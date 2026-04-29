Nhịp sống
29/04/2026 11:27

Phân loại rác tại nguồn, “Đổi rác lấy quà” tại phường Bình Tân

Đồng hành cùng phường Bình Tân (TP HCM), Nhựa Duy Tân góp phần lan tỏa lối sống xanh qua chương trình “Đổi rác lấy quà”, thu hút đông đảo người dân tham gia

Ngày 29-4, tại Công viên KDC Vĩnh Lộc (phường Bình Tân, TP HCM), Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân đồng hành cùng UBND phường Bình Tân tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và triển khai "Đổi rác lấy quà".

Với thông điệp "Một hành động nhỏ, một thay đổi lớn", chương trình khuyến khích người dân hình thành thói quen phân loại rác tại nhà, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã mang nhựa gia dụng, giấy cũ đến tham gia đổi quà, tạo không khí sôi động tại khu vực tổ chức.

Chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia

Chỉ trong 2 giờ, chương trình đã thu gom gần 300 kg rác tái chế. Ngoài ra, sự kiện còn tổ chức các hoạt động tương tác nhằm cung cấp kiến thức về môi trường theo cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Đại diện UBND phường Bình Tân cho biết, chương trình góp phần chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể trong cộng đồng, đồng thời lan tỏa lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững.

Cẩm Trang
từ khóa : Duy Tân, Nhựa Duy Tân
Sanna Khánh Hòa xuất khẩu lô hàng nước giải khát đầu tiên sang Mỹ

Sanna Khánh Hòa xuất khẩu lô hàng nước giải khát đầu tiên sang Mỹ

Doanh nghiệp 10:13

Ngày 27-4-2026, Công ty Cổ phần Nước giải khát Sanna Khánh Hòa đã xuất khẩu thành công lô hàng nước giải khát đầu tiên sang thị trường Mỹ.

Sáng đi làm, trưa giải khát, tối nhận tiền: Vì sao hàng ngàn người đang háo hức xé nhãn chai nước?

Sáng đi làm, trưa giải khát, tối nhận tiền: Vì sao hàng ngàn người đang háo hức xé nhãn chai nước?

Sản xuất - Kinh doanh 08:45

Một chai nước giữa trưa nắng không chỉ để giải khát, mà còn có thể mang lại tiền thưởng ngay sau vài phút nhập mã.

[TopCV] Điểm nghẽn trong tuyển dụng: Khi việc "nói đúng trọng tâm" trở thành lợi thế kết nối

[TopCV] Điểm nghẽn trong tuyển dụng: Khi việc “nói đúng trọng tâm” trở thành lợi thế kết nối

Thị trường 08:00

TopCV ra mắt khung tư duy Elevator Pitch Thinking - đặt đúng thông điệp vào đúng thời khắc để tạo lợi thế dài lâu, cải thiện hiệu quả kết nối trong tuyển dụng.

Giữa Hương vị Úc 2026, một góc học tập níu chân người trẻ

Giữa Hương vị Úc 2026, một góc học tập níu chân người trẻ

Thị trường 21:45

Tại Hương vị Úc 2026, gian hàng Western Sydney Việt Nam thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm văn hóa và tìm hiểu cơ hội du học qua những chia sẻ trực tiếp.

Thiết kế website chuyên nghiệp – Yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh số

Thiết kế website chuyên nghiệp – Yếu tố cốt lõi giúp doanh nghiệp gia tăng lợi thế cạnh tranh số

Thị trường 18:48

Trong làn sóng chuyển đổi số, website không còn chỉ là một kênh cung cấp thông tin đơn thuần mà trở thành điểm chạm quan trọng trong hành trình khách hàng.

Vinhomes Green Paradise và Marriott International hợp tác đưa Ritz-Carlton và Marriott về Cần Giờ

Vinhomes Green Paradise và Marriott International hợp tác đưa Ritz-Carlton và Marriott về Cần Giờ

Điểm đến hấp dẫn 18:47

Tổng quy mô của cả hai thương hiệu khách sạn hạng sang The Ritz-Carlton và Marriott Hotel là khoảng 700 phòng cùng cơ sở hạ tầng sang trọng chuẩn 5 sao thế giới

Behn Meyer Agricare VietNam và chiến lược trong phân khúc phân bón chất lượng cao

Behn Meyer Agricare VietNam và chiến lược trong phân khúc phân bón chất lượng cao

Thị trường 22:11

Tối 20-4-2026 tại Landmark 81, Behn Meyer Agricare Việt Nam tổ chức hội nghị khách hàng “Creating Value - Leading the Future”, quy tụ đối tác toàn quốc.


