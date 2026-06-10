Nhận tiền quốc tế nhanh hơn qua ngân hàng số Cake

Có tới hơn 50.000 người đăng ký sử dụng chỉ sau 2 tháng triển khai.

Anh Minh Khoa, một chuyên viên phần mềm 27 tuổi sinh sống tại Đà Nẵng, nhận dự án từ khách hàng tại Mỹ và Nhật, cho biết trước đây mỗi lần nhận thanh toán phải qua hai đến ba nền tảng trung gian, chờ ba đến năm ngày làm việc, chưa kể phí chuyển đổi ẩn trong tỉ giá. "Cái mình mong muốn là tiền về nhanh hơn để giải quyết việc cá nhân, và các cổng thanh toán trung gian cũng cần rõ ràng hơn về các loại phí áp dụng", anh Khoa chia sẻ.

Khách hàng sử dụng dịch vụ Cake GlobalX để nhận thu nhập từ nước ngoài. Ảnh: Gato

Đó không phải câu chuyện của riêng anh Khoa. Hàng trăm ngàn người Việt đang bán hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Etsy, hoặc nhận thu nhập từ nước ngoài... đều đang có những nhu cầu tương tự trong việc nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Nhận tiền từ hơn 100 quốc gia, về tài khoản trong ngày

Từ cuối tháng 3-2026, Ngân hàng số Cake đưa vào khai thác dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX trên diện rộng, cho phép tất cả người dùng nhận tiền từ nước ngoài và ghi có vào tài khoản VND trong ngày.

Điểm khác biệt cốt lõi của Cake GlobalX nằm ở việc đơn giản hóa quy trình hoàn toàn trên ứng dụng Cake thay vì phải thông qua nhiều thủ tục hoặc nền tảng trung gian hay đến quầy giao dịch.

Dịch vụ hỗ trợ nhận tiền đến 10 loại ngoại tệ qua kênh SWIFT và 4 loại ngoại tệ gồm USD, EUR, CAD, GBP qua kênh thanh toán nội địa tại nước ngoài, bao gồm ACH tại Mỹ, SEPA tại châu Âu, Faster Payment tại Anh và EFT tại Canada. Hạn mức giao dịch từ 2 USD đến 50.000 USD mỗi lần nhận, với chi phí thấp, minh bạch và không phí ẩn.

Khách hàng sử dụng dịch vụ Cake GlobalX để nhận thu nhập từ nước ngoài. Ảnh: Gato

Theo thống kê từ Cake, sau hai tháng triển khai, USD chiếm hơn 50% tổng lượng giao dịch qua Cake GlobalX. Các thị trường như Anh, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc cũng nằm trong nhóm có lượng tiền chuyển về Việt Nam lớn nhất qua nền tảng này. Trung bình mỗi tài khoản nhận hơn 65 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Minh Khoa chia sẻ thêm: "Trước đây tôi thường phải chờ vài ngày để tiền về tới tài khoản tại Việt Nam. Với Cake GlobalX, thời gian xử lý nhanh hơn đáng kể và các khoản phí, tỉ giá cũng hiện rõ ngay trên ứng dụng nên dễ theo dõi hơn".

Đại diện Cake cho biết, khoảng 47% người dùng Cake GlobalX thuộc nhóm tuổi 18-25. Đây là nhóm khách hàng có xu hướng làm việc trên các nền tảng số, tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới hoặc nhận thu nhập từ nước ngoài. Bên cạnh nhu cầu nhận thanh toán cho công việc, một phần giao dịch trên Cake GlobalX được sử dụng để chuyển tiền về cho gia đình. Dịch vụ hiện hướng tới các nhóm khách hàng như người lao động ở nước ngoài, nhóm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, người bán hàng quốc tế và cá nhân kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Biến dịch vụ phức tạp thành công cụ gần gũi

Theo các báo cáo thị trường, thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu đạt quy mô 791,5 tỉ USD trong năm 2024 và được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Tại Việt Nam, thanh toán xuyên biên giới cũng được xác định là một trong những trọng tâm của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Và Cake GlobalX đang là giải pháp ngân hàng tiên phong tại Việt Nam đáp ứng trực tiếp nhu cầu này cho cá nhân kinh doanh, thay vì ưu tiên phục vụ doanh nghiệp lớn như các ngân hàng đang thực hiện.

Với sự đồng hành chặt chẽ từ Visa, giải pháp nhận tiền quốc tế cho thấy năng lực mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu an toàn và liền mạch của ngân hàng số Cake.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ xử lý hay khả năng kết nối quốc tế, mà còn ở cách một nghiệp vụ tài chính vốn khá phức tạp được đơn giản hóa để người dùng có thể tự thực hiện ngay trên điện thoại. Với thế hệ trẻ đang chọn làm lao động từ xa, bán hàng trực tuyến hoặc nhóm sáng tạo nội dung trên các mạng xã hội…, đó là sự khác biệt thực sự, giúp họ tự tin hơn trong hành trình tham gia vào môi trường lao động toàn cầu.