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Thị trường
05/06/2026 10:47

Lắng nghe khách hàng, Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm đầy linh hoạt

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Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị Chubb - Tự Do An Phát.

Với độ tuổi tham gia lên đến 70 tuổi, Chubb - Tự Do An Phát hướng tới đáp ứng nhu cầu hoạch định tài chính linh hoạt cho nhiều nhóm khách hàng.

Theo doanh nghiệp, sản phẩm được thiết kế dựa trên xu hướng khách hàng mong muốn có nhiều quyền chủ động hơn trong việc hoạch định tài chính cá nhân. Thay vì một giải pháp cố định, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu của mình, từ ưu tiên bảo vệ, tập trung đầu tư đến cân bằng cả hai yếu tố.

Một trong những điểm nổi bật của Chubb - Tự Do An Phát là cơ chế gia tăng giá trị bảo vệ theo thời gian. Mệnh giá bảo hiểm được tự động điều chỉnh tăng vào các năm hợp đồng thứ 10 và thứ 20, góp phần duy trì hiệu quả bảo vệ trước tác động của lạm phát và những biến động trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, khách hàng còn có cơ hội gia tăng thêm quyền lợi bảo hiểm tại những cột mốc quan trọng mà không cần tái thẩm định sức khỏe theo quy định của sản phẩm. Điều này giúp người tham gia dễ dàng mở rộng phạm vi bảo vệ khi nhu cầu tài chính của bản thân và gia đình thay đổi.

Chubb Life Việt Nam cũng phát triển hệ sinh thái sản phẩm bổ trợ đa dạng, cho phép khách hàng xây dựng giải pháp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro về sức khỏe, tai nạn, nằm viện, bệnh hiểm nghèo và sinh mệnh.

Ngoài yếu tố bảo vệ, sản phẩm còn hướng đến mục tiêu tích lũy dài hạn khi khách hàng có thể nhận thêm các khoản giá trị gia tăng nếu duy trì hợp đồng đến những cột mốc nhất định. Theo Chubb Life Việt Nam, đây là một trong những giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu vừa bảo vệ tài chính, vừa gia tăng tài sản của khách hàng trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Lắng nghe khách hàng, Chubb Life Việt Nam ra mắt sản phẩm đầy linh hoạt - Ảnh 1.

Khách hàng có thể tìm hiểu thêm tại https://www.chubb.com/vn-vn/personal/envision-variable-universal-life.html hoặc qua Hotline: (028) 3827 8123.

PV
từ khóa : Chubb Life Việt Nam
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