Gần 300 tư vấn viên sức khỏe Nutrilite được đào tạo bởi Viện Dinh dưỡng Quốc gia

Amway Việt Nam - Thương hiệu toàn cầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp vừa tổ chức Lễ tốt nghiệp Chương trình Đào tạo Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite, ghi nhận 296 học viên đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo chuyên sâu về dinh dưỡng dự phòng, nâng cao sức khỏe và kỹ năng tư vấn, chính thức được công nhận là Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite.

Chương trình được Amway Việt Nam phối hợp cùng Viện Dinh dưỡng Quốc gia triển khai nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ Nhà phân phối, góp phần lan tỏa kiến thức dinh dưỡng khoa học và thúc đẩy lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng. Lễ tốt nghiệp có sự tham dự của PGS.TS. Trần Thanh Dương – Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, TS. Lâm Quốc Hùng – Giám đốc Trung tâm Đào tạo Dinh dưỡng và Thực phẩm, Viện dinh dưỡng Quốc gia, cùng đại diện Ban Giám đốc Amway Việt Nam, đội ngũ giảng viên và các học viên hoàn thành chương trình.

PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia phát biểu trong buổi lễ

Được triển khai từ tháng 10-2025 đến tháng 4-2026, Chương trình Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite hướng đến việc trang bị kiến thức và kỹ năng tư vấn dinh dưỡng bài bản cho học viên, đồng thời xây dựng đội ngũ Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite có năng lực chuyên môn và có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Các học viên tiêu biểu tốt nghiệp trong năm 2026

Chương trình đào tạo gồm 64 tiết học với hệ thống kiến thức dinh dưỡng khoa học và kỹ năng tư vấn được thiết kế bài bản bởi các chuyên gia của Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Nội dung đào tạo tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi như dinh dưỡng dự phòng, đánh giá tình trạng dinh dưỡng, xây dựng khẩu phần ăn, an toàn thực phẩm và kỹ năng truyền thông, tư vấn sức khỏe. Mục tiêu khóa học nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức và kỹ năng tư vấn dinh dưỡng, đồng thời có thể áp dụng vào chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng dinh dưỡng người Việt theo Chiến lược Quốc gia về Dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

296 học viên đã hoàn thành xuất sắc chương trình đào tạo chuyên sâu

Kết thúc chương trình, 296 học viên đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu đào tạo và được công nhận là Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite. Kết quả này là thành quả của sự hợp tác lâu dài giữa Amway Việt Nam và Viện Dinh dưỡng Quốc gia nhằm nâng cao năng lực tư vấn dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, đồng thời thúc đẩy việc phổ biến kiến thức dinh dưỡng chính thống đến cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, chia sẻ: "Trong bối cảnh các vấn đề về dinh dưỡng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng được quan tâm, việc phổ biến kiến thức dinh dưỡng dựa trên cơ sở khoa học có ý nghĩa rất quan trọng. Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp của Amway Việt Nam trong công tác triển khai chương trình, đồng thời kỳ vọng những học viên hoàn thành chương trình sẽ trở thành cầu nối trong việc phổ biến các kiến thức dinh dưỡng chính thống, góp phần thúc đẩy thực hành dinh dưỡng hợp lý và lối sống lành mạnh trong cộng đồng."

Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên, Giám đốc Kinh doanh và Huấn luyện toàn quốc Amway Việt Nam phát biểu trong buổi lễ

Bà Nguyễn Thị Lệ Uyên, Giám đốc Kinh doanh và Huấn luyện toàn quốc Amway Việt Nam, cho biết: "Chương trình Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite là minh chứng cho nỗ lực của Amway Việt Nam trong việc đầu tư phát triển năng lực chuyên môn cho Nhà phân phối thông qua hợp tác với các tổ chức khoa học uy tín. Chúng tôi kỳ vọng đội ngũ Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite sẽ góp phần lan tỏa những kiến thức dinh dưỡng đúng đắn và các thói quen sống lành mạnh đến cộng đồng."

Thông qua Chương trình Tư vấn viên Sức khỏe Nutrilite, Amway Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình nâng cao sức khỏe chủ động, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các tổ chức chuyên môn uy tín nhằm mang đến những giá trị thiết thực và bền vững cho người dân Việt Nam.