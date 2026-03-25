Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

OCB triển khai ưu đãi miến phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI

Linh hoạt mọi lúc, mọi nơi; an toàn, nhanh chóng; tỉ giá ưu đãi và đặc biệt là chính sách miễn 100%... là những ưu điểm nổi bật của dịch vụ chuyển tiền quốc tế trực tuyến từ ngân hàng Phương Đông (OCB).

Khách hàng có thể dễ dàng chuyển tiền quốc tế với chi phí tối ưu cùng hàng loạt ưu đãi từ OCB

Theo đó, OCB triển khai ưu đãi miến phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI, cùng với đó ngân hàng còn áp dụng cơ chế tỉ giá cạnh tranh, tạo cơ hội tiếp cận mức giá ngoại tệ tốt hơn, tối ưu hóa giá trị đầu tư cho giáo dục.

OCB còn tiếp tục số hóa toàn bộ quy trình trên ứng dụng OCB OMNI, mang đến khả năng thực hiện giao dịch chuyển tiền quốc tế thuận tiện, nhanh chóng chỉ với một chiếc điện thoại di động mà không cần phải đến quầy giao dịch.

Trên nền tảng này, hệ thống cho phép người dùng chủ động tải lên các hồ sơ cần thiết như giấy báo nhập học, hóa đơn học phí, hộ chiếu… để khởi tạo hồ sơ mua và chuyển ngoại tệ nhanh chóng, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý giao dịch đến khi hoàn tất ngay trong ứng dụng mà không cần ra quầy bổ sung chứng từ gốc.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có hơn 250.000 du học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài. Với mức học phí và sinh hoạt phí dao động trung bình hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng mỗi năm, các gia đình Việt thường phải đối mặt với áp lực tài chính không nhỏ, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm nhập học tại các thị trường lớn như Mỹ, Úc, Anh hay Canada.

Một phụ huynh có con đang học tập tại Úc, anh N.H.P (34 tuổi, TP HCM) chia sẻ: "Mỗi lần chuyển tiền học phí ra nước ngoài, gia đình tôi đều phải tính toán rất kỹ. Ngoài số tiền học phí, còn có nhiều khoản phí khác như phí chuyển tiền, điện phí hay chênh lệch tỉ giá. Chỉ với một thay đổi nhỏ về tỉ giá hay không có các ưu đãi hỗ trợ, tổng chi phí có thể phát sinh lên hàng triệu đồng".

Một trong số những yếu tố tác động trực tiếp đến chi phí thực tế chính là tỉ giá ngoại tệ. Chẳng hạn với khoản học phí 50.000 AUD, chỉ cần mức chênh lệch tỉ giá giữa các ngân hàng là 30 đồng/AUD, tổng chi phí thực tế đã tăng thêm 1,5 triệu đồng. Do đó, việc lựa chọn ngân hàng có chính sách phí hợp lý cùng tỉ giá tốt trở thành ưu tiên quan trọng để phụ huynh chủ động quản lý nguồn lực và lên kế hoạch thực tế cho lộ trình du học dài hạn (thường kéo dài 3-5 năm).

Đại diện lãnh đạo OCB cho biết:"Bên cạnh việc mang đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống, OCB còn hướng đến mục tiêu đơn giản hóa những giao dịch phức tạp. Qua đó, khách hàng không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn có được trải nghiệm dịch vụ an toàn, minh bạch và nhanh chóng. Giải pháp chuyển tiền quốc tế cùng các ưu đãi hiện nay chính là minh chứng rõ nét cho định hướng đó."

An Mai
Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi "khủng"

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, Agribank tri ân khách hàng bằng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt cùng hàng ngàn quà tặng thiết thực

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Xu hướng làm việc linh hoạt, giảm di chuyển và tối ưu tiêu thụ điện đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.

MB đồng hành cùng Sở Xây dựng TP HCM phát triển giải pháp thanh toán số trong giao thông công cộng

Hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy chuyển đổi số hạ tầng giao thông, nâng cao trải nghiệm người dân và hướng tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Nam A Bank và Proparco ký biên bản ghi nhớ hợp tác: thúc đẩy nguồn lực tài chính xanh tại Việt Nam

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt chiến lược trong nỗ lực quốc tế hóa nguồn vốn bền vững của Nam A Bank.

Nam A Bank gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại toàn cầu

Ngày 24-3, tại thủ đô Lisbon (Bồ Đào Nha), Nam A Bank đánh dấu cột mốc quan trọng thông qua thiết lập quan hệ hợp tác sâu rộng với Tổ chức tài chính quốc tế.

VPBank ưu đãi lãi suất cho vay từ việc duy trì số dư tài khoản thanh toán

VPBank tung ra chương trình giảm 0,5% lãi suất trong 3 tháng khi khách hàng duy trì 1 số tiền nhất định tại tài khoản thanh toán trong thời gian ngắn từ 3 ngày


