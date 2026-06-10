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Tiêu dùng
10/06/2026 18:35

Saigon Co.op kích hoạt loạt ưu đãi xanh, khuyến khích tiêu dùng bền vững

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Chương trình “Gia đình Việt – Đại sứ xanh” đã được Saigon Co.op bền bỉ duy trì qua nhiều năm, góp phần lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng.

Năm 2026, chương trình diễn ra từ ngày 11-6 đến 1-7-2026 tại hơn 800 điểm bán trên toàn hệ thống gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife..., đồng thời hưởng ứng Chiến dịch Tiêu dùng Xanh do Saigon Co.op phối hợp cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức. Thông qua hàng ngàn ưu đãi và các hoạt động thiết thực, Saigon Co.op tiếp tục đồng hành cùng người tiêu dùng trên hành trình xanh, giúp mỗi gia đình dễ dàng tiếp cận và lựa chọn các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường trong mua sắm hằng ngày.

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Rau củ quả là một trong những nhóm hàng được ưu đãi sâu trong chương trình khuyến khích tiêu dùng bền vững của Saigon Co.op

Hàng ngàn ưu đãi cùng gia đình Việt sống xanh, tiết kiệm

Nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng đang chuyển dịch theo hướng ưu tiên an toàn, chất lượng và giá trị bền vững thay vì chỉ tập trung vào giá cả. Theo xu hướng đó, Saigon Co.op triển khai ưu đãi cho hơn 5.000 sản phẩm nhóm thiết yếu, có chứng nhận chất lượng.

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Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm thiết yếu trong chương trình khuyến mãi xanh được triển khai trên toàn hệ thống Saigon Co.op

Các chương trình giảm giá đến 50%, combo tiết kiệm và ưu đãi riêng cho khách hàng thành viên giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm chất lượng với chi phí hợp lý hơn. Đặc biệt, nhóm thực phẩm tươi sống đạt chuẩn và các sản phẩm Tick Xanh Trách nhiệm được ưu đãi mua 2 tính tiền 1 hoặc giảm giá đến 40%, góp phần đưa thực phẩm an toàn đến gần hơn với bữa ăn hàng ngày.

Nhân dịp Saigon Co.op vừa được vinh danh ở hai hạng mục "Nhà bán lẻ nội địa của năm – Việt Nam" và "Thương hiệu hàng nhãn riêng của năm – Việt Nam" tại Retail Asia Awards 2026, hệ thống đồng loạt triển khai nhiều ưu đãi dành cho hàng nhãn riêng Co.op cùng chương trình tích điểm đặc biệt cho khách hàng thành viên. Đây vừa là hoạt động tri ân, vừa góp phần củng cố niềm tin vào hàng Việt chất lượng cao trong hệ thống bán lẻ nội địa.

Biến hành động xanh thành những quyền lợi thiết thực

Không chỉ dừng ở ưu đãi giá, "Gia đình Việt – Đại sứ xanh" tiếp tục khuyến khích người tiêu dùng hình thành thói quen mua sắm bền vững thông qua các cơ chế tích điểm và tặng thưởng gắn với hành vi xanh.

Xuyên suốt chương trình, khách hàng thành viên sẽ được cộng thêm điểm thưởng khi sử dụng túi môi trường và đạt mức chi tiêu theo quy định. Riêng hai ngày 11–12/6/2026, chương trình "Refill xanh" tặng rau, củ, quả cho khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng trở lên khi sử dụng túi môi trường, như một hoạt động khuyến khích tiêu dùng xanh trong đời sống hằng ngày.

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Khách hàng sử dụng túi môi trường khi mua sắm, hưởng thêm nhiều quyền lợi trong chương trình "Gia đình Việt – Đại sứ xanh"

Song song đó, chuyên trang "Let’s Green – 21 ngày sắm xanh" mang đến ưu đãi cho nhóm hàng đồ dùng, may mặc và hàng nhãn riêng; khách hàng đạt mức chi tiêu cơ bản sẽ được tặng túi môi trường. Chương trình "Tích hóa đơn – Nhận quà xanh" áp dụng trong các ngày từ thứ 2 đến thứ 5 (15/6–1/7/2026), với quà tặng là túi môi trường và phiếu mua hàng trị giá đến 100.000 đồng cho khách hàng đạt mức chi tiêu từ 2,2 triệu đồng.

Vào các ngày 15-6 và 29-6, một số siêu thị trong hệ thống sẽ tổ chức buffet chay với thực đơn phong phú, mang đến trải nghiệm ẩm thực cân bằng, tốt cho sức khỏe và giảm tác động đến môi trường.

Khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy tiêu dùng bền vững

Điểm đặc biệt của "Gia đình Việt – Đại sứ xanh" là sự kết nối với Ngày Gia đình Việt Nam 28-6. Thông qua chương trình, Saigon Co.op mong muốn tôn vinh vai trò của gia đình như một "đại sứ xanh" trong xã hội, nơi những giá trị sống tích cực được vun đắp và những thói quen tiêu dùng có trách nhiệm được hình thành từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống thường nhật.

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Nhóm hàng trái cây được ưu đãi sâu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng mua sắm tiết kiệm và hướng đến tiêu dùng bền vững.

Là đơn vị đồng hành cùng Chiến dịch Tiêu dùng Xanh trong nhiều năm qua, Saigon Co.op không chỉ đóng vai trò nhà bán lẻ cung ứng hàng hóa thiết yếu, mà còn góp phần kết nối doanh nghiệp sản xuất với người tiêu dùng trong quá trình phát triển mô hình tiêu dùng bền vững tại Việt Nam.

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Thực phẩm tươi sống có nguồn gốc rõ ràng tiếp tục là lựa chọn được nhiều gia đình quan tâm trong xu hướng tiêu dùng hiện nay

Trong bối cảnh tiêu dùng xanh đang dần trở thành chuẩn mực mới thay vì một xu hướng ngắn hạn, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt thông qua việc mở rộng danh mục sản phẩm an toàn, ưu tiên trách nhiệm môi trường và tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn lối sống bền vững hơn trong từng quyết định mua sắm hằng ngày.

từ khóa : người tiêu dùng, Saigon Co.op, nhà bán lẻ, hàng nhãn riêng, Tick xanh trách nhiệm
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