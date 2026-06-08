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Tiêu dùng
08/06/2026 15:35

LOTTE MART tăng thời gian mở cửa phục vụ khách hàng dịp hè

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Phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí của người dân trong dịp hè, toàn bộ 15 siêu thị LOTTE MART kéo dài thời gian hoạt động từ ngày 13-6 đến 16-8-2026

Trong suốt thời gian này, các siêu thị LOTTE MART sẽ kéo dài thời gian mở cửa phục vụ khách hàng đến 22h30 hàng ngày. Cụ thể:

Siêu thị

Giờ hoạt động mới

LOTTE MART Nam Sài Gòn

07h30 – 22h30

LOTTE MART Phú Thọ (Phường Phú Thọ)

08h00 – 22h30

LOTTE MART Đồng Nai

08h00 – 22h30

LOTTE MART Đà Nẵng

07h30 – 22h30

LOTTE MART Bình Dương

07h30 – 22h30

LOTTE MART Phan Thiết

08h00 – 22h30

LOTTE MART Ba Đình

07h30 – 22h30

LOTTE MART Vũng Tàu

08h00 – 22h30

LOTTE MART Tân Bình

07h30 – 22h30

LOTTE MART Cần Thơ

08h00 – 22h30

LOTTE MART Gò Vấp

07h30 – 22h30

LOTTE MART Nha Trang

07h30 – 22h30

LOTTE MART Nha Trang Gold Coast

08h30 – 22h30

LOTTE MART Vinh

08h00 – 22h30

LOTTE MART West Lake

08h30 – 22h30

Bên cạnh đó, LOTTE MART triển khai nhiều ưu đãi mùa hè dành cho thành viên, như nhân 5 điểm tích lũy khi mua sắm trong ngày thành viên L-Day vào ngày 9 (áp dụng tất cả thành viên) & 19 hàng tháng (áp dụng thành viên Platinum).

LOTTE MART vừa ra mắt hạng thành viên Diamond (Kim Cương) - cấp bậc cao nhất trong hệ thống khách hàng thành viên. Thành viên Diamond được tích điểm 1,5% trên tổng hóa đơn khi đạt mức chi tiêu theo quy định và nhiều ưu đãi độc quyền khác.

"Tăng thời gian phục vụ cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, chúng tôi mong muốn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mùa hè vui vẻ", đại diện LOTTE MART Việt Nam cho biết.

từ khóa : vui chơi giải trí, siêu thị, Lotte Mart
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