Ông Hoàng Nam Tiến: “Thế hệ làm chủ AI là thế hệ lãnh đạo tương lai”

Ngày 30-10, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội (HUST), Tập đoàn FPT đã tổ chức chương trình FPT Leader Talk - Journey To Your Future với chủ đề "Biến tiềm năng thành tài năng", thu hút gần 1300 sinh viên tham gia và hơn 15.000 lượt theo dõi online. Chương trình có sự tham dự của 2 khách mời đều là cựu sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội: ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT, anh Nguyễn Thế An - Kỹ sư nghiên cứu AI thuộc FPT Software AI Center, Thủ khoa đầu ra Đại học Bách Khoa Hà Nội với GPA 4.0/4.0. Hai khách mời đã mang đến những chia sẻ sâu sắc về hành trình biến tiềm năng thành tài năng. Qua đó giúp sinh viên định hình lộ trình phát triển bản thân và cơ hội việc làm trong kỷ nguyên AI.

Mở đầu chương trình, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT - ông Hoàng Nam Tiến khẳng định: "Mỗi sinh viên Bách Khoa đều sở hữu những điểm vô cùng xuất sắc, những tiềm năng khác biệt để phát triển vô hạn". Tuy nhiên, ông cho biết, phần lớn giới trẻ vẫn chưa khám phá được tiềm năng vì họ đang dễ dàng thỏa hiệp với thất bại và bỏ cuộc sau vấp ngã. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến gần 90% sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành người bình thường trong thời đại AI. Chỉ 10% còn lại có thể kiến tạo năng lực và trở nên khác biệt nhờ kiên trì, nỗ lực, sáng tạo và ý chí học tập suốt đời. "Thực học là nền tảng của thành công. Đồng tiền chân chính phải có được từ nỗ lực và lao động thực sự" - Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT nhấn mạnh.

Qua đó, ông Hoàng Nam Tiến nhắn nhủ mỗi sinh viên cần thay đổi cách học, chuyển từ nghe giảng thụ động sang chủ động tự học từ thầy cô, đồng đội, bạn bè và đặc biệt là AI. Theo ông, AI mang lại nhiều điều kiện thuận lợi để giới trẻ phát triển, nhưng quan trọng nhất vẫn là cách ứng dụng AI đúng đắn và hiệu quả. Ông nhận định: "Theo dự báo, đến năm 2030, gần 40% việc làm trên thế giới có thể bị ảnh hưởng bởi AI. Điều này không có nghĩa là AI lấy đi cơ hội việc làm của người trẻ, mà chính những người biết sử dụng AI sẽ làm điều đó. Vì vậy, thế hệ làm chủ AI sẽ được trọng dụng, trở thành lãnh đạo tương lai trong kỷ nguyên công nghệ".

Phân tích về lợi thế của sinh viên HUST và cơ hội việc làm trong ngành công nghệ, ông Tiến đưa ra những ví dụ điển hình về nhân sự tại FPT. Ông cho biết hơn 1000 người đang làm việc tại các đơn vị của FPT là cựu sinh viên Bách Khoa, trong đó gần 200 anh chị hiện giữ vị trí lãnh đạo. Ông nhấn mạnh Đại học Bách Khoa Hà Nội là nơi nuôi dưỡng ước mơ của nhiều thế hệ sinh viên, cung cấp nền tảng vững chắc giúp các bạn định hình đam mê và phát huy tiềm năng để bay cao, bay xa. Ông khẳng định sinh viên hãy nỗ lực học tập vì kiến thức giảng đường Bách Khoa sẽ áp dụng được 90% trong công việc. Qua đó, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH FPT cũng chia sẻ về môi trường làm việc tại FPT. Theo ông, FPT mang đến cơ hội không giới hạn để phát triển bản thân. Tại đây, người trẻ có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc toàn cầu, cùng học, cùng làm với các chuyên gia hàng đầu, trau dồi về kỹ năng và liên tục được cập nhật về công nghệ, khai mở lộ trình phát triển cá nhân.

Trong phần hỏi đáp, diễn giả Hoàng Nam Tiến, Nguyễn Thế An cùng host Đào Việt Bách đã lắng nghe và giải đáp cho sinh viên về cách vượt qua khó khăn, áp lực và cơ hội việc làm tại FPT. Chia sẻ dưới góc nhìn cựu sinh viên, anh Nguyễn Thế An nhắn nhủ: "Các bạn sinh viên nên cân bằng giữa việc học và việc làm phù hợp với năng lực của bản thân. Ngay từ năm 3, các bạn nên chọn tham gia lab nghiên cứu hoặc thực tập tại doanh nghiệp đầu ngành để khám phá điểm mạnh, điểm yếu và sự phù hợp, giúp định hướng đúng nghề nghiệp sau này".

Host Đào Việt Bách - Trưởng phòng Tuyển dụng và Thu hút nhân tài FPT Software Academy cũng chia sẻ về quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn FPT và HUST trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu công nghệ 4.0. Sau 4 năm ký kết thỏa thuận, hợp tác này đã mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên Bách Khoa tham gia các dự án nghiên cứu cũng như trải nghiệm sớm trong môi trường làm việc chuyên nghiệp tại FPT.

Dưới sự dẫn dắt của host Đào Việt Bách, buổi talkshow diễn ra trong không khí cởi mở, mang đến những góc nhìn đa chiều về tiềm năng, trách nhiệm và hành trình khai phá bản thân cho sinh viên trong kỷ nguyên AI.

FPT Leader Talk là chương trình giao lưu giữa lãnh đạo Tập đoàn FPT với sinh viên các trường đại học trên toàn quốc được tổ chức từ năm 2013. Chương trình giúp giải đáp thắc mắc của sinh viên về cơ hội nghề nghiệp và con đường phát triển trong tương lai. Đồng thời, giúp sinh viên tiếp cận những góc nhìn khác nhau về việc lựa chọn nghề nghiệp từ kinh nghiệm thực tế của lãnh đạo trẻ FPT.