách của Nhà nước.

Lãnh đạo hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch HĐQT PVOIL trân trọng tiếp thu các ý kiến quý báu, sâu sát của Trung tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc CATP và cho biết sẽ chỉ đạo các Ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên PVOIL phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế - Công an TP HCM thực hiện hiệu quả các nội dung theo kế hoạch phối hợp giữa hai đơn vị.