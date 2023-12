Phẫu thuật thẩm mỹ theo “bản sao” người nổi tiếng hay “bản sắc riêng”?

Phụ nữ Việt Nam có phù hợp "trend" thẩm mỹ Trung Hoa và lai Tây?

Dù đàn ông hay phụ nữ, ai cũng mong muốn làm đẹp. Trong những năm gần đây, phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành giải pháp được nhiều người lựa chọn để sở hữu ước mơ nhan sắc mới - khởi đầu mới.

Trong Hội thảo khoa học "An toàn trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ" vào tháng 12-2019, mỗi năm số người thực hiện dịch vụ thẩm mỹ các loại vào khoảng 250.000 người. Nhìn chung, nhu cầu về thẩm mỹ đang ngày càng tăng cao, kéo theo đó là đa dạng về xu hướng làm đẹp khác nhau.

Nhiều trường hợp bị biến chứng do nâng mũi cao Tây

"Hơn 12 năm qua, Bệnh viện JW đã tiếp đón hàng triệu khách hàng. Có người chọn phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp giống những ngôi sao nổi tiếng, có người chọn đẹp theo xu hướng mạng xã hội, có người lại muốn đẹp nhưng vẫn phải giữ lại nét riêng của mình. Nhưng nhìn chung đều chia làm hai loại: Phẫu thuật thẩm mỹ là chính minh hay bản sao người khác?" - TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Tổng Giám đốc Bệnh viện JW thông tin.



Có thể thấy, nếu trước đây người ta tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ với hy vọng chỉnh sửa những khuyết điểm còn hạn chế trên gương mặt. Thì ngày nay, với hiện trạng du nhập của nhiều trào lưu làm đẹp từ nước ngoài, nhiều người dần chuyển sang lựa chọn đẹp theo trào lưu, như nâng mũi cao Tây, cắt mí Ấn Độ, hạ mí mắt giọt lệ Trung Hoa, thẩm mỹ giống hệt người nổi tiếng, thậm chí là lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ quá mức. Theo thống kế, mỗi năm có khoảng 25.000 - 35.000 ca biến chứng thẩm mỹ, chiếm tỉ lệ 14%. Thẩm mỹ theo trào lưu đã kéo theo nhiều hệ lụy.

Phẫu thuật thẩm mỹ là chính mình, lựa chọn đẹp an toàn bền vững

Chia sẻ về thực trạng này, TS-BS Tú Dung cho biết: "Trong bất kỳ trường hợp làm đẹp nào mà không an toàn thì là làm đẹp thất bại. Xu hướng sẽ thay đổi liên tục. Nhưng quan trọng là làm đẹp phải an toàn. Ví dụ một số người muốn nâng mũi cao Tây, căng chỉ mắt cáo… nhưng nó lại không phù hợp với người Á Đông, nên trở thành không thực tế, một thời gian sau đó lại phải chỉnh sửa lại... Do đó cần có sự điều chỉnh cho phù hợp với từng người. Chúng ta thay đổi để chúng ta đẹp hơn nhưng phải phù hợp với mình thì mới thực sự đẹp, mới an toàn".



Phẫu thuật thẩm mỹ là chìa khóa để cải thiện nhan sắc, để tự tin hơn với vẻ đẹp của chính mình chứ không phải là con đường để trở thành bản sao người khác.

Thẩm mỹ đẹp mà không an toàn là thất bại

Bên cạnh việc lựa chọn làm đẹp theo xu hướng hay không, thì thẩm mỹ an toàn cũng là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng cần lưu ý. Đặc biệt là trong giai đoạn Tết cận kề.

TS-BS Tú Dung đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do spa chui

Thẩm mỹ "chui" vốn luôn là một trong những nỗi đau nhức nhối hiện nay. Theo PGS Tăng Chí Thượng - Giám đốc Sở Y tế TP HCM, tính riêng trên địa bàn TP HCM hiện có 598 cơ sở thẩm mỹ do các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đảm trách. Các cơ sở này do Bộ Y tế và Sở Y tế thẩm định và cấp phép hoạt động. Ngoài ra, còn có 6.489 cơ sở thẩm mỹ không do các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đảm trách. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Y tế đã phát hiện 19 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép. Những cơ sở này đều không được cấp giấy phép hoạt động, không phải do bác sĩ có chuyên môn thực hiện, càng không đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Phòng phẫu thuật vô trùng đảm bảo tiêu chí an toàn phẫu thuật 5/5 tại Bệnh viện JW

"Trong bộ 83 tiêu chí về đánh giá Chất lượng Bệnh viện do Bộ Y tế ban hành, tôi cho rằng tiêu chí an toàn phẫu thuật là một trong những tiêu chí quan trọng nhất. Trong làm đẹp, an toàn là trên hết, bao gồm cả trước mổ, trong cuộc mổ và sau mổ. Trong tiêu chí đánh giá về phòng mổ an toàn thì bao gồm tiêu chí về môi trường phòng mổ, nhân lực thực hiện ca mổ, dụng cụ, quy trình phẫu thuật… Tất cả đều phải được bảo đảm an toàn thì mới có thể cung cấp cho bệnh nhân dịch vụ làm đẹp tốt nhất" - TS-BS Tú Dung nhấn mạnh.



TS-BS Tú Dung cho biết là người lãnh đạo của Bệnh viện JW Hàn Quốc, ông luôn đặt tiêu chí an toàn phẫu thuật hàng đầu. Minh chứng là trong đợt đánh giá chất lượng bệnh viện vừa rồi, Bệnh viện JW đã đạt điểm tuyệt đối 5/5 trong nhiều tiêu chí quan trọng: An toàn phẫu thuật, Đào tạo nguồn nhân lực, Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ bệnh nhân, Quyền lợi và lợi ích của người bệnh.

Trong thời điểm cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng đột biến. Mọi người phải hết sức cẩn trọng khi lựa chọn cơ sở uy tín được cấp phép, bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất đạt chuẩn. Phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp là chính mình, để đẹp an toàn!

