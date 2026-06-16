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Doanh nghiệp
16/06/2026 12:24

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

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(NLĐO) - Những quy hoạch hạ tầng quy mô tỷ đô đang làm thay đổi diện mạo khu Nam Đà Nẵng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Trong giai đoạn nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm có giá trị khai thác bền vững, các dự án gắn với hạ tầng chiến lược như Newtown Diamond ngày càng thu hút sự quan tâm.

Trục hạ tầng chiến lược định hình cực tăng trưởng mới phía Nam Đà Nẵng

Đà Nẵng đang đẩy mạnh mở rộng không gian đô thị về phía Nam với định hướng hình thành hành lang du lịch, thương mại và dịch vụ kết nối trung tâm thành phố với Hội An. Trong chiến lược này, tuyến sông Hàn - sông Cổ Cò - Hội An được xác định là một trong những trục động lực quan trọng của toàn khu vực.

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc - Ảnh 1.

Dự án nằm tại tâm điểm khu vực phía Nam Đà Nẵng như Newtown Diamond hưởng trọn lợi thế từ định hướng phát triển hạ tầng

Theo quy hoạch giao thông đường thủy nội địa, thành phố dự kiến đầu tư gần 10.000 tỷ đồng để phát triển hệ thống bến thủy nội địa, bến du thuyền, công viên cảnh quan và đội tàu du lịch hiện đại trên tuyến sông Hàn - Cổ Cò - Vĩnh Điện. Việc khơi thông sông Cổ Cò không chỉ phục hồi tuyến giao thương lịch sử giữa Đà Nẵng và Hội An mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế ven sông cho khu Nam thành phố.

Song song với giao thông đường thủy, Đà Nẵng cũng đang nghiên cứu triển khai tuyến MRT kết nối Đà Nẵng - Hội An - Chu Lai, đi qua các trục huyết mạch như Nguyễn Hữu Thọ, Lê Văn Hiến, Trần Đại Nghĩa và Trường Sa.

Theo giới chuyên gia, khi hệ thống MRT và giao thông đường thủy cùng hình thành, khu Nam Đà Nẵng sẽ chuyển dịch mạnh thành cực tăng trưởng mới về lưu trú, thương mại và du lịch, tạo nền tảng gia tăng giá trị cho bất động sản nằm trên các hành lang hạ tầng chiến lược. Đặc biệt, các dự án nằm trên trục Trường Sa và liền kề sông Cổ Cò được đánh giá là nhóm tài sản sở hữu dư địa tăng trưởng bền vững.

Newtown Diamond đón đầu dòng khách và dòng tiền đầu tư

Các chuyên gia bất động sản cũng nhận định: giá trị thị trường hiện nay phụ thuộc lớn vào khả năng khai thác thực tế và mức độ hưởng lợi từ hạ tầng. Những dự án nằm trên các hành lang du lịch và giao thông chiến lược thường có lợi thế vượt trội về lưu trú và gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn.

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Tầm nhìn tuyệt đẹp từ vị trí kim cương của Newtown Diamond

Theo đó, Newtown Diamond sở hữu vị trí kết nối trực tiếp giữa Đà Nẵng và Hội An, nằm ngay tâm điểm hành lang phát triển du lịch - lưu trú phía Nam thành phố, dễ dàng kết nối tới biển Mỹ Khê, phố cổ Hội An, và đặc biệt, nằm kề cạnh sân golf quốc tế Legend Danang Golf Resort và khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Danang.

Đặc biệt, điều khiến Newtown Diamond được săn đón nhờ hệ tiện ích cao cấp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, mua sắm, vui chơi - giải trí và giáo dục, chăm sóc sức khỏe của cả người mua ở thực và khách thuê lưu trú.

Chỉ với vài bước chân, chủ nhân căn hộ có thể chơi gôn tại sân Top 100 thế giới, trải nghiệm bể bơi vô cực dài nhất Đà Nẵng, công viên nước cho trẻ em hay dùng bữa tại các nhà hàng quốc tế sang trọng.

Ngay nội khu, cư dân và khách lưu trú sẽ dễ dàng tận hưởng không gian xanh mát tràn ngập không khí trong lành của biển cả tại các vườn cảnh quan trên cao, đắm mình trong làn nước mát lành ở bể bơi chân mây, tập gym, spa, thưởng thức cà phê hay ẩm thực phong phú tại các nhà hàng, mua sắm, vui chơi tại trung tâm thương mại khối đế…

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc - Ảnh 3.

Trải nghiệm sống tiện nghi tại Newtown Diamond là điểm cộng thuyết phục chủ nhân tinh hoa và du khách hạng sang

Điểm cộng từ hệ tiện ích càng thể hiện rõ khi dự án đồng thời hưởng lợi từ tuyến du lịch đường thủy sông Cổ Cò và định hướng MRT kết nối Đà Nẵng - Hội An trong tương lai, hai động lực được kỳ vọng thúc đẩy lưu lượng khách và hình thành cực tăng trưởng mới phía Nam thành phố.

Trong bối cảnh khu Nam Đà Nẵng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới nhờ hạ tầng tỷ đô, Newtown Diamond đang hội tụ đồng thời lợi thế vị trí, hệ tiện ích và khả năng khai thác dài hạn - những yếu tố tạo nên giá trị bền vững cho bất động sản.

Hiện nay, Newtown Diamond tiếp tục thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ chính sách bán hàng linh hoạt: Hỗ trợ lãi suất lên đến 70% giá bán, lãi suất 0% trong 18 tháng, ân hạn nợ gốc lên tới 60 tháng. Với những khách hàng thanh toán sớm sẽ được chiết khấu 12% và thanh toán theo tiến độ sẽ được chiết khấu 3%.

Đồng thời, khách hàng còn được tặng ngay quà tân gia lên tới 150 triệu, tặng 01 năm phí dịch vụ quản lý, ưu đãi phí thường niên lên đến 15 năm cho thẻ Visa SeATravel hoặc SeAGolf Platimum do Ngân hàng SeABank phát hành. Bên cạnh đó, khách hàng được có cơ hội bốc thăm trúng xe Mercedes GLC 300.

Ngày 23-5, sự kiện công bố chính sách bán hàng hè 2026 của dự án Newtown Diamond được tổ chức nhằm mang đến không gian trải nghiệm mang đậm tinh thần nghỉ dưỡng ven biển cùng những thông tin mới về chính sách dành cho khách hàng trong mùa hè năm nay.

Hà Thành

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