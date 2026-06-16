Thứ --, -/-/----
Đăng ký Tuổi Trẻ Sao
Tiêu dùng
16/06/2026 08:00

LG Electronics ra mắt Puricare 360 HIT thế hệ mới

In bài viết

LG Electronics ra mắt máy lọc không khí LG 360 HIT thế hệ mới với khả năng lọc 360˚ và diện tích hoạt động lên đến 60m².

LG Electronics (LG) chính thức giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới. Đây là bản nâng cấp toàn diện về hiệu suất và công nghệ, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho các gia đình hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn.

Dòng máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới của LG

Sản phẩm tích hợp màng lọc HEPA H13, màng lọc than hoạt tính khử mùi và công nghệ Ionizer, giúp loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn PM0.01 và tiêu diệt 99,9% vi khuẩn, vi-rút, mang đến khả năng thanh lọc không khí toàn diện cho gia đình hiện đại.

LG 360 HIT thế hệ mới sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tối giản cùng công nghệ AI+ Energy Saving tự động tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm đến 34,1% điện năng và hỗ trợ điều khiển thông minh qua ứng dụng LG ThinQ.

Sản phẩm đã có mặt tại thị trường Việt Nam, được phân phối bởi Giga.

Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: "LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới được phát triển để xử lý toàn diện những vấn đề từ bụi mịn, khí độc, vi khuẩn, đồng thời tự học và điều chỉnh theo thói quen sử dụng thực tế của từng gia đình. Đây là hướng đi mà LG theo đuổi: công nghệ không chỉ vận hành hiệu quả mà còn thích nghi với cuộc sống của người dùng".

từ khóa : chăm sóc sức khỏe, Ô nhiễm không khí, LG Electronics
HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

HEINEKEN Việt Nam đạt nhiều cột mốc trong hành trình phát triển bền vững

Doanh nghiệp 18:10

Trong suốt 35 năm qua, HEINEKEN Việt Nam không ngừng theo đuổi cam kết “Vì một Việt Nam tốt đẹp” hơn thông qua những sáng kiến và hành động thiết thực

PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

PVcomBank và ĐH Bách khoa TP HCM hợp tác cùng kiến tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Thị trường 13:16

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện.

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Cloud9 Tower tại The Privé: Triết lý sống được thể hiện qua thiết kế

Thị trường 13:16

Cloud9 Tower là tòa tháp thứ 9 trong tổng thể 12 tòa tháp của The Privé do BLUEMARQ Development phát triển tại Nam Rạch Chiếc.

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Đặc quyền “bước sang đường là tới sân golf” giúp Vinhomes Sài Gòn Park chinh phục giới thành đạt

Không gian sống 21:13

Giữa lòng siêu đô thị 1.080 ha tại cửa ngõ Tây Bắc TP HCM đang hiện diện một tiện ích nội khu độc đáo mà ngay cả những đô thị hàng đầu thế giới cũng khó có được

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

C.P. Việt Nam thúc đẩy các giải pháp bao bì tuần hoàn trong chuỗi Feed - Farm - Food

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam chia sẻ các giải pháp trong chuỗi Feed - Farm - Food nhằm giảm chất thải bao bì, sử dụng hiệu quả tài nguyên, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

C.P. Việt Nam vào Top 5 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp công nghệ cao

Thị trường 17:42

C.P. Việt Nam được ghi nhận nhờ thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xuyên suốt chuỗi Feed - Farm - Food, hướng đến phát triển bền vững

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

CEO Techcombank: Biến động năng lượng toàn cầu không làm chệch hướng tăng trưởng của Việt Nam

Tài chính 17:41

Các động lực tăng trưởng dài hạn vẫn đang được duy trì ngay cả khi môi trường bên ngoài có nhiều biến động.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn

Tổng biên tập: TRẦN XUÂN TOÀN

Báo điện tử Tuổi Trẻ (tuoitre.vn)
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Giấy phép hoạt động báo điện tử tiếng Việt, tiếng Anh Số 561/GP-BTTTT, cấp ngày 25-11-2022.

Thông tin tòa soạn
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Địa chỉ: 60A Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0918.033.133 - Email: tto@tuoitre.com.vn

Quảng cáo: 028.39974848

Dịch vụ truyền thông Điều khoản bảo mật Liên hệ góp ý RSS

© Copyright 2026 Bao dien tu Tuoi Tre, All rights reserved ® Báo điện tử Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này