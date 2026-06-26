Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Tài chính
26/06/2026 09:27

Nam A Bank kết nối, thúc đẩy, phát triển kinh tế trục Đông - Tây

In bài viết

Bắc nhịp cầu giao thương, thắt chặt liên kết công nghệ, dòng vốn và thị trường giữa nền kinh tế Đông - Tây đang trở thành động lực cho sự phát triển bền vững.

Bên lề Hội nghị thường niên Các nhà tiên phong lần thứ 17 (AMNC 2026) của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Ủy ban Nhân dân TP.HCM chủ trì và Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh (HCMC C4IR) tổ chức chuỗi sự kiện "Những ngày Hợp tác – Collaboration Days". Chương trình diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25-6-2026 tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, kết nối đầu tư, công nghệ, sản xuất thông minh và dòng chảy tài chính toàn cầu.

Chuỗi chương trình diễn ra tại Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Chuỗi sự kiện mang ý nghĩa thiết thực trong việc thúc đẩy các cơ hội hợp tác chiến lược, thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực mũi nhọn tương lai như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, chuyển đổi số và hạ tầng xanh. Đồng thời, tăng cường kết nối chuỗi giá trị toàn cầu trong kỷ nguyên công nghiệp mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM phát biểu tại chương trình

Nhận thấy tầm quan trọng của việc hội nhập và xây dựng các giá trị bền vững, Nam A Bank đồng hành cùng sự kiện, khẳng định vai trò tiên phong trong việc kết nối trục kinh tế Đông - Tây. Thông qua mạng lưới liên kết chặt chẽ, Nam A Bank nỗ lực bắc nhịp cầu giao thương, tài chính qua các trung tâm tài chính quốc tế lớn như Singapore, Hồng Kông, Thượng Hải, TP HCM.... Hoạt động đã góp phần mở rộng không gian phát triển cho các doanh nghiệp, khơi thông dòng chảy tài chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, mở rộng chuỗi giá trị toàn cầu dọc theo trục kinh tế chiến lược này.

Ông Hà Huy Cường – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank trình bày tham luận "Định chế tài chính và động lực chuyển đổi kinh tế" tại "Tọa đàm Hệ sinh thái tài chính - động lực phát triển các ngành kinh tế trọng điểm cho TP.HCM" – một trong những hoạt động chính của chuỗi sự kiện "Những ngày Hợp tác – Collaboration Days".

Với vai trò là nhà đầu tư chiến lược Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP HCM, Nam A Bank cam kết đồng hành cùng thành phố để kết nối sâu rộng với các doanh nghiệp, các trung tâm đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Hoạt động này không chỉ dừng lại ở góc độ cung ứng giải pháp tài chính ngân hàng toàn diện, mà còn là sự chủ động tham gia xây dựng bệ phóng vững chắc cho các doanh nghiệp công nghệ, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng xanh tại Việt Nam tiến ra thế giới.

Ban Lãnh đạo Nam A Bank đã có buổi trao đổi làm việc với đại diện Tập đoàn Ant Group (sáng ngày 24/6)

Trong khuôn khổ các hoạt động xúc tiến song phương bên lề hội nghị, Nam A Bank tích cực kết nối với các tập đoàn quốc tế lớn. Điển hình là buổi trao đổi song phương chiến lược với Tập đoàn Ant Group - một trong những tập đoàn công nghệ tài chính hàng đầu thế giới hiện đang cung cấp dịch vụ tại 69 quốc gia với hơn 1,7 tỷ người dùng và 90 triệu doanh nghiệp. Buổi gặp gỡ này mở ra những cơ hội hợp tác toàn diện về công nghệ tài chính (Fintech), thanh toán xuyên biên giới và tối ưu hóa trải nghiệm số cho khách hàng.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động mang ý nghĩa thiết thực này, Nam A Bank đóng góp nhiều thông tin tích cực thông qua chuỗi tham luận chuyên sâu tại các phiên thảo luận, tọa đàm quan trọng của sự kiện.

Ông Hoàng Hải Vương – Phó Tổng giám đốc Nam A Bank tham gia phiên thảo luận "Đổi mới sáng tạo và đầu tư chất lượng cao động lực cho tăng trưởng bền vững"

Cụ thể, sáng ngày 24-6, đại diện Nam A Bank tham gia thảo luận tại "Tọa đàm Hệ sinh thái tài chính - động lực phát triển các ngành kinh tế trọng điểm cho TP HCM", đóng góp những ý kiến thiết thực, trọng tâm về việc huy động nguồn lực đầu tư phát triển. Chiều cùng ngày, tại phiên khai mạc "Diễn đàn Hợp tác đầu tư TP HCM, Việt Nam năm 2026" với chủ đề "Đổi mới sáng tạo: Cùng Phát triển – Cùng Thịnh vượng", với tư cách là diễn giả, đại diện Nam A Bank trình bày bài tham luận then chốt trước đông đảo nhà đầu tư và đối tác quốc tế. Sáng ngày 25/6, Nam A Bank tiếp tục đồng hành tại "Tọa đàm Kết nối Hệ sinh thái Nông nghiệp Công nghệ cao và Chuỗi giá trị xuyên biên giới", khẳng định cam kết thúc đẩy dòng vốn tín dụng xanh vào nông nghiệp bền vững.

Các đại biểu tham dự chuỗi sự kiện "Những ngày Hợp tác – Collaboration Days" trải nghiệm văn hóa Việt Nam qua không gian Trà của thương hiệu Đôi Dép thực hiện

Sự đồng hành chủ động của Nam A Bank tại chuỗi sự kiện "Những ngày Hợp tác – Collaboration Days" một lần nữa khẳng định vị thế, tầm vóc và chiến lược của ngân hàng trong việc đồng hành cùng quốc gia kiến tạo một nền kinh tế đổi mới, bền vững và hội nhập toàn cầu.

T. N
từ khóa : Phát triển kinh tế, Phát triển bền vững, chuyển đổi số, Diễn đàn Kinh tế thế giới, Nam A Bank
HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

Doanh nghiệp 18:10

Trong suốt 35 năm qua, HEINEKEN Việt Nam không ngừng theo đuổi cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp” hơn thông qua những sáng kiến và hành động thiết thực

PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thị trường 13:16

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Thị trường 13:16

Cloud9 Tower là tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp của The Privé do BLUEMARQ Development phát triển tại Nam Rạch Chiếc.

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Không gian sống 21:13

Giữa lòng siêu đô thị 1.080 ha tại cửa ngõ Tây Bắc TP HCM đang hiện diện một tiện ích nội khu độc đáo mà ngay cả những đô thị hàng đầu thế giới cũng khó có được

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam chia sẻ các giải pháp trong chuỗi Feed - Farm - Food nhằm giảm chất thải bao bì, sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam được ghi nhận nhờ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi Feed - Farm - Food, hướng đến phát triển bền vững

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

Tài chính 17:41

Các động lực tăng trưởng dài hạn vẫn đang được duy trì ngay cả khi môi trường bên ngoài có nhiều biến động.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này