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Thị trường
08/06/2026 16:27

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng

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Pharmacity phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tại xã Trà My, Đà Nẵng.

Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và chương trình "Thắp sáng những ước mơ" của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Hệ thống nhà thuốc Pharmacity phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị y tế và đối tác mang đến hoạt động thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho hơn 800 trẻ em, người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo xã Trà My, Đà Nẵng. Tổng giá trị tài trợ đóng góp cho chương trình đạt hơn 800 triệu đồng.

Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Nguyên Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa - Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Thượng tá Đỗ Thái Huy - Phó Trưởng phòng thuộc Cục A05 (Bộ Công an); Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND thành phố, các đại biểu và hàng trăm trẻ em cùng người dân của xã Trà My

Sự kiện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này đã mang đến các hoạt động thăm khám, chăm sóc sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng quà thiết thực cho hơn 800 người dân cùng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Chung tay đưa dịch vụ y tế chất lượng đến vùng khó khăn

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Đội ngũ dược sĩ của Pharmacity phối hợp cùng Bệnh viện 199 cùng các bệnh viện trên địa bàn đã tiến hành khám sức khỏe tổng quát

Chương trình được tổ chức với mục đích động viên, khích lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số và người thuộc gia đình có công với cách mạng có thêm điều kiện phát triển toàn diện. Thông qua đó, chương trình hướng tới việc đảm bảo quyền được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Sự kiện diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và sự chủ trì chuyên môn của Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa từ Bệnh viện 199 cùng các bệnh viện trên địa bàn đã tiến hành khám sức khỏe tổng quát cho người dân. Đồng hành cùng chương trình trong vai trò đơn vị phối hợp, Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity đã trực tiếp tham gia thực hiện các hoạt động tầm soát sức khỏe không xâm lấn, bao gồm đo đường huyết, đo huyết áp, đo loãng xương, chiều cao và cân nặng.

Đồng thời, đội ngũ dược sĩ của Pharmacity cũng phụ trách việc sắp xếp khu vực thuốc và thực hiện cấp phát thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, hoạt động khám chuyên khoa mắt cũng được triển khai mạnh mẽ với sự tài trợ chi phí và phối hợp tổ chức từ Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam).

Chương trình tạo điều kiện quý giá để người dân được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ cùng các chuyên gia y tế. Qua những lời tư vấn gần gũi, người dân không chỉ được phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn được trang bị thêm kiến thức cần thiết để chăm sóc sức khỏe chủ động và đúng cách cho bản thân cùng gia đình.

Lan tỏa yêu thương với tổng giá trị tài trợ hơn 800 triệu đồng

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng - Ảnh 4.

Những phần quà sức khỏe được Pharmacity chuẩn bị và trao tận tay các em nhỏ cùng người dân tham dự chương trình

Ngoài việc mang đến các dịch vụ y tế trực tiếp, chương trình "Thắp sáng những ước mơ" còn đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân thông qua các phần quà sức khỏe miễn phí.

Hơn 15 năm hình thành và phát triển, Hệ thống nhà thuốc Pharmacity đã hợp tác thành công với nhiều tổ chức, đơn vị lớn để cùng chung tay tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hoạt động năm nay ghi nhận sự đồng hành tài trợ mạnh mẽ từ hàng loạt nhãn hàng uy tín, bao gồm: Cetaphil, Dược Hậu Giang Pharma, Kinder, Kolmar, LiveSpo, Medbolide, MHD Pharma, PURE Global và Rohto.

Sự chung sức của các đối tác đã mang đến tổng giá trị tài trợ lên đến 822 triệu đồng cho sự kiện lần này. Đây là nguồn lực quan trọng giúp ban tổ chức chuẩn bị chu đáo các khu vực quà tặng sức khỏe và thuốc men, đảm bảo hỗ trợ thiết thực nhất cho bà con và các em nhỏ vùng khó khăn.

Cam kết phát triển bền vững vì cộng đồng

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng - Ảnh 5.

Không chỉ thăm khám sức khỏe, cấp phát thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em và người dân xã Trà My, chương trình còn tuyên truyền An toàn trên không gian mạng tại trường học trên địa bàn xã cũng như giao lưu cùng NSND Xuân Bắc mang đến tiếng cười rộn rã, những kiến thức bổ ích, niềm vui và món quà tinh thần vô giá cho các em nhỏ trong Tháng hành động vì trẻ em.

Hành trình của "Thắp sáng những ước mơ" tại xã Trà My là một minh chứng sống động cho việc hưởng ứng tinh thần của Nghị quyết số 72/NQ-CP về tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn dân. Chương trình đã thành công trong việc đưa hoạt động khám sức khỏe đến gần hơn với địa phương, qua đó kỳ vọng giảm bớt rào cản về chi phí, điều kiện thăm khám và nâng cao cơ hội tiếp cận y tế tiêu chuẩn cho các đối tượng yếu thế.

Thông qua chương trình này, Pharmacity cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, các cơ quan ban ngành và nhãn hàng đối tác đã thể hiện sâu sắc tinh thần chung tay của toàn xã hội trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này đang góp phần quan trọng vào việc xây dựng một cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Bà Lê Tuyết Mai – Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ "Chúng tôi đánh giá cao chương trình phối hợp giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và Pharmacity trong việc thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe của trẻ em đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng biên giới, hải đảo…

Việc đồng hành trong chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo xã Trà My, Đà Nẵng đánh dấu bước phát triển mới của chương trình phối hợp này.

Pharmacity đồng hành chăm sóc sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và người dân khó khăn ở Đà Nẵng - Ảnh 6.Pharmacity và Boston Pharma hợp tác đưa dược phẩm chuẩn EU-GMP đến người tiêu dùng với giá hợp lý

Sự kết hợp giữa Pharmacity và Boston Pharma được kỳ vọng tạo đột phá trong việc cung cấp các dòng sản phẩm độc quyền chất lượng quốc tế cho người dân Việt Nam.

PV
từ khóa : Pharmacity
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