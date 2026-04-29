Phân loại rác tại nguồn, “Đổi rác lấy quà” tại phường Bình Tân

Ngày 29-4, tại Công viên KDC Vĩnh Lộc (phường Bình Tân, TP HCM), Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân đồng hành cùng UBND phường Bình Tân tổ chức lễ phát động toàn dân tham gia phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và triển khai "Đổi rác lấy quà".

Với thông điệp "Một hành động nhỏ, một thay đổi lớn", chương trình khuyến khích người dân hình thành thói quen phân loại rác tại nhà, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã mang nhựa gia dụng, giấy cũ đến tham gia đổi quà, tạo không khí sôi động tại khu vực tổ chức.

Chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia

Chỉ trong 2 giờ, chương trình đã thu gom gần 300 kg rác tái chế. Ngoài ra, sự kiện còn tổ chức các hoạt động tương tác nhằm cung cấp kiến thức về môi trường theo cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Đại diện UBND phường Bình Tân cho biết, chương trình góp phần chuyển hóa nhận thức thành hành động cụ thể trong cộng đồng, đồng thời lan tỏa lối sống xanh, hướng tới phát triển bền vững.