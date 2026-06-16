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Thị trường
16/06/2026 10:40

Không Gian Gốm Bát Tràng tại Lễ hội Trái cây 2026: Hội tụ giao thương và nghệ thuật truyền thống

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Từ ngày 12-6 đến 19-6-2026, phường Phú Định (TP HCM) chính thức khai mạc Tuần lễ Trái cây với chủ đề đầy hoài niệm "Trên bến dưới thuyền"

Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại nông sản quy mô lớn trong mùa hè 2026, mà còn là ngày hội văn hóa sống động, tái hiện trọn vẹn nét đẹp văn hóa giao thương sông nước đặc trưng của vùng đất Nam Bộ xưa.

Sự kiện năm nay quy tụ hàng trăm gian hàng đến từ khắp các tỉnh thành miền Tây, miền Đông Nam Bộ và các đơn vị gìn giữ di sản nghệ thuật truyền thống. Trong đó, Không Gian Gốm Bát Tràng là một điểm nhấn, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của người dân và du khách.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Lễ hội Trái cây 2026

Rộn ràng thanh âm và sắc màu ngày hội

Điểm đặc sắc tại Tuần lễ Trái cây 2026 chính là bối cảnh không gian mở được dàn dựng công phu dọc bến sông Phường Phú Định. Ngày hội mang đến một trải nghiệm thị giác mạnh mẽ với hình ảnh hàng chục chiếc ghe chở đầy trái cây đặc sản: sắc xanh của bưởi da xanh, sắc vàng của xoài cát hòa cùng màu đỏ rực của chôm chôm tạo nên bức tranh đầy sinh khí.

Không chỉ thỏa mãn phần nhìn, sự kiện còn giữ chân du khách bằng những thanh âm mộc mạc: tiếng rao mời rộn ràng của các tiểu thương, tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền xen lẫn tiếng đờn ca tài tử ngân nga lúc hoàng hôn. Du khách đến đây không chỉ để mua sắm, mà còn để tìm kiếm một tấm vé ngược dòng thời gian, hòa mình vào không khí giao thương sông nước bình dị nhưng tràn đầy sức sống.

Không khí nhộn nhịp của lễ hội Tuần lễ Trái cây

Sự giao thoa di sản độc đáo của Không Gian Gốm Bát Tràng

Giữa lòng lễ hội sôi động, gian hàng của Không Gian Gốm Bát Tràng như một nốt lặng nghệ thuật đầy bất ngờ. Việc một thương hiệu gốm sứ truyền thống từ miền Bắc đồng hành cùng sự kiện sông nước Nam Bộ đã kiến tạo nên một điểm giao thoa văn hóa vùng miền vô cùng ý nghĩa. Gian hàng được bài trí hài hoà, tinh tế và giới thiệu một hệ sinh thái gốm sứ vô cùng phong phú, đáp ứng chu đáo cho mọi nhu cầu thưởng lãm của người dân.

Gốm sứ tâm linh và thờ cúng cao cấp: Các pho tượng nghệ thuật, đồ thờ cúng được chế tác thủ công nghiêm ngặt bởi những nghệ nhân làng nghề luôn toát lên vẻ trang nghiêm, chuẩn mực. Từng đường nét chạm khắc nổi hay các sắc men cổ kính phẳng mướt giúp mang lại cảm giác tĩnh lặng, nguồn năng lượng an lành cho gia đạo dịp giữa năm.

Gốm sứ decor và gia dụng nghệ thuật: Các bộ sưu tập bình hoa men hỏa biến sắc sảo, ấm chén trà thanh khiết hay bát đĩa vẽ tay có sự đa dạng tuyệt đối về kiểu dáng và kích thước. Độ bền vật lý vượt trội nhờ cốt gốm nung ở nhiệt độ tiêu chuẩn cao đã chứng minh cho sự chuẩn bị công phu, chỉn chu của thương hiệu khi đến với người tiêu dùng.

Khách tham quan Không Gian Gốm Bát Tràng và chiêm ngưỡng các tác phẩm gốm sứ truyền thống đặc sắc

Điểm hẹn thưởng ngoạn không thể bỏ lỡ dịp giữa năm

Kéo dài xuyên suốt một tuần lễ, sự kiện "Trên bến dưới thuyền" tại phường Phú Định dự kiến sẽ đón tiếp hàng chục ngàn lượt khách đến tham quan và trải nghiệm. Tại gian hàng Không Gian Gốm Bát Tràng, đội ngũ nhân sự am hiểu văn hoá luôn sẵn sàng để đón tiếp, chia sẻ câu chuyện di sản và tư vấn chu đáo từng màu men, dáng bình phù hợp với gu thẩm mỹ của từng gia đình.

Tuần lễ Trái cây 2026 không chỉ là nơi giới thiệu, quảng bá các sản vật đặc trưng, mà đã thực sự trở thành một không gian nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống của cộng đồng. Sự kết hợp giữa nét trù phú của nông sản Nam Bộ và nét tinh hoa trầm mặc của đất và lửa Bát Tràng tại phường Phú Định chắc chắn sẽ để lại những ấn tượng sâu sắc, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa cuối tuần lý tưởng trong mùa hè năm nay.

Một số tác phẩm gốm sứ đặc sắc tại Không Gian Gốm Bát Tràng

P.V
từ khóa : không gian gốm bát tràng
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