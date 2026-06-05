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Tài chính
05/06/2026 22:29

Dấu ấn LPBank tại Ngày Tài chính số 2026 – Lan tỏa thanh toán thông minh

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Đồng hành Ngày Tài chính số 2026, LPBank mang đến các giải pháp ngân hàng số và thanh toán thông minh, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không dùng tiền mặt

Nằm trong khuôn khổ của Ngày Tài chính số 2026, LPBank giới thiệu không gian trải nghiệm "LPBank Plus – Chạm Lộc Phát – Trọn An Tâm" tại Lễ hội Tài chính số – Ting Ting Day, mang đến góc nhìn trực quan về các giải pháp ngân hàng số và thanh toán thông minh. Tại đây, người tham dự có thể trải nghiệm những tiện ích nổi bật trên LPBank Plus, tính năng Sinh Lời Lộc Phát cùng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính toàn diện.

LPBank đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026

Bên cạnh việc trải nghiệm các giải pháp số, khách hàng đáp ứng điều kiện chương trình còn có cơ hội nhận những phần quà thương hiệu của LPBank như dê bông Lộc Phát và túi tote thân thiện với môi trường. Thông qua các hoạt động này, ngân hàng kỳ vọng góp phần đưa các dịch vụ tài chính số đến gần hơn với khách hàng và cộng đồng.

Ngày Tài chính số 2026 do Ngân hàng Nhà nước phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ và các đơn vị liên quan tổ chức. Sau 7 năm triển khai, chương trình đã trở thành một trong những sự kiện thường niên có quy mô lớn trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về thanh toán không dùng tiền mặt, thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong đời sống và mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại.

Năm nay, chương trình diễn ra với chủ đề "Thanh toán thông minh – Thúc đẩy tài chính số", hướng tới lan tỏa các giải pháp thanh toán hiện đại, thúc đẩy tài chính toàn diện và góp phần hiện thực hóa các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia. Ngày Tài chính số 2026 diễn ra xuyên suốt từ tháng 5 đến tháng 9 với nhiều hoạt động nổi bật, trong đó điểm nhấn là Lễ hội Tài chính số – Ting Ting Day diễn ra từ ngày 6 đến ngày 7-6-2026 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh), dự kiến thu hút khoảng 100.000 - 150.000 lượt người tham dự.

LPBank đồng hành cùng Ngày Tài chính số 2026

Việc tham gia Ngày Tài chính số 2026 cũng tiếp nối những nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ mà LPBank đang triển khai trong những năm gần đây. Xác định công nghệ là nền tảng, ngân hàng liên tục đầu tư và phát triển các giải pháp số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa dịch vụ và mở rộng khả năng tiếp cận tài chính. Từ việc triển khai ứng dụng ngân hàng số LPBank Plus tích hợp AI với nhiều tính năng hiện đại, đến triển khai Lumi – tổng đài AI hỗ trợ chăm sóc khách hàng, LPBank từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ sinh thái tài chính số hiện đại, thuận tiện và dễ tiếp cận hơn cho người dùng.

Phối cảnh gian hàng của LPBank tại Lễ hội Tài chính số – Ting Ting Day

Ông Đặng Công Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ngân hàng Bán lẻ LPBank, cho biết: "LPBank hướng tới việc xây dựng các giải pháp tài chính thông minh, hiện đại và trọn gói để có thể phục vụ hiệu quả nhiều nhóm khách hàng khác nhau, từ người trẻ, người lao động, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đến hộ kinh doanh, khách hàng cá nhân ưu tiên cũng như khách hàng an sinh xã hội. Chúng tôi mong muốn các sản phẩm, dịch vụ với hàm lượng công nghệ cao sẽ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ tài chính dễ dàng hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày."

Trong bối cảnh các mô hình kinh doanh và hành vi tiêu dùng đang thay đổi mạnh mẽ dưới tác động của chuyển đổi số, việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ hiện đại không chỉ là yêu cầu phát triển của từng tổ chức mà còn là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế.

Tham gia Ngày Tài chính số 2026, LPBank tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng xu hướng phát triển đó, góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với cuộc sống. Với LPBank, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ, mà còn là hành trình tạo ra những trải nghiệm tài chính đơn giản hơn, an toàn hơn và gần gũi hơn với từng khách hàng.

từ khóa : công nghệ số, ứng dụng công nghệ, LPBank, ngân hàng số, tài chính số
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