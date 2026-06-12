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Doanh nghiệp
12/06/2026 16:16

Tập đoàn Amway: Kiến tạo từ gốc

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Amway vừa hoàn thành một trong những khoản đầu tư vào trung tâm sản xuất toàn cầu, tiếp tục khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược phát triển của mình

Đầu tư từ gốc rễ sản xuất

Ngày 8-6-2026, Amway chính thức công bố hoàn thành khoản đầu tư 75 triệu USD vào Nhà máy Nutrilite Spaulding tại trụ sở chính toàn cầu ở Ada, Michigan, Mỹ. Đây không đơn thuần là một dự án cải tạo cơ sở vật chất, mà là sự tái định hình toàn diện năng lực sản xuất dinh dưỡng của tập đoàn trên quy mô toàn cầu.

Nhà máy Nutrilite Spaulding nằm trong khuôn viên trụ sở chính của Amway tại Mỹ

Dự án đã chuyển đổi khoảng 4.831 m² không gian kho hàng thành cơ sở sản xuất viên nén dạng rắn (solid dose) hiện đại, trang bị hơn 500 thiết bị chuyên dụng bao gồm máy trộn V-Shell, máy dập viên nén tốc độ cao và hệ thống đóng nang hai viên tốc độ cao. Song song đó, nhà máy còn được bổ sung phòng lab vi sinh và đóng gói mới rộng 1.115 m², phòng kiểm soát chất lượng cải tạo với diện tích 1.896 m² và nhà máy thí điểm dinh dưỡng mới rộng 2.323 m². Toàn bộ hạ tầng này phục vụ danh mục 877 sản phẩm Nutrilite™ với 136 công thức, được cung ứng đến hơn 100 thị trường.

Khoảng 75 triệu USD là một phần trong tổng mức đầu tư 127,6 triệu USD của Amway vào cơ sở sản xuất, nghiên cứu và không gian làm việc tại trụ sở chính, với đội ngũ hơn 800 nhà khoa học, kỹ sư và kỹ thuật viên cùng hơn 750 bằng sáng chế và đơn đăng ký sáng chế trên toàn cầu đứng sau.

Tập đoàn Amway đầu tư 75 triệu USD cho dự án lần này

Hiện là một trong 10 thị trường hàng đầu của Amway theo doanh số toàn cầu sau 9 năm tăng trưởng liên tục, Việt Nam không chỉ là điểm đến của sản phẩm mà còn là thị trường chiến lược trong định hướng phát triển dài hạn của tập đoàn. Năng lực đầu ra từ Nhà máy Nutrilite Spaulding sau khi nâng cấp sẽ trực tiếp phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng Việt Nam với nguồn cung ổn định và tiêu chuẩn chất lượng nhất quán hơn, từ khâu sản xuất cho đến tay người dùng cuối.

Môi trường làm việc cũng là một khoản đầu tư

Cam kết của Amway tại Việt Nam không dừng lại ở sản phẩm. Cũng trong tháng 6-2026, Amway Việt Nam lần thứ hai liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam™ 2026 ở hạng mục Doanh nghiệp vừa, đồng thời lọt Top 5 bảng xếp hạng năm nay do Great Place To Work® công bố. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp công ty đạt chứng nhận Great Place To Work®, phản ánh một môi trường làm việc có nền tảng văn hóa thực chất, được xây dựng xuyên suốt gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam.

Phía sau những danh hiệu là các con số nói lên nhiều hơn. Chỉ số gắn kết nhân viên của Amway Việt Nam duy trì trên 90% trong suốt 5 năm liên tiếp. Riêng khảo sát tháng 4-2026, mức gắn kết đạt 96%, vượt mục tiêu toàn cầu của tập đoàn. Đáng chú ý, 97% nhân viên cho biết họ tin tưởng vào văn hóa và định hướng phát triển của công ty. 50% nhân viên đã gắn bó trên 5 năm và một phần ba trong số đó gắn bó hơn một thập kỷ.

Để có được kết quả đó, Amway Việt Nam triển khai chiến lược Health & Wellbeing với chương trình "Healthier. Better You." chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần cho nhân viên, song song với văn hóa ghi nhận được thực hành thường xuyên qua các cột mốc 5, 10, 15 và 20 năm gắn bó. Về phát triển chuyên môn, công ty hợp tác với Franklin Covey và Harvard Business Publishing để đào tạo năng lực lãnh đạo, đồng thời triển khai chương trình "AI for IMPACT" nhằm chuẩn bị cho đội ngũ trước làn sóng chuyển đổi số.

Bà Lê Thị Kim Hoa, Giám đốc Nhân sự Amway Việt Nam, chia sẻ: "Mạch chứng nhận Great Place To Work® ba năm liên tiếp và vị trí cao trong bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam™ trong hai năm liền là minh chứng rõ nét nhất cho cam kết của chúng tôi: đặt con người làm trung tâm của mọi quyết định. Chúng tôi tin rằng khi nhân viên tin tưởng, gắn kết và phát triển, doanh nghiệp sẽ bứt phá bền vững."

Từ khoản đầu tư 75 triệu USD vào nhà máy tại Michigan đến tỷ lệ gắn kết nhân viên 96% tại Việt Nam, những gì Amway thực hiện trong năm 2026 đều xuất phát từ một sứ mệnh nhất quán: kiến tạo nền tảng bền vững, từ chất lượng sản phẩm đến chất lượng nơi làm việc.

Phương An
từ khóa : chiến lược phát triển, Môi trường làm việc, người tiêu dùng, chuyển đổi số, bằng sáng chế, Amway
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