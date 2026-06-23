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Doanh nghiệp
23/06/2026 11:34

Một thập niên tăng trưởng của Vietlott

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Từ một doanh nghiệp còn khá xa lạ vào năm 2016, Vietlott đã xây dựng hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, mạng lưới phân phối phủ rộng và tệp khách hàng ngày càng lớn

Sau gần một thập niên kể từ khi tấm vé số điện toán đầu tiên được phát hành vào năm 2016, Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trở thành một trong những doanh nghiệp nổi bật của ngành xổ số Việt Nam.

Theo thông tin Vietlott công bố nhân dịp kỷ niệm 10 năm hoạt động, doanh nghiệp đã ghi nhận tổng doanh thu gần 58.000 tỉ đồng (tính đến hết tháng 5-2026), đồng thời hình thành một hệ sinh thái kinh doanh phủ rộng trên toàn quốc.

Khi chính thức ra mắt thị trường vào ngày 18-7-2016, Vietlott mang đến mô hình xổ số tự chọn số điện toán hoàn toàn mới so với hình thức xổ số truyền thống vốn đã quen thuộc với người dân. Những sản phẩm đầu tiên như xổ số tự chọn Mega 6/45 nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cơ chế giải thưởng cộng dồn (Jackpot), cho phép giá trị giải thưởng tăng lên qua nhiều kỳ quay số nếu chưa có người trúng.

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Giải Jackpot đầu tiên đã gây tiếng vang lớn trên thị trường xổ số tại Việt Nam

Sự xuất hiện của những giải Jackpot trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỉ đồng đã tạo nên hiệu ứng lớn trên thị trường. Đây cũng là yếu tố giúp Vietlott mở rộng tệp khách hàng trong những năm đầu hoạt động.

Sau gần 10 năm, Vietlott đã phát triển danh mục lên 7 sản phẩm xổ số tự chọn, bao gồm Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D, Max 3D Pro, Keno, Bingo18 và mới nhất là Lotto 5/35 được ra mắt trong năm 2025.

Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, hệ thống phân phối cũng liên tục được mở rộng. Tính đến tháng 5-2026, Vietlott có hơn 6.100 điểm bán hàng trên toàn quốc, bên cạnh hơn 4 triệu tài khoản dự thưởng trên kênh phân phối qua điện thoại đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu doanh thu.

Kết quả kinh doanh cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý của doanh nghiệp. Nếu năm 2023 doanh thu đạt khoảng 6.327 tỉ đồng thì đến năm 2025 đã tăng lên hơn 9.686 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ khi Vietlott đi vào hoạt động. Doanh thu năm 2025 tăng 22% so với năm trước và vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Song hành với tăng trưởng doanh thu là quy mô trả thưởng ngày càng lớn. Theo số liệu Vietlott công bố, sau gần 10 năm hoạt động, doanh nghiệp đã trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng cho người chơi trên cả nước. Trong đó, riêng các giải Jackpot của Mega 6/45 và Power 6/55 chiếm khoảng 18.340 tỉ đồng. Năm 2025, Vietlott ghi nhận hơn 32 triệu lượt vé trúng thưởng, đồng thời chi trả hơn 5.342 tỉ đồng cho người chơi, tăng 25% so với năm trước.

Bên cạnh việc trả thưởng, doanh nghiệp cũng đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Tính đến tháng 5-2026, Vietlott đã nộp ngân sách gần 16.000 tỉ đồng. Hơn nữa, Vietlott, người trúng thưởng và quỹ xã hội Tâm Tài Việt cũng tích cực tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội với tổng giá trị lên đến hơn 110 tỉ đồng. Trong đó, tài trợ 390 căn nhà tình nghĩa/đại đoàn kết với tổng giá trị hơn 21,4 tỉ đồng; tài trợ lĩnh vực giáo dục hơn 30 tỉ đồng để xây dựng trường học và các trang thiết bị giáo dục; ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả sau bão lũ với số tiền hơn 5 tỉ đồng. Vietlott phối hợp cùng quỹ Tâm Tài Việt thực hiện các hoạt động như tặng 4.638 thẻ bảo hiểm sức khỏe cho người bán vé số với số tiền hơn 4,8 tỉ đồng, và các hoạt động an sinh xã hội khác.Những con số này cho thấy mô hình xổ số điện toán không chỉ tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp mà còn đóng góp nguồn lực cho các chương trình đầu tư công, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tại nhiều địa phương.

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Vietlott trao tặng 20 căn nhà đại đoàn kết tại thành phố Cần Thơ

Từ một doanh nghiệp còn khá xa lạ với thị trường vào năm 2016, Vietlott đã xây dựng được hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, mạng lưới phân phối phủ rộng và tệp khách hàng ngày càng lớn. Tổng doanh thu hơn 58.000 tỉ đồng sau gần 10 năm hoạt động là dấu mốc cho thấy sức sống của mô hình xổ số điện toán tại Việt Nam.

Châu Thy
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