Chẳng cần đi xa: Gợi ý điểm đến "tất cả trong một" cho trẻ nhỏ dịp hè ngay sát vách Sài Gòn

Trải nghiệm đại dương thu nhỏ tại The Amazing Bay

Nỗi lo lớn nhất của cha mẹ khi đưa con đi bơi hay tắm biển dịp hè chính là vấn đề an toàn nguồn nước và dòng chảy nguy hiểm. Tại Siêu công viên nước The Amazing Bay (Vịnh Kỳ Diệu) thuộc Sơn Tiên, mọi lo lắng này đều được giải tỏa triệt để.

Nơi đây sở hữu bãi biển nhân tạo ngập tràn cát trắng mịn màng và dòng nước được lọc sạch liên tục bằng công nghệ hiện đại, mang đến cảm giác như đang đứng trước biển khơi bao la nhưng lại an toàn cho làn da và sức khỏe của trẻ nhỏ.

Du khách trải nghiệm Bãi Biển Thiên Đường tại The Amazing Bay

Công viên nước được thiết kế thông minh với các phân khu trò chơi tách biệt theo độ tuổi. Các bé nhỏ tuổi sẽ tìm thấy thiên đường của mình tại khu vực "Dòng Sông Kỳ Diệu" hiền hòa uốn lượn quanh công viên, nơi cả gia đình có thể cùng ngồi trên phao và thả mình thư giãn. Đối với các siêu đường trượt khổng lồ, ban quản lý áp dụng quy định an toàn quốc tế nghiêm ngặt: chỉ được đi theo phao nhóm 4 người hoặc cặp 2 người (tuyệt đối không đi nhóm 3 người để tránh mất cân bằng trọng lượng khi trượt). Điều này giúp các bậc phụ huynh an tâm khi cho các con lớn trải nghiệm.

Đặc biệt, nếu bố mẹ lo lắng điện thoại bị dính nước khi đang mải quay lại những khoảnh khắc đáng yêu của con, các quầy lưu niệm tại đây có bán sẵn những chiếc túi chống nước chuyên dụng để cả nhà thoải mái lưu giữ kỷ niệm.

Sân chơi hướng nghiệp và khám phá thiên nhiên tại Amazing World

Một điểm cộng lớn khiến Sơn Tiên trở thành khu vui chơi phù hợp cho trẻ em chính là sự xuất hiện của Amazing World – phân khu trò chơi trên cạn hoàn toàn do chính bàn tay và khối óc của người Việt tự tay thiết kế, quy hoạch. Phân khu này được bao bọc bởi một mảng xanh khổng lồ rợp bóng cây cổ thụ mát rượi, giúp các bé thỏa sức chạy nhảy mà không sợ nắng gắt mùa hè.

Tại Amazing World, trẻ nhỏ sẽ được lạc vào thế giới của những trò chơi liên hoàn trong nhà đầy màu sắc, giúp kích thích tối đa khả năng vận động và tư duy sáng tạo. Bên cạnh đó, hệ thống rạp chiếu phim công nghệ cao sống động cũng mang lại những bài học trực quan lý thú.

Trẻ nhỏ thỏa sức vận động và phát triển tư duy tại phân khu trò chơi trên cạn Amazing World

Đối với những gia đình muốn lồng ghép yếu tố giáo dục cội nguồn cho con, phân khu văn hóa - sinh thái Đông Nam Bộ kế cận sẽ là không gian lý tưởng. Đi dạo bên hồ điều hòa lộng gió, ngắm nhìn thảm thực vật nguyên sinh và các công trình kiến trúc tâm linh tinh xảo sẽ là cách tuyệt vời để bồi đắp tình yêu thiên nhiên và giá trị văn hóa cho các thế hệ mầm non.

Nghỉ dưỡng "chữa lành" tại khu villa hình trái cây siêu ngộ nghĩnh

Không chỉ dừng lại ở một chuyến đi chơi trong ngày, Sơn Tiên đã hoàn thiện hệ sinh thái lưu trú đẳng cấp do người Việt tự tay kiến tạo, biến chuyến "trốn nóng" của gia đình thành một kỳ nghỉ staycation trọn vẹn, giúp các thành viên gắn kết và tái tạo năng lượng.

Nếu Amazing Island Resort mang phong cách ốc đảo sang trọng hướng tầm nhìn ra mặt hồ lộng gió, thì resort Bách Quả Thần Tiên lại là điểm đến khiến mọi đứa trẻ đều phải reo hò thích thú. Toàn bộ các căn villa nghỉ dưỡng tại đây được thiết kế phá cách, mang hình dáng của các loại trái cây miền nhiệt đới siêu ngộ nghĩnh và đáng yêu.

Cận cảnh các căn villa độc đáo, ẩn mình giữa mảng xanh của resort Bách Quả Thần Tiên

Nằm ẩn mình giữa vườn cây xanh mướt, Bách Quả Thần Tiên mang lại một không gian tĩnh tại đúng nghĩa. Sáng thức dậy, các bé sẽ được lắng nghe tiếng chim hót líu lo, hít thở bầu không khí trong lành và tự do chạy nhảy trên những thảm cỏ mềm. Tiêu chí "Du lịch xanh - Không rác thải nhựa" được áp dụng nghiêm ngặt trên toàn hệ thống giúp không gian nghỉ dưỡng luôn văn minh, sạch sẽ và an toàn cho trẻ.

Vị trí sát vách Sài Gòn, di chuyển thuận tiện trong ngày

Tọa lạc ngay mặt tiền Quốc lộ 51, TP Đồng Nai, Sơn Tiên nằm ở vị trí cửa ngõ vô cùng đắc địa. Từ trung tâm TP HCM, các gia đình có con nhỏ chỉ mất khoảng 45 đến 60 phút di chuyển bằng ô tô hoặc xe máy cá nhân. Quãng đường ngắn giúp các bé không bị mệt mỏi, say xe như khi đi du lịch xa, giữ nguyên vẹn năng lượng để vui chơi suốt cả ngày.

Để chuyến hành trình của gia đình nhỏ diễn ra suôn sẻ và lựa chọn được lộ trình tối ưu nhất tránh các đoạn đường đông đúc, các bậc phụ huynh có thể chủ động tham khảo bài viết hướng dẫn chi tiết về cách di chuyển đến Sơn Tiên trước khi khởi hành.

Mùa hè là để yêu thương và tạo dựng những kỷ niệm tuổi thơ rực rỡ. Chẳng cần tốn kém chi phí và thời gian cho những chuyến bay xa xôi, một không gian giải trí an toàn, văn minh và đong đầy trải nghiệm tại Sơn Tiên đang chờ đón gia đình bạn cuối tuần này!

Thông tin liên hệ: Thành Phố Du Lịch Sơn Tiên

Website: sontien.com

Địa chỉ: Thành phố du lịch Sơn Tiên, QL51, phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai

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