Phá kỷ lục tiến độ, Trung tâm Triển lãm Quốc gia - biểu tượng phát triển mới của Thủ đô lộ diện

Công trình khi hoàn thành sẽ nối dài những kỷ lục ấn tượng của Vingroup, đóng góp cho Thủ đô một biểu tượng thế kỷ, mở rộng "đường băng" đưa nền kinh tế cất cánh ngay trong năm 2025.

Vươn mình như Thánh Gióng, công trình trọng điểm quốc gia sắp "về đích"

"Tốc độ của Vingroup như Thánh Gióng" là đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi đến thăm, kiểm tra tiến độ thi công dự án Trung tâm Triển lãm Quốc gia vào ngày 19-5 vừa qua.

Trước đó, vào tháng 10-2024, Thủ tướng đã thị sát tình hình thi công, thăm hỏi động viên các cán bộ, kỹ sư và công nhân đang làm việc ngày đêm tại đây nhằm mục tiêu đưa dự án về đích đúng tiến độ mà Tập đoàn Vingroup đã cam kết vào tháng 7-2025.

Đến nay, dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến sẽ về đích toàn bộ vào tháng 7-2025, đúng như cam kết, tức chỉ sau 10,5 tháng thi công so với dự kiến ban đầu là 2 năm - một kỷ lục không tưởng về tiến độ xây dựng một công trình triển lãm quốc gia.

Tòa nhà triển lãm chính có đường kính mái vòm 360 m đã hoàn thành, mái vòm cao hơn 56 m. Ở các phân khu, công nhân đang sơn những lớp cuối cùng. Phía bên ngoài, các công trình phụ trợ như đài phun nước, cảnh quan cây xanh, đường giao thông… đã cơ bản hoàn thiện.

Trong 2 tháng tới, Trung tâm Triển lãm Quốc gia sẽ có thêm nhiều dấu mốc hoàn thiện mới, như: hoàn tất lợp vải sợi thủy tinh ở nhà triển lãm Kim Quy (ngày 10-6); hoàn thành Trung tâm hội nghị và Trung tâm triển lãm thường xuyên (15-7).

Mục tiêu "về đích" toàn bộ công trình vào tháng 7-2025, đảm bảo khánh thành vào ngày 19-8 cùng nhiều công trình, dự án trọng điểm trên cả nước, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Mặc dù được thi công thần tốc, VNEC vẫn được giám sát cẩn trọng từng chi tiết. Phần mái vòm ước tính sử dụng gần 24.000 tấn thép được gia công, lắp dựng tỉ mỉ trong suốt 5 tháng với hệ số an toàn gấp đôi so với tiêu chuẩn thông thường. 100% ốc vít được siết kiểm tra lần 2 và không phát hiện bất cứ sai sót nào về lực, đảm bảo tuyệt đối an toàn về lâu dài.

Với tiềm lực mạnh mẽ, Tập đoàn Vingroup đã làm nên nhiều "kỳ tích" về tiến độ xây dựng các "kỳ quan" ở Việt Nam. Và đẳng cấp quốc tế thêm một lần được khẳng định khi thời gian hoàn thành VNEC chỉ sau 10,5 tháng đã "xô đổ" kỷ lục trước đó ở Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thế giới Thâm Quyến (Top 1 thế giới, mất 3,5 năm để hoàn thành) hay Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia Thượng Hải (Top 2 thế giới, hoàn thành sau 3 năm)…

"Chìa khóa vạn năng" khai mở "mỏ vàng" trị giá hàng tỉ USD

Ngay sau khi hoàn thành, VNEC sẽ trở thành biểu tượng phát triển mới của Hà Nội. Không chỉ có giá trị về mặt thương mại, công trình còn là tác phẩm kiến trúc, mỹ thuật hoàn hảo khi kết hợp hài hòa các yếu tố truyền thống và hiện đại, vừa mang văn hóa bản địa vừa bắt kịp xu hướng thế giới.

Thời điểm này, đã có thể nhìn thấy Khu triển lãm trong nhà mang hình ảnh thần Kim Quy, được lấy cảm hứng trong truyền thuyết xây thành Cổ Loa. Thần Kim Quy cũng là một trong Tứ Linh của văn hóa truyền thống Việt Nam, là biểu tượng mang đến sức khỏe, tài lộc và vượng khí. Công viên Nỏ Thần bên ngoài dựa theo truyền thuyết An Dương Vương. Trong khi, các tiêu chuẩn "công trình xanh" khắt khe đã được tuân thủ, như việc ứng dụng vải sợi thủy tinh - vật liệu siêu nhẹ, siêu bền, vách kính với hệ lan mau vừa tạo tính thẩm mỹ, vừa giúp cản nắng, tiết kiệm năng lượng tối đa.

Với quy mô lên tới hơn 90 ha, bao gồm công trình triển lãm trong nhà với 9 phân khu tổng diện tích hơn 130.000 m2, 4 khu Công viên triển lãm ngoài trời với tổng quy mô lên đến 20,6 ha, 2 nhà triển lãm trong nhà quy mô nhỏ khác cùng các công trình phụ trợ đa dạng, VNEC sẽ được ghi danh vào Top 10 trung tâm hội chợ triển lãm lớn nhất hành tinh, tương tự với mô hình Dubai Expo, Frankfurt - Đức, Fiera Milano - Ý. Và đây chính là "chìa khóa vạn năng" để khai mở "nền kinh tế Expo" có giá trị hàng tỉ USD ở Việt Nam.

Là công trình trọng điểm quốc gia, thay thế chức năng của Trung tâm triển lãm Giảng Võ (cũ), VNEC sẽ đưa Hà Nội trở thành "thủ đô của các sự kiện" trong khu vực. Theo đó, Triển lãm Thành tựu xây dựng, bảo vệ và phát triển Đất nước, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh sẽ được tổ chức tại đây, được kỳ vọng sẽ là triển lãm có quy mô trưng bày lớn nhất lịch sử ngành triển lãm Việt Nam.

Chức năng tổ chức sự kiện của VNEC kết hợp cùng với quần thể tiện ích, dịch vụ đi kèm tại Vinhomes Global Gate sẽ giúp ngành du lịch bùng nổ khi đón dòng khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) khổng lồ đổ về hằng năm. "Bảo bối" này cũng góp phần giúp Hà Nội sớm đạt được mục tiêu tới năm 2030, thu hút tới 49 triệu lượt khách du lịch, trong đó, 13-14 triệu khách quốc tế, tổng doanh thu cán mốc khoảng 300 ngàn tỉ đồng.

Không riêng ngành du lịch, mọi lĩnh vực kinh tế cũng đều tìm thấy cơ hội bứt phá ở VNEC. Bởi nơi đây chính là cầu nối để doanh nghiệp gặp gỡ đối tác, khách hàng nước ngoài, từ đó, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm; tiếp cận thêm được các xu hướng mới; kịp thời cập nhật tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào trong sản xuất để tăng sức cạnh tranh trên đấu trường quốc tế.

Trên thế giới, các kỳ World Expo được tổ chức luôn là "đòn bẩy" tăng trưởng của các quốc gia, như Osaka Expo 2025 đang diễn ra có thể mang về cho Nhật Bản 6,7 tỉ USD; Dubai Expo 2020 trước đó giúp GDP của UAE tăng thêm 1,8%...

Có quy mô lớn, công năng đa dạng, lại nằm ở vị trí đắc địa giữa 2 sân bay quốc tế (Nội Bài và Gia Bình), kế cận nhiều công trình giao thông trọng điểm như cầu Tứ Liên vừa chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành trong 24 tháng, VNEC sẽ là "đường băng" giúp nền kinh tế Việt Nam "cất cánh" trong dài hạn.