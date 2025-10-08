Ngân hàng
08/10/2025 10:52

Petrovietnam và Vietcombank ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

In bài viết

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) ký kết 2 hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng tại lễ ký hợp đồng tín dụng hơn 1 tỉ USD

Đây là các hợp đồng tín dụng lớn nhất trong ngành năng lượng, dành cho dự án khí có quy mô lớn nhất từ trước tới nay của Việt Nam (dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 và Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn). Khoản cho vay này khẳng định vai trò tiên phong của Vietcombank và sự chủ động của Petrovietnam trong thu xếp vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia.

Trong bối cảnh thu xếp vốn vay nước ngoài cho các dự án dầu khí liên quan đến năng lượng hóa thạch ngày càng gặp nhiều khó khăn do hầu hết các định chế tài chính quốc tế và ngân hàng nước ngoài đã dừng/hạn chế tài trợ tín dụng cho các dự án dầu khí, sự hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp hàng đầu về tài chính - công nghiệp, năng lượng của đất nước là vô cùng quan trọng để thu xếp vốn vay thành công cho các dự án dầu khí của Petrovietnam. Quá trình thu xếp vốn cho các dự án này đã nhận được sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời, sát sao từ Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính.

Lễ ký kết 2 hợp đồng tín dụng trị giá hơn 1 tỉ USD có sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan, lãnh đạo cấp cao của Petrovietnam và Vietcombank, khẳng định ý nghĩa chiến lược của hợp đồng này.

Theo nội dung ký kết, Vietcombank là ngân hàng cấp tín dụng trung - dài hạn cho Petrovietnam triển khai hai dự án thượng nguồn và trung nguồn thuộc Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn.

Trước đó, tháng 3-2024, hai bên đã ký hợp đồng khung thu xếp tín dụng cho toàn Chuỗi dự án, tạo nền tảng vững chắc cho hợp đồng lần này. Hai dự án phát triển khai thác khí Lô B&48/95, Lô 52/97 và Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn có quy mô lớn, giữ vai trò cung cấp khí ổn định cho các nhà máy điện tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, bảo đảm an ninh năng lượng và hiện thực hóa chiến lược phát triển ngành công nghiệp khí, năng lượng sạch theo Quy hoạch Điện VIII điều chỉnh cũng như cam kết giảm phát thải của Chính phủ tại COP26.

Petrovietnam cho biết chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn là dự án chiến lược của ngành dầu khí và an ninh năng lượng quốc gia. Với sự đồng hành của Vietcombank, chúng tôi tin tưởng dự án sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội.

Với bề dày kinh nghiệm, năng lực tài chính vững mạnh và đội ngũ chuyên nghiệp, Vietcombank cam kết cung cấp giải pháp tài chính tối ưu, đồng hành cùng Petrovietnam triển khai thành công Chuỗi dự án Lô B - Ô Môn. Đây không chỉ là đóng góp cho an ninh năng lượng quốc gia, mà còn khẳng định trách nhiệm tiếp sức của Vietcombank cho khát vọng phát triển bền vững của đất nước.

Trong suốt 27 năm hợp tác, Vietcombank và Petrovietnam đã triển khai nhiều dự án lớn, trải dài ở nhiều lĩnh vực và đơn vị thành viên. Từ năm 2022, khi hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, quan hệ đã được nâng lên tầm cao mới. Hai Hợp đồng tín dụng với tổng giá trị hơn 1 tỉ USD lần này là minh chứng rõ rệt cho mối quan hệ hợp tác chiến lược, tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của Vietcombank và Petrovietnam trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng do Đảng và Nhà nước giao phó. Thành công của các hợp đồng tín dụng này không chỉ có ý nghĩa về tài chính, mà còn khẳng định quyết tâm của hai tập đoàn kinh tế chủ lực trong đóng góp thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh năng lượng và tạo động lực cho tăng trưởng bền vững của đất nước.

Thy Nga
từ khóa : thỏa thuận hợp tác, Phát triển bền vững, năng lượng sạch
Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu

Vietbank chào bán hơn 270,9 triệu cổ phiếu

Ngân hàng 10:53

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã VBB) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

App TPBank chinh phục Gen Z với loạt tiện ích “chuẩn chất Xinhiu”

App TPBank chinh phục Gen Z với loạt tiện ích “chuẩn chất Xinhiu”

Ngân hàng 14:45

Với bộ giao diện Em Xinh, thiệp ChatPay KOLs và thẻ Flash 2in1 phiên bản Em Xinh, App TPBank chính là “trợ thủ sống đỉnh” của Gen Z.

TPBank tiên phong hoàn tất tuân thủ Thông tư 14: Nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững

TPBank tiên phong hoàn tất tuân thủ Thông tư 14: Nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững

Ngân hàng 09:13

TPBank công bố đã hoàn tất việc tuân thủ đầy đủ Thông tư 14 về tỷ lệ an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn và đăng ký triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ.

F88 hỗ trợ lên tới 15 triệu đồng cho mỗi khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

F88 hỗ trợ lên tới 15 triệu đồng cho mỗi khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi

Tài chính 17:26

Trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra, F88 khẩn trương triển khai gói hỗ trợ đặc biệt dành cho khách hàng tại 17 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng trực tiếp

Nam A Bank báo lãi hơn 3.800 tỉ đồng sau 9 tháng, tổng tài sản vượt mốc 377.000 tỉ đồng

Nam A Bank báo lãi hơn 3.800 tỉ đồng sau 9 tháng, tổng tài sản vượt mốc 377.000 tỉ đồng

Ngân hàng 19:29

9 tháng đầu năm 2025, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – HOSE: NAB) ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu tài chính tích cực, phản ánh hiệu quả từ chiến lược xanh và số.

TPBank biến dữ liệu thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của một ngân hàng số toàn diện

TPBank biến dữ liệu thành sức mạnh cạnh tranh cốt lõi của một ngân hàng số toàn diện

Ngân hàng 10:58

Ông Nguyễn Hưng, Tổng Giám đốc TPBank chia sẻ về hành trình chuyển đổi số thông qua việc đầu tư vào chiến lược dữ liệu, biến dữ liệu thành tài sản vận hành.

Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Ngân hàng 10:03

Tài khoản Vạn Năng - Lộc Phát toàn diện của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) trở thành giải pháp quản trị dòng tiền thông minh, giúp tối ưu hiệu quả hoạt động.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn