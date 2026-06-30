PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Việc ký kết giữa hai bên đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình gắn kết giữa tài chính và giáo dục, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo kỹ thuật - công nghệ.

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM là một trường thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP HCM với gần 70 năm xây dựng và phát triển. Nhà trường hiện đào tạo hơn 28.000 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở nhiều lĩnh vực mũi nhọn như kỹ thuật, công nghệ, quản lý và đổi mới sáng tạo.

Với uy tín học thuật, chất lượng đào tạo và mạng lưới cựu sinh viên rộng khắp, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam và là trường đại học kỹ thuật trọng điểm của cả nước.

Sự hợp tác giữa hai đơn vị hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Về phía PVcomBank, sau hơn một thập kỷ phát triển, Ngân hàng không ngừng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ và đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm mang đến những giải pháp tài chính hiện đại, linh hoạt cho khách hàng.

Song song với hoạt động kinh doanh, PVcomBank đã và đang đồng hành cùng nhiều cơ sở đào tạo uy tín trên cả nước trong hành trình xây dựng mạng lưới liên kết bền chặt giữa nhà trường, doanh nghiệp và ngân hàng.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên sẽ cùng triển khai các nội dung cụ thể, thiết thực: PVcomBank hỗ trợ Nhà trường nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại trong hành trình chuyển đổi số và ứng dụng tài chính thông minh.

Bên cạnh đó, hai đơn vị cũng phối hợp trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo bao gồm các chương trình thực tập, hướng nghiệp và học bổng cho sinh viên; cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp cho cán bộ, giảng viên và sinh viên; và cùng nhau phát triển thương hiệu, mở rộng cơ hội hợp tác lâu dài.

Hai bên cũng ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau và tăng cường phối hợp trong truyền thông, quảng bá thương hiệu, tạo nền tảng vững chắc cho một mối quan hệ đối tác toàn diện, bền vững.

Bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank cam kết Ngân hàng sẽ đồng hành lâu dài và hiệu quả cùng nhà trường

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank nhấn mạnh: "Giáo dục luôn là nơi bắt đầu của mọi thay đổi và tài chính là nguồn lực để những thay đổi đó trở thành hiện thực. Khi hai lĩnh vực này đồng hành cùng nhau, chúng ta không chỉ tạo ra cơ hội mà còn tạo ra tương lai. PVcomBank cam kết sẽ đồng hành một cách thực chất, lâu dài và hiệu quả để mỗi nội dung được ký kết hôm nay trở thành hành động cụ thể ngày mai và tạo ra những kết quả có thể nhìn thấy trong tương lai".

GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM khẳng định sự hợp tác với PVcomBank phù hợp với tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số

Về phía Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM, GS.TS Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định sự hợp tác với PVcomBank sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, tạo thêm cơ hội thực tập, trải nghiệm thực tế cho sinh viên.

Những chương trình hỗ trợ thiết thực về tài chính, học bổng và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên rất phù hợp với tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số và liên kết doanh nghiệp mà Nhà trường đang theo đuổi.

Lễ ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa PVcomBank và Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP HCM, đồng thời khẳng định cam kết của hai bên trong việc gắn kết nguồn lực giữa doanh nghiệp và nhà trường, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo dựng những giá trị bền vững cho cộng đồng.