Thị trường
29/08/2025 19:00

Ông Bùi Văn Đàm khẳng định giá trị tre tầm vông Bình Phước

Ông Bùi Văn Đàm phát triển tre tầm vông Bình Phước thành vùng nguyên liệu bền vững, vừa nâng giá trị tre Việt vừa tạo sinh kế cho nông dân.

Hành trình từ xuất khẩu tre đến khát vọng tìm vùng nguyên liệu

Ông Bùi Văn Đàm khẳng định giá trị tre tầm vông Bình Phước- Ảnh 1.

Giai đoạn 1996 – 2005, ngành mây tre đan miền Nam bùng nổ nhờ xuất khẩu sang Pháp, Đức, Anh. Tuy nhiên, nguồn tre thiếu ổn định, chất lượng không đồng đều khiến sản phẩm khó giữ uy tín. Nhận ra thách thức này, ông Bùi Văn Đàm quyết tâm xây dựng vùng nguyên liệu tre bền vững, khởi đầu hành trình phát triển tre tầm vông Việt Nam.

Bình Phước – vùng đất của tre tầm vông chất lượng

Năm 2005, ông Đàm thành lập Tre Tầm Vông Đàm Phương tại Bình Phước – nơi có thổ nhưỡng và khí hậu lý tưởng cho tre tầm vông. Từ đây, những cánh rừng tre thẳng, đặc ruột, bền chắc dần hình thành. Năm 2010, doanh nghiệp triển khai mô hình trồng tre rừng, vừa phủ xanh đất đai vừa tạo việc làm ổn định cho nhiều hộ dân.

Tre tầm vông Bình Phước – sinh kế bền vững cho nông dân

Sự xuất hiện của Tre Tầm Vông Đàm Phương giúp nông dân thay thế cây trồng kém hiệu quả bằng tre tầm vông – loại cây có giá trị kinh tế cao và đầu ra ổn định. Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, giúp bà con yên tâm gắn bó với đất đai, nâng cao thu nhập và giảm tình trạng lao động rời quê.

Nguyên liệu chiến lược và hành trình vươn ra thế giới

Doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu tre đạt chuẩn, phục vụ đa dạng lĩnh vực từ kiến trúc xanh, nội thất, resort đến nông nghiệp và thủy sản. Nhiều thương hiệu lớn như Egreen Living, Bambubuild, VTN Architecture và các dự án resort cho người nước ngoài đã tin tưởng lựa chọn tre Bình Phước. Với chất lượng vượt trội và quy trình xử lý ngày càng nâng cao, tre tầm vông đã được ngành xây dựng tại Việt Nam đón nhận, đồng thời vươn mình ra châu Âu với các sản phẩm nội thất tre cao cấp. Đây chính là minh chứng cho tầm nhìn của ông Bùi Văn Đàm khi đưa tre tầm vông Việt Nam vươn tầm thế giới.

