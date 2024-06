Open Banking By Nam A Bank - “Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu”

Với những nỗ lực tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, đầu năm 2024, Nam A Bank nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyển đổi số ngành Ngân hàng của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và bằng khen đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển lĩnh vực truyền thông số Việt Nam năm 2023 do Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng. Đặc biệt trong năm 2022, Nam A Bank vươn lên là Ngân hàng đứng đầu các chỉ số xếp hạng chung các ngân hàng thương mại do Vietnam ICT Index xếp hạng. Song song đó, Ngân hàng còn nhận được hàng loạt giải thưởng từ các tổ chức uy tín trong và ngoài nước như: "Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 và 2023", Giải thưởng "Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023" do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng.