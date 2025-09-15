Thị trường
15/09/2025 15:00

Pharmart bắt tay Biomeq phân phối máy đo huyết áp Microlife chính hãng

Ngày 09-09-2025, Pharmart.vn chính thức trở thành đại lý chiến lược của Biomeq, được ủy quyền phân phối chính hãng máy đo huyết áp Microlife.

Pharmart.vn được Công ty Biomeq trao giấy chứng nhận "Đại lý chiến lược chính hãng". Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng phân phối của cả hai bên, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam cơ hội tiếp cận các thiết bị y tế chính hãng, đặc biệt là máy đo huyết áp Microlife.

Pharmart bắt tay Biomeq phân phối máy đo huyết áp Microlife chính hãng- Ảnh 1.

Đại diện 2 bên Pharmart.vn và Biomeq tại buổi ký kết hợp tác chiến lược

Đại diện Pharmart bày tỏ rằng "Chúng tôi nhận thấy sự đồng điệu trong mục tiêu và sứ mệnh với Biomeq, đồng thời kỳ vọng sự hợp tác này sẽ mang đến cho mỗi gia đình Việt một "người bạn đồng hành" uy tín, chất lượng, đảm bảo độ chính xác cao và giá thành hợp lý."

Ngay từ lần đầu tìm hiểu về Microlife, Pharmart đã nhận thấy đây chính là "người bạn đồng hành" phù hợp. Microlife đáp ứng trọn vẹn những tiêu chí và kỳ vọng mà Pharmart đặt ra cho một thiết bị đo huyết áp tại nhà.

Công nghệ tiên tiến, đảm bảo sự an tâm: Công nghệ Gentle+ và SmartMAM cho kết quả nhanh và chính xác. Đặc biệt, cảm biến PAD và AFIBsens+ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu loạn nhịp, mang đến sự an tâm trọn vẹn.

Đạt chứng nhận quốc tế về chất lượng: Mỗi máy Microlife đều trải qua thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt và được chứng nhận độ chính xác bởi BHS (Hiệp hội tăng huyết áp Anh Quốc); ESH (Hiệp hội tăng huyết áp Châu Âu) và GS (Hiệp hội tăng huyết áp Đức).

Sản phẩm chính hãng, minh bạch: Biomeq, với kinh nghiệm hơn 15 năm trên thị trường, là đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng máy đo huyết áp Microlife tại Việt Nam. Mỗi sản phẩm đều có đầy đủ giấy tờ chứng nhận, hóa đơn và phiếu bảo hành. Pharmart tin rằng tiêu chí này giúp người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Phân khúc đa dạng, giá thành hợp lý: Microlife có nhiều dòng máy từ cơ bản đến cao cấp, đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng. Với mức giá hợp lý chỉ từ 800.000 - 2.500.000 đồng, mỗi gia đình đều có thể sở hữu một máy đo huyết áp Microlife để chủ động chăm sóc sức khỏe tim mạch tại nhà.

Pharmart bắt tay Biomeq phân phối máy đo huyết áp Microlife chính hãng- Ảnh 2.

Pharmart.vn chính thức trở thành đối tác chiến lược của Biomeq

Những yếu tố trên giúp người dùng an tâm tuyệt đối khi chọn mua Microlife tại Pharmart thay vì phải đối diện rủi ro hàng trôi nổi, kém chất lượng trên thị trường.

Cơ hội vàng: Rinh quà tưng bừng, mừng Quốc khánh và Hợp tác chiến lược

Tiếp nối không khí hân hoan của ngày Quốc khánh 02-09, Pharmart.vn đã chính thức trở thành đối tác chiến lược cùng Biomeq, nhằm lan tỏa niềm vui tới mọi người Pharmart gửi tặng chương trình khuyến mại đặc biệt chưa từng có:

Mua máy giá trị từ 1 triệu: Tặng ngay 1 phần quà mũ bảo hiểm trị giá 200.000đ.

Mua máy giá trị < 1 triệu: Tặng ngay 1 túi canvas bền đẹp, tiện lợi.

Miễn phí vận chuyển cho mọi đơn hàng. Thời gian bắt đầu từ 09-09-2025.

Khách hàng mua máy đo huyết áp Microlife tại Pharmart không chỉ nhận về sản phẩm chính hãng, đầy đủ hóa đơn và bảo hành, mà còn được an tâm trọn vẹn. Với sự hỗ trợ của đội ngũ dược sĩ chuyên môn cao, tư vấn chuẩn y khoa, cùng chính sách đổi trả và hậu mãi minh bạch, Pharmart cam kết mang đến trải nghiệm mua sắm an toàn và tin cậy, giúp bạn yên tâm chăm sóc sức khỏe.

Đặt mua ngay tại Pharmart.vn hoặc liên hệ Hotline 1900 6505 để được đội ngũ dược sĩ tư vấn chi tiết, hướng dẫn sử dụng đúng cách và chăm sóc trọn đời.


PV
từ khóa : BIOMEQ, chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế
