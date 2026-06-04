PVcomBank đồng hành thúc đẩy lối sống số tại Việt Nam cùng Ngày Tài chính số 2026

Với mục tiêu lan tỏa các giá trị của thanh toán thông minh, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong đời sống và nâng cao nhận thức về xu hướng số hóa, chương trình "Ngày Tài chính số 2026" hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thực tiễn cùng những góc nhìn mới về hệ sinh thái tài chính hiện đại.

Sự kiện năm nay mang chủ đề "Thanh toán thông minh thúc đẩy tài chính số", quy tụ nhiều ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp công nghệ cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm, tương tác và giải trí dành cho người tham gia.

Không chỉ là một ngày hội công nghệ - tài chính, chương trình còn được kỳ vọng trở thành không gian kết nối cộng đồng, nơi khách tham quan có cơ hội tiếp cận gần hơn với các xu hướng tài chính hiện đại thông qua những hoạt động tương tác thực tế.

Ngày Tài chính số là sự kiện thường niên nhằm thúc đẩy tài chính số và thanh toán thông minh trong cộng đồng

Với vai trò Nhà Đồng hành của chương trình, PVcomBank tiếp tục khẳng định định hướng phát triển ngân hàng số và cam kết mang các giải pháp tài chính hiện đại đến gần hơn với cộng đồng. Thông qua việc đầu tư công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ số và không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ngân hàng đang góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính trong xã hội.

Lấy khách hàng làm trọng tâm trong chiến lược phát triển, PVcomBank từng bước xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, thuận tiện và dễ sử dụng. Thông qua việc ứng dụng công nghệ vào sản phẩm và dịch vụ, Ngân hàng hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời giúp người dùng quản lý tài chính hiệu quả và tận hưởng nhiều tiện ích hơn trong cuộc sống số.

Trong khuôn khổ chương trình, PVcomBank mang đến "Lễ hội tài chính số - Ting Ting Day 2026" ngày 06 - 07.6.2026 những giải pháp nổi bật trong hệ sinh thái số của Ngân hàng. Tại đây, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm các tiện ích như mở tài khoản eKYC, tính năng Quỹ nhóm và nhiều giải pháp thanh toán thông minh.

PVcomBank giới thiệu các tiện ích ngân hàng số và giải pháp thanh toán thông minh tới khách hàng

Bên cạnh các gian hàng trải nghiệm, Ngày Tài chính số 2026 còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn như workshop và talkshow về xu hướng tài chính số, khu khám phá fintech, không gian anti-scam mô phỏng các tình huống lừa đảo trực tuyến, cùng các chương trình giải trí và tương tác cộng đồng diễn ra xuyên suốt hai ngày sự kiện.

Thông qua việc đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026, PVcomBank tiếp tục khẳng định cam kết đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái tài chính số tại Việt Nam. Không chỉ mang đến các giải pháp ngân hàng hiện đại, Ngân hàng còn hướng tới việc lan tỏa những giá trị tích cực của công nghệ, góp phần xây dựng một cộng đồng số văn minh, kết nối và chủ động hơn trong quản lý tài chính.

Trong thời gian tới, PVcomBank sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái số toàn diện và góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.