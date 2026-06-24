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Thị trường
24/06/2026 14:12

“Quả ngọt” trên hành trình xây dựng 2.678 nhà thuốc cộng đồng

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Những vần thơ, thư tay và tin nhắn chân tình từ khách hàng cao tuổi là sự ghi nhận cho hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng của đội ngũ Long Châu.

Chân thành trao đi, triệu niềm tin yêu ở lại

Sau một ngày tất bật với những đơn thuốc, các dược sĩ tại nhà thuốc Long Châu ở Thái Nguyên đón một vị khách quen thuộc. Đó là bác Nghiêm Đức Thành - cựu chiến binh từng đi qua chiến trường Quảng Trị, người vẫn thường ghé nhà thuốc để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Nhưng lần này có chút khác biệt. Ngoài toa thuốc, bác Thành còn cẩn thận mang theo một món quà bất ngờ: những vần thơ được nắn nót viết tay, chứa đựng tình cảm, sự trân trọng và niềm tin của vị khách lâu năm gửi đến những người dược sĩ.

“Quả ngọt” trên hành trình xây dựng 2.678 nhà thuốc cộng đồng - Ảnh 1.

Bài thơ gửi gắm tình cảm trân quý của bác Đức Thành với bút danh "Thanh Huyền".

Đằng sau món quà đặc biệt là câu chuyện của một người chồng luôn lo lắng cho sức khỏe của bạn đời. Bác Thành chia sẻ, khoảng một năm trở lại đây, vợ bác thường xuyên bị chuột rút vào ban đêm. Gia đình đã thử nhiều cách nhưng kết quả chưa như mong muốn. May sao, gần đây vợ bác dần có những chuyển biến tích cực.

Với bác Thành, điều để lại nhiều ấn tượng không chỉ ở hiệu quả điều trị, mà còn là sự tận tâm của những người dược sĩ đồng hành trong suốt quá trình. "Người lớn tuổi thường có tâm lý lo âu, do đó việc được dược sĩ hướng dẫn chi tiết về cách dùng và liều lượng rõ ràng mang lại sự an tâm rất lớn trong quá trình điều trị", bác tâm sự.

Sự an tâm ấy đã giúp gia đình vững lòng hơn, đồng thời gợi nhắc bác về bài thơ bác từng sáng tác từ nhiều năm trước. Bài thơ ban đầu là những suy ngẫm về đạo đức nghề nghiệp, về việc làm thật, làm đúng và giữ chữ tín trong mọi công việc. Nhận thấy triết lý hoạt động của nhà thuốc Long Châu phù hợp với giá trị cốt lõi của "chữ tín" trong tác phẩm, bác quyết định gửi tặng như một món quà tri ân đến những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

“Quả ngọt” trên hành trình xây dựng 2.678 nhà thuốc cộng đồng - Ảnh 2.

Bài thơ viết tay khác từ một khách hàng gửi tặng Long Châu.

Trên hành trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, không ít lần đội ngũ Long Châu nhận được những "phần thưởng" bất ngờ từ khách hàng: lá thư tay, bài thơ mộc mạc, tin nhắn chứa đựng bao chân tình, hay đơn giản là nụ cười rạng rỡ sau khi sức khỏe được cải thiện… Các dược sĩ chia sẻ, đó chính là nguồn động viên vô giá, là niềm hạnh phúc và động lực để họ phấn đấu hơn mỗi ngày, để mỗi nhà thuốc trở thành cầu nối của sức khỏe và tình người ấm áp.

Với Long Châu, sự tin yêu, tấm lòng của khách hàng đang nhắc nhở về điểm bắt đầu của hành trình chạm mốc 2.678 nhà thuốc: Tinh thần bền bỉ, không ngừng nỗ lực "vì một Việt Nam khỏe mạnh". Để giờ đây, mỗi nhà thuốc trở thành một điểm chạm y tế đầu tiên trong cộng đồng, góp phần mang dược phẩm và dịch vụ chất lượng, an toàn, minh bạch đến gần hơn hàng triệu gia đình Việt.

Hành trình phụng sự vẫn tiếp tục bằng những điều tử tế

Từ tiếp sức người đi đường giữa thời tiết nắng nóng, đến các chương trình hỗ trợ khẩn cấp trong thiên tai, hành trình 6 năm "Long Châu sẻ chia" bền bỉ thu hẹp khoảng cách tiếp cận y tế thiết yếu tại các địa phương khó khăn… Tất cả đều hướng đến mục tiêu lớn: xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh bền vững, không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình sống khỏe.

Mùa hè gõ cửa, cả nước bước vào giai đoạn nắng nóng cao điểm biến đường phố thành những "chảo lửa" khổng lồ. Thế nhưng, dưới thời tiết khắc nghiệt, nhiều người dân lao động ngoài trời như: tài xế, shipper, lao công, người bán hàng rong, công nhân công trường… vẫn phải tạm gác nỗi lo sức khỏe để gồng gánh mưu sinh. Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn ấy, đội ngũ Long Châu nhanh chóng triển khai 1.000 "trạm giải nhiệt" khắp cả nước, đặt tại những nhà thuốc nằm trong khu vực trung tâm, đông dân cư.

“Quả ngọt” trên hành trình xây dựng 2.678 nhà thuốc cộng đồng - Ảnh 3.

Long Châu kỳ vọng, mỗi nhà thuốc sẽ trở thành điểm chạm mát lành, góp phần xua tan cái nóng và những lắng lo sức khỏe cho người dân.

Tại đây, các chuyên viên y tế giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ đo huyết áp và tầm soát sớm nguy cơ đột quỵ miễn phí, giúp người dân chủ động theo dõi thể trạng của mình. Đặc biệt, nhà thuốc còn là điểm hỗ trợ sơ cứu các trường hợp say nắng, say nóng nguy hiểm, phản ứng nhanh, giúp bệnh nhân nhập viện kịp thời, góp phần cứu sống người gặp nạn trong "thời gian vàng".

Tại Long Châu, hơn 22.000 dược sĩ thường xuyên được đào tạo về kỹ năng nhận biết, xử trí sốc nhiệt từ các chuyên gia y tế đầu ngành, phát huy vai trò tình nguyện viên sơ cấp cứu cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp.

Song song, hệ thống đẩy mạnh các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về: phòng ngừa sốc nhiệt, sơ cứu đúng cách, cách chăm sóc sức khỏe trong mùa nắng nóng. Những nội dung y khoa đảm bảo tính chính xác và gần gũi, thông qua đa dạng hình thức (tài liệu, banner tại nhà thuốc, nền tảng online, hotline hỗ trợ khách hàng…) giúp người dân dễ dàng tiếp cận và áp dụng vào thực tế.

Cùng với đó, tận dụng thế mạnh công nghệ, Long Châu phát triển tính năng mới "Bản đồ giải nhiệt" trên ứng dụng Long Châu, cập nhật chính xác vị trí 1.000 trạm giải nhiệt trên toàn quốc. Nắng nóng không còn là nỗi lo, khi dù ở đâu người dân cũng có thể nhanh chóng tìm thấy điểm dừng chân an toàn, tiếp nước kịp thời.

“Quả ngọt” trên hành trình xây dựng 2.678 nhà thuốc cộng đồng - Ảnh 4.

Người dân được hỗ trợ đo các chỉ số sức khỏe miễn phí, giúp tầm soát nguy cơ đột quỵ từ sớm.

Từ một chai nước mát xoa dịu cơn khát giữa ngày hè, một nơi tầm soát sức khỏe miễn phí, đến sự hỗ trợ y tế kịp thời trong những tình huống nguy cấp… các nhà thuốc Long Châu đang từng bước trở thành điểm tựa sức khỏe tin cậy, vững chắc trong cộng đồng. Đó là sự hiện diện nhanh chóng và xuyên suốt ở những thời điểm người dân cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ.

Trong đó, 2.678 nhà thuốc trải khắp 34 tỉnh, thành tiếp tục là 2.678 lời cam kết, là 2.678 cánh tay nối dài phụng sự cộng đồng, góp phần hiện thực hóa khát vọng vì một Việt Nam khỏe mạnh bền vững.

PV
từ khóa : nhà thuốc, Long Châu
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