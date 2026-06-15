MINHO cùng LG Electronics Việt Nam đưa nhịp sống Seoul về giữa lòng thành phố

Trong chiến dịch "Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn", sau tổ ấm ngọt ngào và ấm áp của nữ diễn viên Shin Ye Eun, LG tiếp tục đưa người dùng trải nghiệm không gian sống thực tế của MINHO theo đúng văn hóa truyền thống mừng tân gia của người Hàn, nơi gia đình và bạn bè thân thiết cùng quây quần và khám phá ngôi nhà mới.

Không gian sống của MINHO tại Another Saigon được thiết kế dành riêng cho lối sống với nhịp vận động liên tục, song hành cùng các giải pháp công nghệ thông minh giúp phục hồi năng lượng nhanh chóng.

Bức tranh 'Chọn K-Tech, Sống Chuẩn Hàn' chính thức hoàn thiện với không gian sống chuẩn MINHO tại Another Saigon by LG. (Ảnh: LG Electronics)

Tại sự kiện, ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: "Another Saigon by LG không đơn thuần là một nơi trưng bày sản phẩm, mà là một điểm chạm nơi công nghệ hòa quyện tự nhiên vào nhịp sống hiện đại. Thông qua trải nghiệm hai không gian sống này, tôi tin chắc rằng quý vị sẽ cảm nhận rõ nét cách công nghệ LG, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo thấu cảm, có thể thấu hiểu, tùy biến và chăm sóc trọn vẹn cho từng cá tính riêng biệt. Đó cũng là tầm nhìn của chúng tôi trong suốt 30 năm tại Việt Nam: Mỗi thiết bị LG hiện diện trong ngôi nhà đều góp phần tạo nên một cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày."