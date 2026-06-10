Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Tài chính
10/06/2026 15:43

Nhận tiền quốc tế nhanh hơn qua ngân hàng số Cake

In bài viết

Với giải pháp cho phép người Việt Nam có thể nhận tiền từ nước ngoài về tài khoản VND ngay trong ngày, Cake GlobalX đang là dịch vụ nhận được nhiều sự chú ý

Có tới hơn 50.000 người đăng ký sử dụng chỉ sau 2 tháng triển khai.

Anh Minh Khoa, một chuyên viên phần mềm 27 tuổi sinh sống tại Đà Nẵng, nhận dự án từ khách hàng tại Mỹ và Nhật, cho biết trước đây mỗi lần nhận thanh toán phải qua hai đến ba nền tảng trung gian, chờ ba đến năm ngày làm việc, chưa kể phí chuyển đổi ẩn trong tỉ giá. "Cái mình mong muốn là tiền về nhanh hơn để giải quyết việc cá nhân, và các cổng thanh toán trung gian cũng cần rõ ràng hơn về các loại phí áp dụng", anh Khoa chia sẻ.

Nhận tiền quốc tế nhanh hơn qua ngân hàng số Cake - Ảnh 1.

Khách hàng sử dụng dịch vụ Cake GlobalX để nhận thu nhập từ nước ngoài. Ảnh: Gato

Đó không phải câu chuyện của riêng anh Khoa. Hàng trăm ngàn người Việt đang bán hàng trên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Etsy, hoặc nhận thu nhập từ nước ngoài... đều đang có những nhu cầu tương tự trong việc nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam.

Nhận tiền từ hơn 100 quốc gia, về tài khoản trong ngày

Từ cuối tháng 3-2026, Ngân hàng số Cake đưa vào khai thác dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX trên diện rộng, cho phép tất cả người dùng nhận tiền từ nước ngoài và ghi có vào tài khoản VND trong ngày.

Điểm khác biệt cốt lõi của Cake GlobalX nằm ở việc đơn giản hóa quy trình hoàn toàn trên ứng dụng Cake thay vì phải thông qua nhiều thủ tục hoặc nền tảng trung gian hay đến quầy giao dịch.

Dịch vụ hỗ trợ nhận tiền đến 10 loại ngoại tệ qua kênh SWIFT và 4 loại ngoại tệ gồm USD, EUR, CAD, GBP qua kênh thanh toán nội địa tại nước ngoài, bao gồm ACH tại Mỹ, SEPA tại châu Âu, Faster Payment tại Anh và EFT tại Canada. Hạn mức giao dịch từ 2 USD đến 50.000 USD mỗi lần nhận, với chi phí thấp, minh bạch và không phí ẩn.

Khách hàng sử dụng dịch vụ Cake GlobalX để nhận thu nhập từ nước ngoài. Ảnh: Gato

Theo thống kê từ Cake, sau hai tháng triển khai, USD chiếm hơn 50% tổng lượng giao dịch qua Cake GlobalX. Các thị trường như Anh, châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc cũng nằm trong nhóm có lượng tiền chuyển về Việt Nam lớn nhất qua nền tảng này. Trung bình mỗi tài khoản nhận hơn 65 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Minh Khoa chia sẻ thêm: "Trước đây tôi thường phải chờ vài ngày để tiền về tới tài khoản tại Việt Nam. Với Cake GlobalX, thời gian xử lý nhanh hơn đáng kể và các khoản phí, tỉ giá cũng hiện rõ ngay trên ứng dụng nên dễ theo dõi hơn".

Đại diện Cake cho biết, khoảng 47% người dùng Cake GlobalX thuộc nhóm tuổi 18-25. Đây là nhóm khách hàng có xu hướng làm việc trên các nền tảng số, tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới hoặc nhận thu nhập từ nước ngoài. Bên cạnh nhu cầu nhận thanh toán cho công việc, một phần giao dịch trên Cake GlobalX được sử dụng để chuyển tiền về cho gia đình. Dịch vụ hiện hướng tới các nhóm khách hàng như người lao động ở nước ngoài, nhóm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, người bán hàng quốc tế và cá nhân kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới.

Biến dịch vụ phức tạp thành công cụ gần gũi

Theo các báo cáo thị trường, thương mại điện tử xuyên biên giới toàn cầu đạt quy mô 791,5 tỉ USD trong năm 2024 và được dự báo tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Tại Việt Nam, thanh toán xuyên biên giới cũng được xác định là một trong những trọng tâm của Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2026-2030. Và Cake GlobalX đang là giải pháp ngân hàng tiên phong tại Việt Nam đáp ứng trực tiếp nhu cầu này cho cá nhân kinh doanh, thay vì ưu tiên phục vụ doanh nghiệp lớn như các ngân hàng đang thực hiện.

Với sự đồng hành chặt chẽ từ Visa, giải pháp nhận tiền quốc tế cho thấy năng lực mở rộng kết nối thanh toán toàn cầu an toàn và liền mạch của ngân hàng số Cake.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ xử lý hay khả năng kết nối quốc tế, mà còn ở cách một nghiệp vụ tài chính vốn khá phức tạp được đơn giản hóa để người dùng có thể tự thực hiện ngay trên điện thoại. Với thế hệ trẻ đang chọn làm lao động từ xa, bán hàng trực tuyến hoặc nhóm sáng tạo nội dung trên các mạng xã hội…, đó là sự khác biệt thực sự, giúp họ tự tin hơn trong hành trình tham gia vào môi trường lao động toàn cầu.

Từ nay đến 30-9, Cake triển khai chương trình hoàn phí quản lý dịch vụ và phí nhận tiền quốc tế cho 2.000 khách hàng đầu tiên đăng ký Cake GlobalX. Cụ thể, khách hàng được hoàn 11.000 đồng phí quản lý dịch vụ; hoàn 25.000 đồng phí nhận tiền quốc tế bằng USD, EUR, CAD hoặc GBP cho 5 giao dịch đầu tiên; đồng thời được hoàn 125.000 đồng phí nhận tiền đối với các loại ngoại tệ khác cho 2 giao dịch đầu tiên.

Ngoài việc nhận tiền trực tiếp trên ứng dụng Cake, khách hàng có thể đăng ký dịch vụ Cake GlobalX và rút tiền mặt trực tiếp tại hơn 3.000 cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh trên toàn quốc.

Minh Quân
từ khóa :
HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

Doanh nghiệp 18:10

Trong suốt 35 năm qua, HEINEKEN Việt Nam không ngừng theo đuổi cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp” hơn thông qua những sáng kiến và hành động thiết thực

PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thị trường 13:16

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Thị trường 13:16

Cloud9 Tower là tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp của The Privé do BLUEMARQ Development phát triển tại Nam Rạch Chiếc.

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Không gian sống 21:13

Giữa lòng siêu đô thị 1.080 ha tại cửa ngõ Tây Bắc TP HCM đang hiện diện một tiện ích nội khu độc đáo mà ngay cả những đô thị hàng đầu thế giới cũng khó có được

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam chia sẻ các giải pháp trong chuỗi Feed - Farm - Food nhằm giảm chất thải bao bì, sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam được ghi nhận nhờ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi Feed - Farm - Food, hướng đến phát triển bền vững

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

Tài chính 17:41

Các động lực tăng trưởng dài hạn vẫn đang được duy trì ngay cả khi môi trường bên ngoài có nhiều biến động.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này