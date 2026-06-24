EVN thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH' theo dõi tiền điện từng ngày, tuần, tháng

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết Tập đoàn và các Tổng Công ty Điện lực đã đưa vào thử nghiệm ứng dụng "EVN CSKH" sử dụng trên điện thoại thông minh (trên các nền tảng những hệ điều hành IOS và Android) đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN.

Các tiện ích, tính năng thông minh, vượt trội cung cấp tất cả trong 1 cho khách hàng trên app EVN CSKH

Ứng dụng EVN CSKH mới của EVN

Ứng dụng "EVN CSKH" được đưa vào vận hành với tinh thần "đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm". Trong giai đoạn thử nghiệm này, các khách hàng vẫn có thể tiếp tục sử dụng ứng dụng chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực song song với ứng dụng "EVN CSKH" mới.

Sinh sống ở khu phố Hưng Thạnh, phường Dầu Giây (TP Đồng Nai), chị Nguyễn Thị Thắm (37 tuổi) chia sẻ, lâu nay, việc sử dụng, tiêu thụ, thanh toán tiền điện của gia đình chỉ biết vào đầu tháng mới. Nhiều khi muốn xem số điện tăng, giảm theo ngày, tuần mà không biết ở đâu.

"Từ khi cài ứng dụng EVN CSKH, tôi cảm thấy mọi thông tin mình cần đều có trong đây cả. Ứng dụng rất trực quan, sinh động, dễ hiểu. Từ theo dõi việc sử dụng điện, đặt ngưỡng cảnh báo tiêu thụ điện đến tra cứu lịch sử đóng tiền hoặc báo cáo sự cố mất điện đều rất dễ dàng thuận tiện. Chúng tôi có thể trực tiếp theo dõi, giám sát việc sử dụng điện cũng như làm các thủ tục hợp đồng tiền điện, bảng giá điện" - chị Thắm nói.

Tương tự, anh Nguyễn Toàn (37 tuổi, phường Trấn Biên) chia sẻ, ngoài các tiện ích trên, giờ anh có thể dễ dàng quản lý và thanh toán hóa đơn cho nhiều người thân.

"Ứng dụng giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề như dễ dàng báo cáo sự cố điện và theo dõi quá trình tiếp nhận, xử lý và hoàn thành sửa chữa, khắc phục; tra cứu lịch cắt điện. Bên cạnh đó, giờ tôi có thể tự đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng tiêu thụ theo số kWh hoặc theo tỉ lệ tăng trưởng (%). "Khi lượng điện tiêu thụ vượt ngưỡng, hệ thống sẽ cảnh báo, giúp tôi chủ động điều chỉnh thiết bị, tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng vọt" - anh Toàn nói.

Chỉ với 1 ứng dụng duy nhất, EVN CSKH giải quyết mọi yêu cầu của khách hàng

Theo EVN, ứng dụng "EVN CSKH" sẽ mang lại trải nghiệm mới cho khách hàng sử dụng dịch vụ điện của EVN, thông qua các tính năng vượt trội, thông minh giúp khách hàng giải quyết vấn đề "khó khăn" trước đây.

Khách hàng có thể liên kết, quản lý đồng thời nhiều hợp đồng điện với tất cả các Công ty Điện lực của EVN trên toàn quốc; tra cứu điện năng tiêu thụ theo ngày, tuần, tháng để theo dõi, giám sát mức sử dụng/tiêu thụ điện cũng như lịch sử tiêu thụ điện.

Người dùng có thể đặt ngưỡng cảnh báo sản lượng/mức tiêu thụ theo điện năng (kWh) hoặc theo tỉ lệ tăng (%); thanh toán hóa đơn tiền điện, của các mã hợp đồng điện liên kết hoặc thanh toán hộ tất cả các hóa đơn tiền điện do các Công ty Điện lực thuộc EVN phát hành; tra cứu lịch sử thanh toán.

Ngoài ra, khách hàng có thể báo sự cố điện, gửi ý kiến phản hồi; tra cứu giá bán điện, tra cứu lịch ngừng/giảm cung cấp điện, thông tin hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đối với gia đình/cơ sở sản xuất, kinh doanh/công sở; cập nhật các thông báo và khuyến nghị cần lưu ý…, cảnh báo lừa đảo trực tuyến, khuyến cáo thông tin giả mạo...).

Chi tiết cách cài đặt ứng dụng EVN CSKH trên hệ điều hành IOS và Android

Chi tiết cách đăng ký tài khoản sử dụng trên EVN CSKH

Chi tiết cách liên kết khách hàng trên App EVN CSKH

Theo EVN, trong giai đoạn tới, ứng dụng "EVN CSKH" sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, tiến tới cho phép đăng nhập bằng VNeID và bổ sung thêm các tính năng, dịch vụ mở rộng để nâng cao hơn nữa sự thuận tiện cho khách hàng sử dụng điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các khách hàng sử dụng điện, đồng thời cam kết sẽ không ngừng cải thiện nâng cao chất lượng các dịch vụ điện theo đúng phương châm "lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm". Khách hàng tham khảo hướng dẫn sử dụng ứng dụng "EVN CSKH" tại đây: https://help.evn.com.vn/appcskh/



