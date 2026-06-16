Phía sau những con đường: Waterpoint và bài kiểm chứng giá trị thực từ kiến tạo của hạ tầng

Trong suốt nhiều năm qua, mỗi khi nhắc tới bất động sản, chúng ta thường nói về cao tốc, sân bay, vành đai hay các tuyến kết nối mới. Hạ tầng gần như luôn được xem là động lực quan trọng nhất tạo nên sự thay đổi của thị trường.

Điều gì xảy ra sau khi những con đường được xây xong?

Tại Hội thảo "Kiến tạo giá trị bền vững cho thị trường bất động sản" do Hệ sinh thái Người Quan Sát phối hợp cùng Tập đoàn Nam Long (NLG) tổ chức, một trong những chủ đề được các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư thảo luận nhiều nhất là: Điều gì thực sự tạo nên giá trị của bất động sản trong giai đoạn mới?

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), thị trường đang bước vào giai đoạn mà nhu cầu ở thực, khả năng hình thành cộng đồng cư dân và giá trị sử dụng thực của bất động sản ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Ở góc độ doanh nghiệp phát triển đô thị, ông Phạm Hưng, Giám đốc Kinh doanh và Tiếp thị khu Đông, Nam Long Land, cũng chia sẻ rằng người mua nhà hiện nay đang thay đổi rất nhanh. Theo ông Hưng, người dân không còn chỉ quan tâm khoảng cách địa lý, mà quan tâm nhiều hơn tới thời gian di chuyển, chất lượng sống, hệ sinh thái tiện ích và môi trường cư dân trong dài hạn.

Những góc nhìn này dẫn tới một câu hỏi rất đáng để suy nghĩ: Điều gì xảy ra sau khi những con đường được xây xong? Bởi cuối cùng, giá trị của một đô thị không được quyết định bởi số kilomet đường được xây dựng. Một đô thị chỉ thành công khi có người đến ở, có người lựa chọn gắn bó, có cộng đồng cư dân được hình thành và có một hệ sinh thái sống đủ sức vận hành theo thời gian.

Thực tế cho thấy không phải khu vực nào có hạ tầng mới cũng trở thành một đô thị thành công. Không phải dự án nào nằm cạnh cao tốc cũng hình thành được cộng đồng cư dân. Và không phải nơi nào có vị trí đẹp cũng có thể tạo ra giá trị bền vững.

Nếu hạ tầng là điều kiện cần, thì cư dân mới là điều kiện đủ. Nếu hạ tầng mở ra cơ hội, thì cuộc sống diễn ra bên trong một đô thị mới là yếu tố quyết định giá trị của cơ hội đó.

Đó cũng là lý do trong những năm gần đây, thị trường bắt đầu thay đổi cách nhìn về bất động sản. Người mua không còn chỉ đánh giá một dự án dựa trên vị trí hay khoảng cách tới trung tâm. Thay vào đó, họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới khả năng hình thành một hệ sinh thái đô thị thực sự — nơi có thể đáp ứng nhu cầu sống, học tập, làm việc, vui chơi và gắn bó lâu dài của cư dân.

Và đó cũng là lý do Waterpoint trở thành một câu chuyện đáng để quan sát khi nhìn vào tương lai của các đại đô thị tích hợp tại Việt Nam.

Một phần dự án Waterpoint của Nam Long

Waterpoint - bài kiểm chứng thực tế của hạ tầng

Trong nhiều năm, khu Tây thường ít được nhắc tới hơn khu Đông TP HCM, nhưng điều đó đang thay đổi. Cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và hàng loạt dự án kết nối liên vùng đang từng bước đưa khu Tây trở thành một cực phát triển mới của vùng đô thị TP HCM.

Nếu Đồng Nai hay Izumi City là câu chuyện của tương lai, thì Waterpoint có lẽ là một trong số những cơ hội để nhìn thấy điều gì xảy ra khi một đại đô thị bắt đầu bước qua quy hoạch để tiến vào giai đoạn hình thành cộng đồng cư dân thực.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây TP HCM, Waterpoint được phát triển trên quy mô hơn 355 ha, được định hướng trở thành một đại đô thị tích hợp tại khu vực kết nối giữa TP HCM và Đồng bằng sông Cửu Long. Dự án có quỹ đất lớn, hệ thống tiện ích quy mô lớn và lợi thế kết nối các tuyến hạ tầng trọng điểm Quốc lộ 1A, cao tốc TP HCM – Trung Lương và Vành đai 3 trong tương lai.

Nếu nhìn bằng góc độ truyền thống, Waterpoint đơn giản là một dự án hưởng lợi từ hạ tầng. Nhưng nếu nhìn ở thời điểm hiện tại, câu chuyện đã khác. Sau nhiều năm phát triển, Waterpoint đang dần cho thấy điều mà thị trường thực sự quan tâm: Khả năng hình thành một cộng đồng cư dân bền vững.

Ngôi trường tại Waterpoint Nam Long

Nếu những con đường mới tạo ra khả năng kết nối, thì cộng đồng cư dân mới là yếu tố tạo ra giá trị. Nếu hạ tầng mở ra cơ hội, thì cuộc sống diễn ra bên trong khu đô thị mới là yếu tố quyết định thành công.

Trong bất động sản, giá trị lớn nhất không nằm ở số lượng sản phẩm được bán, mà nằm ở việc khu đô thị đó có vận hành được hay không. Tại Waterpoint, điều thị trường bắt đầu quan sát không còn đơn thuần là một đại dự án quy mô lớn, thay vào đó là quá trình hình thành một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh.

Trường học xuất hiện, các không gian thể thao, công viên và tiện ích cộng đồng bắt đầu được khai thác thường xuyên, các hoạt động dành cho cư dân được tổ chức liên tục. Những gia đình trẻ bắt đầu chuyển về sinh sống. Những người làm việc tại TP HCM chấp nhận di chuyển xa hơn để đổi lấy môi trường sống chất lượng hơn. Đó là những tín hiệu quan trọng.

Nói cách khác, bài kiểm tra lớn nhất của hạ tầng không phải là có bao nhiêu km đường được xây dựng, mà là sau những con đường đó có bao nhiêu người quyết định ở lại.

Người mua nhà đang thay đổi như thế nào?

Tại hội thảo, một trong những luận điểm được nhiều diễn giả nhắc tới là sự thay đổi rất rõ trong hành vi của người mua nhà. Nếu như trước đây, bất động sản thường được nhìn dưới góc độ đầu tư ngắn hạn hoặc tích sản, thì ngày nay người mua đang quan tâm nhiều hơn tới chất lượng sống thực tế.

Đó là lý do những đại đô thị có khả năng hình thành cộng đồng cư dân, hệ thống giáo dục, thương mại, thể thao và không gian sinh hoạt chung đang ngày càng được thị trường quan tâm nhiều hơn.

Trong bối cảnh giá nhà tại khu vực trung tâm TP HCM ngày càng cao, áp lực dân số gia tăng và nhu cầu về môi trường sống chất lượng hơn ngày càng lớn, xu hướng dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh đang trở nên rõ nét hơn.

Đây cũng là lúc các đại đô thị tích hợp bắt đầu bước vào một vai trò mới. Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm nhà ở, các dự án này đang hướng tới việc cung cấp một môi trường sống hoàn chỉnh với không gian xanh, giáo dục, thương mại, thể thao và các hoạt động cộng đồng.

Nếu Đồng Nai cho thấy cách hạ tầng có thể mở ra một chu kỳ phát triển mới, thì Waterpoint lại cho thấy điều gì xảy ra khi cơ hội đó bắt đầu được chuyển hóa thành đời sống đô thị thực tế.

Có lẽ đó cũng là điều mà Waterpoint đang mang lại cho thị trường: Một góc nhìn khác về giá trị bất động sản nơi hạ tầng không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Bởi phía sau những con đường, thứ quyết định giá trị của một đô thị không phải là bê tông hay những bản quy hoạch, mà là những con người lựa chọn sinh sống, gắn bó và tạo nên sức sống cho nơi đó.