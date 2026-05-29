29/05/2026 15:11

Đồng hành giao dịch, vươn tầm kinh doanh cùng Agribank

Agribank triển khai chương trình khuyến mại “Đồng hành giao dịch, vươn tầm kinh doanh” dành cho hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc

Nhằm tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong quá trình chuyển đổi số, tiết kiệm thời gian giao dịch, mở rộng hoạt động kinh doanh và tiếp cận các tiện ích tài chính hiện đại. Agribank triển khai Chương trình khuyến mại "Đồng hành giao dịch, vươn tầm kinh doanh" dành cho hộ kinh doanh trên phạm vi toàn quốc với tổng giá trị quà tặng lên tới 5,7 tỉ đồng.

1. Thời gian diễn ra chương trình: Từ ngày 05-5-2026 đến hết ngày 31-7-2026.

2. Đối tượng: Khách hàng hộ kinh doanh khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại Agribank, đăng ký dịch vụ Agribank Plus và phát sinh giao dịch nhận tiền hợp lệ.

3. Cơ cấu quà tặng hấp dẫn

Khách hàng hộ kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng của chương trình và phát sinh giao dịch ghi có hợp lệ với doanh số càng cao và số lần giao dịch càng nhiều sẽ có cơ hội nhận quà tặng giá trị lên đến 1.000.000 đồng. Với 6.500 quà tặng mỗi kỳ, tương đương 19.500 quà trong toàn chương trình, Agribank thực hiện xét quà tặng dựa trên các bậc doanh số và số lượng giao dịch ghi có cụ thể như sau:

Bậc

Doanh số ghi có

(triệu đồng/kỳ)

Số giao dịch ghi có

(giao dịch/kỳ)

Trị giá quà tặng

Số quà tặng/kỳ

1

≥20

≥20

100.000

3.000

2

≥50

≥30

300.000

2.000

3

≥100

≥50

500.000

1.000

4

≥300

≥100

1.000.000

500

4. Kỳ xét quà tặng:

Chương trình được chia làm 03 kỳ xét thưởng độc lập hàng tháng, giúp khách hàng có thêm nhiều cơ hội nhận quà:

- Kỳ thứ 1: Từ ngày 05-5-2026 đến hết ngày 31-5-2026.

- Kỳ thứ 2: Từ ngày 01-6-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

- Kỳ thứ 3: Từ ngày 01-7-2026 đến hết ngày 31-7-2026.

Chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại, Quý khách hàng xem tại đây (https://www.agribank.com.vn/wcm/connect/5708ccca-2bac-418c-a8c3-03eab978925a/Th%E1%BB%83+l%E1%BB%87+CTKM.pdf?MOD=AJPERES&CVID=pUBOk5F ).

Đồng hành bền vững cùng Hộ kinh doanh

Cùng với chương trình khuyến mại "Đồng hành giao dịch, vươn tầm kinh doanh’’, Agribank tiếp tục triển khai song song các ưu đãi riêng dành cho khách hàng Hộ kinh doanh như: Miễn phí mở tài khoản thanh toán và tặng tài khoản số đẹp để tách bạch dòng tiền; ưu đãi phí dịch vụ ngân hàng điện tử (phí duy trì, phí OTT); tặng bảo hiểm "Bảo an tài khoản" từ ABIC; miễn phí 3 năm trọn bộ công cụ: Phần mềm quản lý bán hàng, Hóa đơn điện tử, chữ ký số, hợp đồng điện tử, kê khai thuế,…

Agribank cam kết tiếp tục đồng hành cùng hộ kinh doanh trong hành trình phát triển bền vững, cung cấp các giải pháp tài chính hiện đại và phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Để được tư vấn thông tin chi tiết về chương trình, quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc tại 2.222 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.


