OPES ra mắt cổng bồi thường số, khách hàng nhận tiền sau 30 phút

OPES tiên phong đưa công nghệ vào xử lý bồi thường - khâu phức tạp nhất của chuỗi giá trị bảo hiểm

Cụ thể, Fast-track là tính năng bồi thường tự động qua ứng dụng OPES, được thiết kế dành cho các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới. Với Fast-track, khách hàng có thể thực hiện yêu cầu bồi thường ngay trên điện thoại, thông qua quy trình đơn giản chỉ ba bước: tạo yêu cầu bồi thường, chụp ảnh tổn thất và giấy tờ liên quan, sau đó kiểm tra kết quả và xác nhận phương án bồi thường.

Điểm khác biệt của Fast-track nằm ở khả năng tự động hóa quy trình từ tiếp nhận, phân tích đến phản hồi kết quả. Thay vì phải chờ giám định thủ công như trước đây, hệ thống ứng dụng công nghệ AI để phân tích tổn thất, tính toán phương án bồi thường và phản hồi cho khách hàng nhanh chóng đối với các hồ sơ đủ điều kiện. Lần đầu tiên trên thị trường bảo hiểm, khách hàng có thể được giải quyết yêu cầu bảo hiểm và nhận tiền về tài khoản chỉ trong 30 phút.

Trong giai đoạn đầu, Fast-track được triển khai cho các hợp đồng bảo hiểm xe cơ giới mua trực tuyến qua OPES, áp dụng với các trường hợp tổn thất dưới 5 triệu đồng, thực hiện tại hệ thống gara liên kết. Cách tiếp cận này cho thấy OPES đang từng bước chuẩn hóa các nhóm hồ sơ phù hợp để tự động hóa thực chất, an toàn và hiệu quả, đồng thời giúp các đối tác gara rút ngắn thời gian xác nhận và xử lý yêu cầu.

Các bước tiếp nhận và xử lý yêu cầu trên Eclaim được xử lý trong 15 giây

Song song với Fast-track, OPES vận hành Eclaim - cổng bồi thường tự động trên website dành cho các nhóm sản phẩm như bảo hiểm tai nạn, sức khỏe, nhà và tài sản, chuyến đi… Thông qua Eclaim, khách hàng có thể chủ động gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm trực tuyến, từ bước xác định hợp đồng, nhập thông tin yêu cầu, tải lên chứng từ đến xác nhận hồ sơ.

Nếu trước đây khách hàng thường phải liên hệ qua nhiều đầu mối hoặc chuẩn bị hồ sơ theo cách truyền thống, Eclaim giúp toàn bộ quá trình thông báo yêu cầu bồi thường được thực hiện trên một cổng duy nhất. Chỉ với vài thao tác trực tuyến, khách hàng có thể gửi hồ sơ ở bất kỳ đâu, theo dõi trạng thái xử lý rõ ràng và giảm đáng kể thời gian kết nối, đối chiếu thông tin cũng như các thủ tục giấy tờ.

Đáng chú ý, các bước tiếp nhận và ghi nhận yêu cầu trên Eclaim được xử lý chỉ trong 15 giây, giúp khách hàng nhanh chóng hoàn tất thao tác gửi hồ sơ ban đầu. Với các hồ sơ không yêu cầu bản gốc, có đầy đủ chứng từ hợp lệ và số tiền chi trả dưới 10 triệu đồng, thời gian xử lý trong vòng 2 ngày làm việc đối với một số sản phẩm như bảo hiểm tai nạn cá nhân và bảo hiểm chuyến đi.

Phía sau Eclaim, OPES tích hợp công nghệ Detech AI, hỗ trợ bóc tách hồ sơ, tóm tắt nội dung chứng từ, tập trung đánh giá sự kiện bảo hiểm và đề xuất phương án giải quyết. Cùng với quy trình số hóa xuyên suốt, hệ thống cho phép chi trả quyền lợi ngay lập tức tới số tài khoản của khách hàng sau khi OPES ra quyết định chi trả, góp phần rút ngắn độ trễ giữa phê duyệt và thanh toán.

OPES đặt công nghệ vào trung tâm của quá trình thiết kế sản phẩm và dịch vụ

Việc đồng thời vận hành Fast-track và Eclaim thể hiện rõ định hướng của OPES trong việc tiên phong đưa công nghệ vào những khâu phức tạp nhất của chuỗi giá trị bảo hiểm, trong đó bồi thường là trọng tâm. Một quy trình bồi thường nhanh, minh bạch và dễ thao tác không chỉ giúp khách hàng an tâm hơn, mà còn tạo nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin đối với bảo hiểm số.

Ông Nguyễn Hữu Tự Trí - Phó Tổng Giám đốc thường trực OPES cho biết, với vai trò là một công ty bảo hiểm số (thành viên thuộc hệ sinh thái VPBank), OPES luôn đặt công nghệ vào trung tâm của quá trình thiết kế sản phẩm và dịch vụ. "Chúng tôi tin rằng chuẩn mực dịch vụ trong bồi thường cần được tái định nghĩa theo hướng đơn giản hơn, chủ động hơn và minh bạch hơn. Fast-track và Eclaim là những bước đi cụ thể để OPES thực hiện cam kết đó, giúp khách hàng được hỗ trợ nhanh hơn ngay tại thời điểm họ cần bảo hiểm nhất".

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quen với các dịch vụ tài chính số nhanh chóng, cá nhân hóa và minh bạch, OPES đang góp phần thiết lập một chuẩn trải nghiệm mới cho ngành bảo hiểm: khách hàng không còn phải chờ đợi bị động, mà có thể chủ động khai báo, theo dõi và nhận phản hồi trong một quy trình số liền mạch. Khi quy trình trở nên đơn giản hơn, thời gian xử lý ngắn hơn và thông tin minh bạch hơn, bảo hiểm có thể đến gần hơn với đời sống thực tế của khách hàng - đúng với tinh thần của OPES, doanh nghiệp bảo hiểm số tiên phong, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.