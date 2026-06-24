Cư dân mạng phấn khích đầy tự hào về nông sản Việt

Thưởng thức ly café đạt 88.00 tại VCPC 2026, top 1 Aribica coffee producer

Mạng xã hội bùng nổ khi dòng sản phẩm cà phê AEROCO thuộc Active Life Global vừa đạt Top 1 Arabica coffee producer với số điểm 88.00 tại VCPC 2026.

Đặc biệt, thương hiệu gắn liền với những thành tựu ấn tượng như Top 1 Robusta toàn cầu tại GCEF 2024 và Quán quân Vietnam Amazing Cup. Những con số và giải thưởng này không chỉ là bảo chứng về chất lượng, mà còn là nền tảng giúp Active Life Global xây dựng niềm tin với khách hàng.

Mỗi sản phẩm được đưa ra thị trường đều cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về nguồn gốc, hương vị và giá trị sử dụng thực tế.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe, nguồn gốc sản phẩm và giá trị dinh dưỡng tự nhiên, Active Life Global từng bước khẳng định vị thế là thương hiệu tiên phong trong việc phân phối các dòng nông sản chất lượng cao, tập trung vào hai sản phẩm chủ lực là cà phê đặc sản và cacao nguyên chất.

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến những sản phẩm quen thuộc trong đời sống hằng ngày, Active Life Global hướng đến việc nâng tầm trải nghiệm tiêu dùng.

Từ một ly cà phê giúp đánh thức năng lượng buổi sáng, đến một ly cacao nguyên chất hỗ trợ lối sống lành mạnh, thư giãn và cân bằng hơn mỗi ngày, thương hiệu đang từng bước đồng hành cùng người tiêu dùng hiện đại trên hành trình sống khỏe hơn.

Cacao nguyên chất, bước mở rộng chiến lược trong ngành healthy drink

AEROCO thuộc Active Life Global vừa đạt Top 1 Arabica coffee producer với số điểm 88.00 tại VCPC 2026.

Tiếp nối nền tảng đã tạo dựng từ cà phê, Active Life Global mở rộng danh mục sản phẩm với Cacao Natural Powder, dòng cacao nguyên chất 100% được phân phối độc quyền bởi Active Life Global. Sản phẩm này được người tiêu dùng đón nhận tích cực.

Khác với nhiều loại bột cacao công nghiệp thường pha đường, hương liệu hoặc phụ gia, Cacao Active Life Global giữ trọn tinh thần nguyên bản của hạt cacao tự nhiên. Sản phẩm được chế biến theo hướng non alkalized, không kiềm hóa, kết hợp quy trình xử lý ở nhiệt độ phù hợp nhằm bảo toàn tối đa dưỡng chất tự nhiên.

Chuyện của những hạt cafe đầy thú vị

Điểm nổi bật của sản phẩm nằm ở hàm lượng Polyphenol khoảng 4.3 đến 4.7g/100g, nhóm hợp chất thực vật được biết đến với khả năng chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và góp phần tăng cường tuần hoàn. Bên cạnh đó, hàm lượng Magie tự nhiên khoảng 461mg/100g giúp cacao trở thành lựa chọn phù hợp cho những người cần duy trì năng lượng bền bỉ, giảm căng thẳng và cân bằng tinh thần trong nhịp sống hiện đại.

Đặc biệt, với hàm lượng bơ cacao cao, sản phẩm mang lại hậu vị mượt, béo tự nhiên và dễ ứng dụng trong nhiều công thức đồ uống healthy như cacao nóng, cacao sữa hạt, cacao đá hoặc các món dinh dưỡng hằng ngày.

Việc phát triển đồng thời hai nhóm sản phẩm cà phê và cacao cho thấy định hướng rõ ràng của Active Life Global trong việc xây dựng hệ sinh thái nông sản chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng, giàu giá trị dinh dưỡng và phù hợp với xu hướng sống khỏe.

Nếu cà phê là biểu tượng của sự tỉnh táo, năng lượng và hiệu suất, thì cacao là đại diện cho sự cân bằng, thư giãn và chăm sóc sức khỏe từ bên trong. Hai dòng sản phẩm bổ trợ cho nhau, cùng phục vụ nhóm khách hàng hiện đại, những người không chỉ uống vì thói quen, mà còn lựa chọn sản phẩm dựa trên chất lượng, giá trị sức khỏe và uy tín thương hiệu.

Với nền tảng đã được thị trường ghi nhận, cùng các chỉ số dinh dưỡng ấn tượng từ dòng cacao nguyên chất, Active Life Global không chỉ phân phối sản phẩm, mà còn góp phần định hình một chuẩn tiêu dùng mới: uống ngon hơn, sống khỏe hơn và tin tưởng hơn vào giá trị nông sản chất lượng cao của Việt Nam.



